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Paracycling

Mundial de Ruta de Paracycling 2026: histórica medalla de Carlos Andrés Vargas en Huntsville, Estados Unidos

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El paraciclista caqueteño Carlos Andrés Vargas hizo historia al terminar 2° en el mundial de ruta de paracycling en la categoría C-5. (Foto © FCC)
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Mundial de Ruta de Paracycling 2026: Carolina Munévar la más destacada en las pruebas de contrarreloj

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La boyacense Carolina Munévar terminó 4° en la prueba contrarreloj del Mundial de Ruta de Huntsville 2026. (Foto Archivo © FCC)
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La nómina de la Selección Colombia de Paracycling que afrontará el Mundial de Ruta. (Foto © FCC)
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Bogotá cerró con éxito la Copa Nacional de Pista Paracycling 2026

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29 agosto, 2026

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La delegación bogotana terminó al frente de la clasificación con 10 medallas de oro. (Foto © FCC)
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