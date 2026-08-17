Nairo Quintana no correría la Vuelta a España por decisión de su equipo Movistar Team

Nairo Quintana no estará en la próxima edición de La Vuelta a España, de acuerdo con la información publicada por los principales periódicos deportivos de España, MARCA y AS. De acuerdo a información publicada por ambos rotativos, esto caería como un baldado de agua fría para el corredor colombiano del Movistar Team, quien tenía en la ronda ibérica uno de los escenarios más simbólicos para cerrar su última temporada como ciclista profesional.

La ausencia de Nairo supone un giro importante en el calendario final del boyacense, campeón de La Vuelta en 2016 y uno de los grandes referentes latinoamericanos en la historia de las grandes vueltas. Según lo informado por MARCA, el colombiano no hará parte de la nómina del Movistar Team para la carrera española, por lo que su despedida del ciclismo deberá buscar otros escenarios en el tramo final de la temporada.

El caso tiene una carga emocional especial para el ciclismo colombiano. Quintana había anunciado que 2026 sería su última temporada como profesional, cerrando una trayectoria de más de una década y media en la élite, con victorias históricas como el Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016, además de podios en el Tour de Francia y múltiples triunfos en carreras de una semana.

La posibilidad de volver a La Vuelta tenía un valor deportivo y sentimental evidente para Nairo, no solo por haberla conquistado, sino porque España fue uno de los territorios donde construyó buena parte de su leyenda con el Movistar Team. Sin embargo, el reporte de los medios españoles cambia el panorama y deja al escarabajo colombiano por fuera de la tercera grande del año, en una temporada que ya venía marcada por la expectativa de su despedida.

Ahora, el calendario de cierre de Quintana quedará a la espera de confirmación oficial por parte del equipo y del propio corredor que en entrevistas recientes había declarado que el mundial de Montreal podría ser su última competencia. Mientras tanto, la noticia adelantada por los medios españoles marca otro capítulo sensible en el tramo final de la carrera de uno de los ciclistas más importantes en la historia del deporte colombiano.