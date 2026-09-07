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Paracycling

Mundial de Ruta de Paracycling 2026: Carolina Munévar la más destacada en las pruebas de contrarreloj

Publicado

Hace 1 hora

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La boyacense Carolina Munévar terminó 4° en la prueba contrarreloj del Mundial de Ruta de Huntsville 2026. (Foto Archivo © FCC)
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5 julio, 2026

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Paula Ossa logró dos medallas de oro en el paracycling de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
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