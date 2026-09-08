Paracycling
Mundial de Ruta de Paracycling 2026: histórica medalla de Carlos Andrés Vargas en Huntsville, Estados Unidos
La Selección Colombia de paracycling cerró de gran forma el Campeonato del Mundo de Huntsville, consiguiendo en la última jornada una histórica medalla de plata con Carlos Andrés Vargas en la categoría C-5. El colombiano terminó detrás del francés Eliott Pierre.
En otra actuación destacada para nuestro país, la boyacense Carolina Munévar finalizó en la sexta posición de la prueba de ruta en la categoría Damas C2. El podio lo adornaron la suiza Flurina Rigling (1°), la irlandesa Heather Jameson (2°) y la estadounidense Allison Jones (3°).
Por su parte, en la categoría Damas C5, la bogotana Paula Andrea Ossa también se clasificó en el 6° puesto. El primer lugar fue para la polaca Anna Harkowska, quien ganó la prueba después de 1 hora, 45 minutos y 58 segundos de competencia.
En la categoría Varones C4, Colombia contó con doble representación. Juan Gómez González culminó en la casilla 13°, mientras que Juan José Ríos finalizó en el puesto 20° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Andrea Biancalani.
En la bicicleta de mano, Leonardo Favio Varón terminó 9° en la categoría H5 a 4:49 del campeón de la prueba, el neerlandés Mitch Valize, que completó el recorrido en 1:55:07.
Entre los triciclos, Juan José Betancourt finalizó 9° en la categoría T2, prueba que fue ganada por el belga Tim Celen, mientras que en la categoría T1, César Fernández finalizó en la casilla 12°.
Y en el tándem varones (B): La dupla liderada por Nelson Javier Serna y su guía Santiago Vélez, ocupó el puesto 14°. La victoria fue para la pareja española comandada por Imanol Arriortua y acompañado por Mikel Aristi.
El combinado nacional dirigido por Jaime Ramírez volvió a demostrar un año más que sigue peleando con la élite mundial, siendo competitivo en cada categoría a pesar de solo haber conseguido una medalla.
Paracycling
Mundial de Ruta de Paracycling 2026: Carolina Munévar la más destacada en las pruebas de contrarreloj
Se cumplieron las pruebas contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta de Huntsville, que se celebra en Alabama, Estados Unidos, y que contaron con la participación de nueve deportistas colombianos en las categorías C, H, B y T.
La actuación más destacada para nuestro país estuvo a cargo de Carolina Munévar, quien finalizó en la cuarta posición de la prueba de contrarreloj individual en la categoría Damas C2, disputada sobre un recorrido de 14,6 kilómetros. Munévar registró un tiempo final de 23 minutos (+1:42), alcanzando una velocidad promedio de 38.06 km/h. La victoria de la categoría quedó en manos de la británica Amelia Cass (21:17.96), seguida por la suiza Flurina Rigling, (2° lugar) y la estadounidense Allison Jones (3° puesto).
Por su parte, en la categoría Damas C5, disputada sobre una distancia de 29,2 kilómetros, la bogotana Paula Andrea Ossa se ubicó en la novena posición. La corredora capitalina completó los dos giros al circuito con un tiempo total de 44:37.80 (a 5:23.31 de la ganadora) y un promedio de velocidad de 39.25 km/h. El primer lugar fue para la francesa Heidi Gaugain con un registro de 39:14.49.
Entre los triciclos, Juan José Betancourt se ubicó en el octavo lugar del T2, con un registro de 24:44 (+2:22), en los 14.6 kilómetros de la prueba, que fue ganada por el alemán Maximilian Jager, con 22:22, mientras que en T1, César Fernández finalizó en la casilla 11, tras completar el recorrido en 30:08, a 5:32 del chino Jianxin Chen, ganador con 24:36.
Leonardo Favio Varón terminó sexto en H5, tras completar el recorrido de 29,2 kilómetros en 46 minutos y 05 segundos, a 5:15 del campeón de la prueba, el francés Loic Vergnaud, que completó el recorrido en 40:49.13.
En la categoría Varones C4, Colombia contó con doble representación. Juan Gómez González culminó en la casilla 11 con un tiempo de 41:53.70 (41.81 km/h), mientras que Juan José Ríos finalizó en la posición 15 con un registro de 44:47.18 (39.11 km/h). La prueba fue dominada por el francés Gatien Le Rousseau (35:11.16).
En la categoría varones C5, el vallecuacano Edwin Sandoval completó el recorrido en 39:36.83 (44.22 km/h), ubicándose en el puesto 15 de la clasificación general. El estadounidense Elouan Gardon se llevó la medalla de oro con un tiempo de 33:59.81.
En el tándem varones (B): La dupla liderada por Nelson Javier Serna y su guía Santiago Vélez, ocupó la casilla 15 con un tiempo de 37:23.03 (+5:27) y una velocidad promedio de 46.86 km/h. La victoria fue para la pareja francesa comandada por Elie De Carvalho (31:56.01).
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
La selección colombiana de paracycling, lista para disputar el Campeonato Mundial de Ruta en Estados Unidos
La Selección Colombia de Paracycling afrontará desde este viernes 4 de septiembre el Campeonato Mundial de Ruta 2026, que tendrá como sede a Huntsville, Alabama, Estados Unidos. El país estará representado por diez deportistas y un guía, quienes competirán en las pruebas de contrarreloj individual y ruta.
El paracycling colombiano vuelve a la escena mundial con una delegación que reunirá experiencia, juventud y representación en diferentes clases deportivas. La cita en Huntsville será uno de los grandes desafíos internacionales de la temporada y pondrá nuevamente a los corredores nacionales frente a los mejores exponentes del mundo.
El programa oficial del campeonato se extenderá hasta el lunes 7 de septiembre, con cuatro jornadas de competencias en las que se definirán los nuevos campeones mundiales de las diferentes clases.
La nómina oficial de la Selección Colombia está integrada por seis deportistas: Paula Andrea Ossa (C5), Daniela Carolina Múnevar (C2), Juan José Ríos (C4), Carlos Andrés Vargas (C5), César Alberto Fernández (T1) y Juan José Betancourt (T2)
Como deportistas avalados también harán parte de la representación nacional: Juan Andrés Gómez (C4), Edwin Alexander Sandoval (C5), Nelson Javier Serna (B), junto a su guía Santiago Vélez, y Leonardo Favio Varón (H5)
La delegación colombiana tendrá presencia en las categorías de bicicletas convencionales, triciclos, tándem y handcycle, de acuerdo con las clases deportivas contempladas por el programa oficial del campeonato.
Los deportistas colombianos tendrán presencia en las cuatro jornadas competitivas del Campeonato Mundial de Ruta Paracycling. El programa nacional comenzará con las pruebas de contrarreloj individual y continuará con las carreras de ruta, de acuerdo con las clases deportivas de cada representante.
La Selección Colombia afrontará así cuatro jornadas de competencia ante la élite mundial del paracycling, en un campeonato que reúne las modalidades de bicicleta convencional, triciclo, handcycle y tándem.
Calendario de competencia:
Viernes 4 de septiembre – CRI:
César Alberto Fernández López – T1: contrarreloj individual, 14,6 km.
Juan José Betancourt Quiroga – T2: contrarreloj individual, 14,6 km.
Juan José Ríos Manosalva – C4: contrarreloj individual, 29,2 km.
Juan Andrés Gómez – C4: contrarreloj individual, 29,2 km.
Carlos Andrés Vargas Villanueva – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Edwin Alexander Sandoval – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Paula Andrea Ossa Veloza – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Leonardo Favio Varón López – H5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Nelson Javier Serna – B, junto a su guía Santiago Vélez: contrarreloj individual, 29,2 km.
Sábado 5 de septiembre – CRI:
Daniela Carolina Múnevar Flórez – C2: contrarreloj individual.
Domingo 6 de septiembre – Carreras de ruta:
César Alberto Fernández López – T1: carrera de ruta, 41,4 km.
Juan José Betancourt Quiroga – T2: carrera de ruta, 41,4 km.
Leonardo Favio Varón López – H5: carrera de ruta, 69 km.
Lunes 7 de septiembre – Carreras de ruta
Daniela Carolina Múnevar Flórez – C2: carrera de ruta, 55,2 km
Paula Andrea Ossa Veloza – C5: carrera de ruta, 69 km
Juan José Ríos Manosalva – C4: carrera de ruta, 96,6 km
Juan Andrés Gómez – C4: carrera de ruta, 96,6 km
Carlos Andrés Vargas Villanueva – C5: carrera de ruta, 96,6 km
Edwin Alexander Sandoval – C5: carrera de ruta, 96,6 km
Nelson Javier Serna – B, junto a su guía Santiago Vélez: carrera de ruta, 110,04 km
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Bogotá cerró con éxito la Copa Nacional de Pista Paracycling 2026
La capital del país fue escenario de la tercera y última jornada de la Copa Nacional de Pista Paracycling, competencia que reunió a 50 deportistas de diferentes ligas y delegaciones en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en el marco del Festival de Verano de Bogotá. La jornada final estuvo marcada por la disputa de las pruebas de keirin, scratch y kilómetro, con una amplia participación de corredores en las diferentes categorías del paracycling nacional.
La programación comenzó con el keirin C4-C5 masculino, prueba que tuvo como ganador a Mauricio Alejandro Peña, representante de las Fuerzas Armadas, quien se quedó con la medalla de oro. La plata fue para Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, mientras que el bronce correspondió al bogotano Johan Alexys Muñoz.
En la prueba de scratch femenina II1, sobre 7 kilómetros y 15 vueltas, Gisselle Natalia Hernández, de Bogotá, se llevó la medalla de oro. Gleibis Carolina González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Idielmar Vanessa Alvarado, también representante de Boyacá, consiguió el bronce.
El scratch femenino C2 tuvo como única participante y campeona a Johanis Del Carmen Menco, de Santander, quien se adjudicó la medalla de oro. En la categoría C5 femenina, Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, fue la ganadora y obtuvo la medalla de oro.
La programación continuó con el scratch masculino II1, sobre una distancia de 10 kilómetros y 30 vueltas. Edwin Arley Avellaneda, de Cundinamarca, se quedó con el primer lugar y la medalla de oro. Jose Guillermo González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Brayan Cepeda, de Bogotá, completó el podio con la medalla de bronce.
En el scratch C4 masculino, Juan Carlos Silva, de Cundinamarca, fue el vencedor de la jornada y obtuvo el oro. Edwar Damián Pavas, de Antioquia, se quedó con la plata y Johan Stiven Zea, de Bogotá, consiguió el bronce.
El scratch C5 masculino tuvo como campeón a Jose Oliverio Patiño, de Boyacá, quien conquistó la medalla de oro. Julián Cortes, de Antioquia, obtuvo la plata, y Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, completó el podio con el bronce.
En el scratch masculino C2, Eulises León, de Bogotá, se impuso para conquistar la medalla de oro. Cristian David Romero, de Caldas, fue segundo y obtuvo la plata, mientras que Bladimir Niño, de Boyacá, terminó tercero y se llevó el bronce.
Por su parte, en el scratch C3 masculino, David Ricardo Romero, de Bogotá, se quedó con la medalla de oro, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Eduardo Ordoñez, de Cundinamarca.
La jornada finalizó con las pruebas de kilómetro para las categorías B masculina y femenina. En la competencia B masculina, John Ariel Aguirre, de Boyacá, se llevó la medalla de oro con un registro de 1:10.366. Elkin Yesid Vargas, de Bogotá, obtuvo la plata con 1:11.406, mientras que Jhon Alexander Reyes, también de Bogotá, consiguió el bronce con un tiempo de 1:15.928.
En la prueba B femenina, Ledis Marcela Riveros, de Santander, fue la campeona de la jornada con un registro de 1:13.428, para quedarse con la medalla de oro. Sara Valentina Cruz, de Bogotá, obtuvo la plata con un tiempo de 1:16.939.
Con el cierre de la tercera jornada quedó definida la tabla general de medallería de la Copa Nacional de Paracycling. Bogotá terminó al frente de la clasificación con 10 medallas de oro, 13 de plata y 10 de bronce, para un total de 33 preseas.
Cundinamarca ocupó la segunda posición en el número total de medallas, con seis oros, una plata y cinco bronces, para 12 preseas, mientras que Boyacá terminó tercero con cinco oros, cuatro platas y seis bronces, para un total de 15 medallas. Santander, por su parte, consiguió seis oros, tres platas y ningún bronce, para nueve preseas.
Las Fuerzas Armadas finalizaron con dos medallas de oro; el Valle del Cauca sumó un oro, dos platas y un bronce; Antioquia obtuvo un oro y dos platas; y Caldas cerró con un oro y dos platas.
En total, la Copa Nacional de Paracycling registró 32 medallas de oro, 27 de plata y 22 de bronce, para un acumulado de 81 preseas entregadas durante la competencia.
De esta manera, Bogotá puso punto final a la temporada de la Copa Nacional de Paracycling, que permitió a los representantes de las diferentes ligas del país medir sus condiciones en el escenario capitalino y cerrar una intensa programación competitiva en el marco del Festival de Verano 2026.
*Con Información de Fedeciclismo