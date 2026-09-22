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Ruta

Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro

Publicado

Hace 5 horas

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La joven bogotana Zara Sofía Lamprea terminó 14° en la crono de las junior del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026. (Foto © RMC)
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