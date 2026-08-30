Mundial de MTB 2026: Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, los mejores exponentes americanos en el downhill de los élites

Los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, culminaron como los deportistas más destacados del continente americano en la final élite del downhill que se cumplió este sábado en el Campeonato Mundial de Mountain Bike, que se lleva a cabo en Val di Sole, Italia.

En la rama femenina élite, la austriaca Valentina Höll reconfirmó su hegemonía mundial al quedarse con el título y la medalla de oro tras registrar un tiempo ganador de 4:01.558. La medalla de plata fue para la suiza Lisa Baumann, quien cruzó la meta a 1.728 segundos de la ganadora con un guarismo de 4:03.286, mientras que la británica Harriet Harnden completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo de 4:03.604 (+2.046).



Vali Höll y Jackson Goldstone, los nuevos campeones del mundo en el downhill. (Foto © Michele Mondini)

Por su parte, la representación colombiana corrió a cargo de Valentina Roa, quien firmó una presentación sólida en el trazado italiano al ubicarse en la casilla 11 del mundo entre 38 participantes de 17 naciones, deteniendo el cronómetro en 4:11.940, a 10.382 segundos de Höll.

En la competencia masculina élite, el canadiense Jackson Goldstone conquistó el maillot arcoíris al imponerse en una definición al límite con un registro final de 3:28.785. El neozelandés Lachlan Stevens-McNab obtuvo la medalla de plata al finalizar a escasas 695 milésimas del vencedor (3:29.480), en tanto que el británico Jordan Williams se reservó la medalla de bronce tras marcar 3:29.487, a tan solo 702 milésimas de la medalla de oro.



Juan Fernando Muñoz terminó en el puesto 12°. (Foto © FCC)

La actuación colombiana en esta rama dejó excelentes noticias de la mano de Juan Fernando Muñoz, quien protagonizó una bajada memorable al conseguir una histórica posición 12 del mundo con un registro de 3:34.613, a apenas 5.828 segundos de Goldstone, destacándose de manera especial en el primer sector intermedio al registrar el tiempo más rápido de la jornada (26.917).

Finalmente, el también colombiano Sebastián Holguín cerró la participación nacional en la casilla 44 entre 80 corredores de 31 países, marcando un tiempo total de 3:44.136 (+15.351).

Resultados Damas

Resultados Varones

*Con Información de Fedeciclismo