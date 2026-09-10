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Ruta

Mundial de Ruta Montreal 2026: se hace oficial la convocatoria de Wilmar Paredes

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Hace 4 mins

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El antioqueño Wilmar Paredes se suma a la Selección Colombia para el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Vuelta al Ecuador: Dauleth Huera se queda con la cuarta etapa y César Guavita sigue líder de la montaña

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Hace 35 mins

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10 septiembre, 2026

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El ecuatoriano Dauleth Huera ganó la cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
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Vuelta a España 2026: Stefan Küng se lleva la crono y Primoz Roglic se le acerca a Enric Mas

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Hace 2 horas

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10 septiembre, 2026

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El suizo Stefan Küng ganó la decimoctava etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © Tudor Pro Cycling Team)
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Ruta

Arrancó la participación de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros en el Giro Della Lunigiana 2026

Publicado

Hace 3 horas

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10 septiembre, 2026

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La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros que participa en el Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana )
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