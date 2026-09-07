Mundial de Ruta de Paracycling 2026: Carolina Munévar la más destacada en las pruebas de contrarreloj

Se cumplieron las pruebas contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta de Huntsville, que se celebra en Alabama, Estados Unidos, y que contaron con la participación de nueve deportistas colombianos en las categorías C, H, B y T.

La actuación más destacada para nuestro país estuvo a cargo de Carolina Munévar, quien finalizó en la cuarta posición de la prueba de contrarreloj individual en la categoría Damas C2, disputada sobre un recorrido de 14,6 kilómetros. Munévar registró un tiempo final de 23 minutos (+1:42), alcanzando una velocidad promedio de 38.06 km/h. La victoria de la categoría quedó en manos de la británica Amelia Cass (21:17.96), seguida por la suiza Flurina Rigling, (2° lugar) y la estadounidense Allison Jones (3° puesto).

Por su parte, en la categoría Damas C5, disputada sobre una distancia de 29,2 kilómetros, la bogotana Paula Andrea Ossa se ubicó en la novena posición. La corredora capitalina completó los dos giros al circuito con un tiempo total de 44:37.80 (a 5:23.31 de la ganadora) y un promedio de velocidad de 39.25 km/h. El primer lugar fue para la francesa Heidi Gaugain con un registro de 39:14.49.

Entre los triciclos, Juan José Betancourt se ubicó en el octavo lugar del T2, con un registro de 24:44 (+2:22), en los 14.6 kilómetros de la prueba, que fue ganada por el alemán Maximilian Jager, con 22:22, mientras que en T1, César Fernández finalizó en la casilla 11, tras completar el recorrido en 30:08, a 5:32 del chino Jianxin Chen, ganador con 24:36.

Leonardo Favio Varón terminó sexto en H5, tras completar el recorrido de 29,2 kilómetros en 46 minutos y 05 segundos, a 5:15 del campeón de la prueba, el francés Loic Vergnaud, que completó el recorrido en 40:49.13.

En la categoría Varones C4, Colombia contó con doble representación. Juan Gómez González culminó en la casilla 11 con un tiempo de 41:53.70 (41.81 km/h), mientras que Juan José Ríos finalizó en la posición 15 con un registro de 44:47.18 (39.11 km/h). La prueba fue dominada por el francés Gatien Le Rousseau (35:11.16).

En la categoría varones C5, el vallecuacano Edwin Sandoval completó el recorrido en 39:36.83 (44.22 km/h), ubicándose en el puesto 15 de la clasificación general. El estadounidense Elouan Gardon se llevó la medalla de oro con un tiempo de 33:59.81.

En el tándem varones (B): La dupla liderada por Nelson Javier Serna y su guía Santiago Vélez, ocupó la casilla 15 con un tiempo de 37:23.03 (+5:27) y una velocidad promedio de 46.86 km/h. La victoria fue para la pareja francesa comandada por Elie De Carvalho (31:56.01).

*Con Información de Fedeciclismo