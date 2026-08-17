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Nairo Quintana no correría la Vuelta a España por decisión de su equipo Movistar Team
Nairo Quintana no estará en la próxima edición de La Vuelta a España, de acuerdo con la información publicada por los principales periódicos deportivos de España, MARCA y AS. De acuerdo a información publicada por ambos rotativos, esto caería como un baldado de agua fría para el corredor colombiano del Movistar Team, quien tenía en la ronda ibérica uno de los escenarios más simbólicos para cerrar su última temporada como ciclista profesional.
La ausencia de Nairo supone un giro importante en el calendario final del boyacense, campeón de La Vuelta en 2016 y uno de los grandes referentes latinoamericanos en la historia de las grandes vueltas. Según lo informado por MARCA, el colombiano no hará parte de la nómina del Movistar Team para la carrera española, por lo que su despedida del ciclismo deberá buscar otros escenarios en el tramo final de la temporada.
El caso tiene una carga emocional especial para el ciclismo colombiano. Quintana había anunciado que 2026 sería su última temporada como profesional, cerrando una trayectoria de más de una década y media en la élite, con victorias históricas como el Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016, además de podios en el Tour de Francia y múltiples triunfos en carreras de una semana.
La posibilidad de volver a La Vuelta tenía un valor deportivo y sentimental evidente para Nairo, no solo por haberla conquistado, sino porque España fue uno de los territorios donde construyó buena parte de su leyenda con el Movistar Team. Sin embargo, el reporte de los medios españoles cambia el panorama y deja al escarabajo colombiano por fuera de la tercera grande del año, en una temporada que ya venía marcada por la expectativa de su despedida.
Ahora, el calendario de cierre de Quintana quedará a la espera de confirmación oficial por parte del equipo y del propio corredor que en entrevistas recientes había declarado que el mundial de Montreal podría ser su última competencia. Mientras tanto, la noticia adelantada por los medios españoles marca otro capítulo sensible en el tramo final de la carrera de uno de los ciclistas más importantes en la historia del deporte colombiano.
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada
El equipo continental con licencia tailandesa, el Roojai Insurance Winspace, confirmó la contratación de Alejandro Callejas para lo que resta de la temporada 2026. El ciclista colombiano llega procedente del Petrolike, que enfrenta problemas financieros.
“Comienza un nuevo capítulo. Le damos la bienvenida al equipo. El colombiano esta listo para competir, listo para luchar y para dejar su huella en el Roojai Insurance Winspace”, escribió el equipo tailandés en sus redes sociales, anunciando la contratación del escarabajo.
El pedalista bogotano de nacimiento, pero formado como ciclista en Busbanzá, Boyacá, que corrió sus últimas temporadas con el Petrolike, se destacó el año pasado con el equipo mexicano con el que obtuvo su primera victoria como profesional en Europa, ganando la etapa reina del Giro d’Abruzzo 2025.
El capitalino de 25 años, es uno de los colombianos con más kilómetros recorridos en la temporada, acumulando 4.774 kilómetros en 37 días de competencia. Sus mejores resultados los obtuvo en sus dos últimas competencias, en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora terminó 6° e hizo top 10 en el GP Mortágua,
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Primoz Roglic correrá la Vuelta a España, pero sin ambición por el quinto título
Primoz Roglic estará en la salida de La Vuelta a España 2026, aunque su presencia llega marcada por la prudencia. El esloveno del Red Bull-Bora-Hansgrohe, cuatro veces campeón de la ronda ibérica, competirá pese al accidente sufrido a finales de julio durante un entrenamiento, cuando fue atropellado por un carro y vio alterada su preparación para el gran objetivo que había trazado desde el inicio de la temporada.
El incidente obligó a Roglic a modificar su calendario previo, dejándolo sin la Clásica de San Sebastián y sin la Vuelta a Burgos, dos pruebas que estaban pensadas como parte de su puesta a punto antes de la última grande del año. Aunque el golpe no le impidió seguir adelante con el plan de correr La Vuelta, sí condicionó su preparación y lo deja lejos del escenario ideal para buscar su quinta camiseta roja.
Roglic afrontará así la carrera con una mirada más realista que ambiciosa. Su nombre estará inevitablemente ligado al récord, pues ya suma cuatro títulos en La Vuelta, los mismos que el español Roberto Heras, y una quinta corona lo dejaría como el máximo ganador histórico de la prueba. Sin embargo, tras varias semanas sin competir y con una preparación interrumpida, el esloveno no parte con la presión de conquistar ese quinto título, sino con el objetivo de volver a sentirse competitivo.
Al frente de la lista de favoritos aparecerá su compatriota Tadej Pogacar, quien llegará como el gran rival a batir en búsqueda de su primer título de la ronda ibérica. Será, además, un reencuentro cargado de historia: la última vez que ambos coincidieron en La Vuelta fue en 2019, cuando Roglic conquistó su primera grande y el ya cinco veces campeón del Tour de Francia, irrumpió definitivamente en el ciclismo mundial con tres victorias de etapa, el tercer lugar en el podio final y la camiseta blanca de mejor joven.
La temporada 2026 de Roglic ha sido discreta para sus estándares. Su único triunfo llegó en el Campeonato Nacional de Eslovenia contrarreloj, y su última aparición competitiva fue a finales de junio, antes del bloque de preparación que terminó afectado por el accidente. A sus 36 años, el jefe de filas del Red Bull-Bora-Hansgrohe sabe que La Vuelta exige mucho más que experiencia.
La edición 2026 de La Vuelta comenzará el 22 de agosto en Mónaco con una contrarreloj individual y finalizará el 13 de septiembre en Granada, después de 21 etapas y 3.275 kilómetros. Para Roglic, será una carrera diferente: no llega como el favorito indiscutible ni con el margen físico de otras temporadas, pero sí con la jerarquía de un corredor que ha hecho de la ronda española el territorio más exitoso de su carrera.
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Isaac del Toro comandará al UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Alemania
El mexicano Isaac del Toro será una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG para el Tour de Alemania (Lidl Deutschland Tour), que se disputará del 19 al 23 de agosto. El equipo emiratí confirmó una nómina sólida para la ronda germana, con António Morgado, Nils Politt, Vegard Stake Laengen, Moritz Mauss y Matteo Vanden Wijngaert, bajo la dirección deportiva de Fabrizio Guidi y Andrej Hauptman.
Del Toro llega a la carrera alemana después de una temporada de enorme crecimiento internacional. El corredor mexicano, una de las grandes promesas del pelotón mundial, ha firmado un espectacular 2026 con triunfos importantes en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de su consagración en el Tour de Francia, donde ganó la segunda etapa, terminó en el podio de la clasificación general y se quedó con el maillot blanco de mejor joven.
La presencia de Del Toro en Alemania también marca la continuidad de su calendario tras el Tour de Francia. El pasado domingo reapareció en la Clásica de Hamburgo, una carrera de perfil favorable para velocistas, pero su actuación quedó condicionada por una caída en la zona de alimentación cuando intentaba tomar una bolsa de avituallamiento. El mexicano pudo levantarse rápidamente y continuar en competencia, aunque el percance le impidió tener un papel más determinante en la parte final.
El Deutschland Tour es una de las carreras más tradicionales del calendario alemán. Tras una pausa de diez años, la prueba inició una nueva etapa en 2018 bajo la gestión de la empresa propietaria del Tour de Francia (A.S.O.), con un concepto que combina carrera profesional, festival ciclista y actividades para aficionados. Hoy está consolidada como uno de los grandes eventos deportivos de Alemania y como una vitrina importante para corredores jóvenes, especialistas en carreras por etapas y equipos del World Tour que buscan rodaje para sus corredores en el final de la temporada.
Para el UAE Team Emirates-XRG, la nómina mezcla juventud, experiencia y potencia para diferentes terrenos. Del Toro y Morgado aparecen como hombres con capacidad para disputar jornadas selectivas; Politt será una referencia local y una pieza clave para controlar la carrera en terreno alemán; mientras Laengen, Mauss y Vanden Wijngaert completan un bloque pensado para acompañar a sus líderes en una prueba corta e intensa.
La carrera comenzará este miércoles y se extenderá hasta el domingo, con cinco días de competencia. Para Del Toro será una nueva oportunidad de confirmar su madurez en una temporada que lo ha instalado entre los corredores más atractivos del presente y futuro del ciclismo mundial.