Mundial de Ruta de Paracycling 2026: histórica medalla de Carlos Andrés Vargas en Huntsville, Estados Unidos

La capital del país fue escenario de la tercera y última jornada de la Copa Nacional de Pista Paracycling, competencia que reunió a 50 deportistas de diferentes ligas y delegaciones en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en el marco del Festival de Verano de Bogotá. La jornada final estuvo marcada por la disputa de las pruebas de keirin, scratch y kilómetro, con una amplia participación de corredores en las diferentes categorías del paracycling nacional.

La programación comenzó con el keirin C4-C5 masculino, prueba que tuvo como ganador a Mauricio Alejandro Peña, representante de las Fuerzas Armadas, quien se quedó con la medalla de oro. La plata fue para Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, mientras que el bronce correspondió al bogotano Johan Alexys Muñoz.

En la prueba de scratch femenina II1, sobre 7 kilómetros y 15 vueltas, Gisselle Natalia Hernández, de Bogotá, se llevó la medalla de oro. Gleibis Carolina González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Idielmar Vanessa Alvarado, también representante de Boyacá, consiguió el bronce.



Gleibis Carolina González, Gisselle Natalia Hernández y Idielmar Vanessa Alvarado, en el podio del scratch femenino. (Foto © FCC)

El scratch femenino C2 tuvo como única participante y campeona a Johanis Del Carmen Menco, de Santander, quien se adjudicó la medalla de oro. En la categoría C5 femenina, Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, fue la ganadora y obtuvo la medalla de oro.

La programación continuó con el scratch masculino II1, sobre una distancia de 10 kilómetros y 30 vueltas. Edwin Arley Avellaneda, de Cundinamarca, se quedó con el primer lugar y la medalla de oro. Jose Guillermo González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Brayan Cepeda, de Bogotá, completó el podio con la medalla de bronce.

En el scratch C4 masculino, Juan Carlos Silva, de Cundinamarca, fue el vencedor de la jornada y obtuvo el oro. Edwar Damián Pavas, de Antioquia, se quedó con la plata y Johan Stiven Zea, de Bogotá, consiguió el bronce.



Edwar Damián Pavas, Juan Carlos Silva y Johan Stiven Zea, en el podio del scratch masculino. (Foto © FCC)

El scratch C5 masculino tuvo como campeón a Jose Oliverio Patiño, de Boyacá, quien conquistó la medalla de oro. Julián Cortes, de Antioquia, obtuvo la plata, y Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, completó el podio con el bronce.

En el scratch masculino C2, Eulises León, de Bogotá, se impuso para conquistar la medalla de oro. Cristian David Romero, de Caldas, fue segundo y obtuvo la plata, mientras que Bladimir Niño, de Boyacá, terminó tercero y se llevó el bronce.

Por su parte, en el scratch C3 masculino, David Ricardo Romero, de Bogotá, se quedó con la medalla de oro, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Eduardo Ordoñez, de Cundinamarca.

La jornada finalizó con las pruebas de kilómetro para las categorías B masculina y femenina. En la competencia B masculina, John Ariel Aguirre, de Boyacá, se llevó la medalla de oro con un registro de 1:10.366. Elkin Yesid Vargas, de Bogotá, obtuvo la plata con 1:11.406, mientras que Jhon Alexander Reyes, también de Bogotá, consiguió el bronce con un tiempo de 1:15.928.

En la prueba B femenina, Ledis Marcela Riveros, de Santander, fue la campeona de la jornada con un registro de 1:13.428, para quedarse con la medalla de oro. Sara Valentina Cruz, de Bogotá, obtuvo la plata con un tiempo de 1:16.939.



Bogotá y Santander, granndes animadores de la Copa Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)

Con el cierre de la tercera jornada quedó definida la tabla general de medallería de la Copa Nacional de Paracycling. Bogotá terminó al frente de la clasificación con 10 medallas de oro, 13 de plata y 10 de bronce, para un total de 33 preseas.

Cundinamarca ocupó la segunda posición en el número total de medallas, con seis oros, una plata y cinco bronces, para 12 preseas, mientras que Boyacá terminó tercero con cinco oros, cuatro platas y seis bronces, para un total de 15 medallas. Santander, por su parte, consiguió seis oros, tres platas y ningún bronce, para nueve preseas.

Las Fuerzas Armadas finalizaron con dos medallas de oro; el Valle del Cauca sumó un oro, dos platas y un bronce; Antioquia obtuvo un oro y dos platas; y Caldas cerró con un oro y dos platas.

En total, la Copa Nacional de Paracycling registró 32 medallas de oro, 27 de plata y 22 de bronce, para un acumulado de 81 preseas entregadas durante la competencia.

De esta manera, Bogotá puso punto final a la temporada de la Copa Nacional de Paracycling, que permitió a los representantes de las diferentes ligas del país medir sus condiciones en el escenario capitalino y cerrar una intensa programación competitiva en el marco del Festival de Verano 2026.

*Con Información de Fedeciclismo