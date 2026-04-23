Mundo Ciclístico en entrevista con Germán Bahamón, Gerente Federación Nacional de Cafeteros

El Café es un producto insignia de nuestro país tanto nacional como internacionalmente y goza de un prestigio innegable que se acrecentó desde 1985 cuando la Federación Nacional de Cafeteros decidió patrocinar un equipo de ciclismo -el CAFÉ DE COLOMBIA – ,que por espacio de 5 años desde 1985 hasta 1990 llenó de orgullo y satisfacción a millones de compatriotas por sus extraordinarios logros en el más alto nivel del ciclismo para es época con ciclistas de la talla de LUCHO HERRERA Y FABIO PARRA.

Fueron necesarios 35 años para enterarse, ayer Miércoles , de que gracias a la posición mundial de la marca CAFÉ DE COLOMBIA, visión empresarial, conocimiento de la historia más la dinámica de este deporte y nuevos objetivos de mercadeo, la Federación encabezada por su joven gerente GERMÁN BAHAMÓN ha conseguido llegar a un acuerdo con el gran equipo británico INEOS para convertirse en co-patrocinador mediante una alianza que le permitirá lucir el logo oficial de la Federación en el uniforme del equipo a lo largo de este temporada en la cual estarán compitiendo con esta escuadra , el gran campeón del TDF y el Giro de Italia ( EGAN BERNAL Y SU COMPATRIOTA BRANDON RIVERA.

Se trata de una gran noticia deportiva y comercial que seguramente va a redundar en beneficio del movimiento ciclístico y por su importancia estamos hoy presentando a nuestros lectores, una entrevista exclusiva que generosamente el doctor GERMÁN BAHAMON ha concedido a REVISTA MUNDO CICLÍSTICO, además de recibir un ejemplar de nuestro libro LA HISTORIA DEL CICLISMO COLOMBIANO EN EL MUNDO y habernos entregado a su vez una réplica de la famosa camiseta con la que el ciclismo colombiano y su equipo CAFÉ DE COLOMBIA escribieron una fascinante historia con letras de oro para este deporte en Colombia y el mundo.

“Estamos dándole una gran noticia a Colombia, que nos satisface mucho desde el punto de vista de Federación Nacional de Cafeteros, porque resalta la marca de todos los colombianos. Café de Colombia es la marca de todos los colombianos la que nos identifica y nos genera orgullo a nivel internacional y que bueno tenerla posibilidad hoy como federación de volver al ciclismo”, dijo Bahamón en primera intancia.

¿Dónde nació su afición por el ciclismo?

Antes de entrar a la federación lo practicaba con frecuencia, ahora ya no hay tiempo. Me gusta mucho el ciclismo he sido deportista y el ciclismo es una manera de también de esparcimiento, salud ya ayuda a tener contacto con los amigos.

¿Qué recuerdos tiene del Café de Colombia en los años 80?

Yo tengo 51 años, así que en 1985 que fue cuando el Café de Colombia hizo esa irrupción en el mundo del ciclismo pues yo veía a Lucho Herrera y Fabio Parra, era definitivo que todo el país vibraba con estos dos grandes ciclistas y en ese momento el Café de Colombia era el patrocinador des esa escuadra que era llena de figuras de nuestro ciclismo. Yo estaba en el colegio y los escuchábamos por radio y vibrábamos con las etapas del Tour, la Vuelta y el Giro. Así que claramente lo tenemos nosotros todos como una nostalgia que el Café de Colombia patrocinaba a nuestros ciclistas.

¿Qué significado tenía para la sociedad de ese momento las actuaciones del equipo Café de Colombia en Europa y en el País?

Sin lugar a dudas, a nosotros nos llenaba de orgullo y se volvían ídolos de la sociedad colombiana, deportistas como Fabio Parra y Lucho Herrera, para mencionar unos pocos, pues estuvieron en esos equipos y nos hacían vibrar, eso creo quedó permeado en la sociedad por eso, cuando anunciamos que volvía el Café de Colombia aun equipo de estos grandes y donde está Egan Bernal, pues obviamente no han hecho sino llegar palabras motivadoras de agradecimiento además de que estemos volviendo al ciclismo. Es necesario para nosotros mantener esa imagen de marca ‘Café de Colombia’ como imagen del país que obviamente transmite los valores de la sociedad colombiana en esa resiliencia y tenacidad de nuestros ciclistas.

¿Dónde, cuándo y de qué manera se produce la negociación con el equipo Ineos?

Nosotros iniciamos hace tres años, yo fui invitado a manejar la Federación de cafeteros a liderar este gremio y desde ese día veíamos que la imagen del Café de Colombia plasmada en una camiseta que ha sido icónica y que nos ha representado tanto, deberíamos activarla de nuevo y como le contaba lo hicimos con Rigoberto Urán, que tiene sus tiendas donde podrán adquirir las camisetas del Café de Colombia, porque además es una marca de los cafeteros colombianos y la venta de estas camisas también le genera recursos a los cafeteros en Colombia y desde ahí empezó a verse, digamos que este interés de nuevo por volver a patrocinar los deportes. El año pasado sacó una camisa alusiva a estos momentos y entramos en contacto con él y con su equipo para ver si podíamos llegar a tener un patrocinio con ellos. Y pues bueno hoy tenemos la fortuna de poderle decir a Colombia que tenemos otra vez a café de Colombia en un equipo de talla mundial y además con Egan Bernal.

¿La marca va a estar en el uniforme de qué manera vamos a ver el logo del café de Colombia?

No vamos a tener una escuadra como tuvimos en el 85 el uniforme va a tener el triángulo del Café de Colombia con Juan Valdez y Conchita, va estar en el uniforme de Egan Bernal y de todo el equipo Ineos estará ubicado en la badana en la parte trasera en donde enfocan las cámaras, ahí donde se genera la potencia del ciclismo va a estar la marca de todos los colombianos.

¿Qué objetivos de imagen de publicidad está pretendiendo la marca?

Parte fundamental de la toma de decisión de volver a al World Tour con el Ineos y con Egan Bernal es porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo particularmente importante en el mercado español en donde Juan Valdez está abriendo más tienda donde acabamos de terminar una alianza comercial que nos va a permitir que la marca de todos los colombianos, el café 101 por ciento colombiano este en las tiendas, en los supermercados y también en el retail de Juan Valdez, así que por eso mismo entendemos que hacer esfuerzos que generen la visibilidad de nuestra marca, va a redundar también que esa marca empiece a rotar más, en que los ciclistas europeos y los aficionados empiecen a comprar la marca de 100 por ciento café colombiano.

Finalmente, doctor Bahamón dejémosle un mensaje a la juventud que hace deporte en el país y específicamente para los que practican el ciclismo

Hay algo bien importante para la juventud y es que el café es una bebida saludable, antes en el 85 a nosotros nos decían nuestros abuelos que muy posiblemente el café no era saludable y que esperara hasta los 18 años para tomarlo y la ciencia nos está diciendo que los niños, los jóvenes pueden recibir beneficios de salud si consumen café y eso también nos invita a nosotros a patrocinar equipos deportivos, porque l deporte es salud y el café también. Así que un saludo a todos y sigan practicando su deporte preferido y que tengan en su cantimplora café, antes tenían agua de panela ahora que tengan café.