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Mundial de Gravel 2026: Magnus Bak Klaris conquistó el arcoíris en un agónico sprint
El ciclista danés Magnus Bak Klaris se coronó campeón del mundo de gravel tras imponerse en una emocionante y reñida prueba en Nannup, Australia. El corredor escandinavo de 30 años consiguió el codiciado maillot arcoíris de la UCI al batir en los metros finales al campeón defensor belga Florian Vermeersch y al británico Connor Swift, quienes completaron el podio de la máxima cita planetaria.
La carrera, que contó con un exigente recorrido de 143,7 kilómetros por terreno australiano, estuvo marcada por la dureza física y la destreza técnica. El pelotón se fue seleccionando de forma natural con el paso de los kilómetros y el desnivel acumulado, dejando en la parte final de la competencia a un selecto grupo de especialistas que supieron sortear las dificultades de la ruta.
El desenlace de la competencia se reservó para un sprint final de cuatro corredores que estuvo de infarto. Magnus Bak Klaris ejecutó una estrategia perfecta en la definición, guardando las fuerzas necesarias para cambiar de ritmo en el momento justo y superar la potencia de sus rivales directos en una llegada masiva que se definió por milímetros.
En cuanto a los suramericanos, hay que destacar la actuación del ciclomontañista brasileño Henrique Avancini, quien finalizó en la undécima posición a 3 minutos y 29 segundos del ganador, el danés Magnus Bak Klaris.
Resultados – Gravel World Championship
|1
|Magnus Bak Klaris
|Dinamarca
|4:09:05
|2
|Florian Vermeersch
|Bélgica
|m.t.
|3
|Connor Swift
|Gran Bretaña
|m.t.
|4
|Mads Würtz Schmidt
|Dinamarca
|m.t.
|5
|Paul Voss
|Alemania
|0:07
|6
|Keegan Swenson
|Estados Unidos
|0:07
|7
|Martin Stosek
|República Checa
|0:08
|8
|Stan Dewulf
|Bélgica
|0:40
|9
|Matthew Beers
|Sudafrica
|0:42
|10
|Peter Schulting
|Países Bajos
|1:22
|11
|Henrique Avancini
|Brasil
|3:29
Pista
Mundial de Ciclismo en Pista 2026: Stefany Cuadrado lidera el sueño de Colombia
El Velódromo de Shanghái, en la República Popular China, se convertirá en el epicentro del ciclismo mundial del 14 al 18 de octubre, al albergar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026. Durante cinco días de intensa competición, los mejores especialistas del planeta se darán cita en el óvalo asiático con un objetivo claro: adueñarse de la gloria absoluta. En total, la cita orbital repartirá 22 títulos mundiales, distribuidos equitativamente en 11 coronas para la categoría femenina y 11 para la masculina.
Dentro del exigente programa de competencias, los aficionados podrán disfrutar de las seis pruebas reinas que forman parte del calendario de los Juegos Olímpicos: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison. Estas disciplinas no solo medirán la potencia y la estrategia de los corredores en el presente ciclo, sino que servirán como el primer gran termómetro de cara a las máximas justas olímpicas del deporte internacional.
La delegación colombiana llega a territorio chino con altas expectativas y liderada por la joven prodigio Stefany Cuadrado, actual número uno del ranking femenino de velocidad. A sus 20 años, la ciclista nacional arriba con un palmarés envidiable que incluye dos medallas de oro y una de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de brillar con luz propia en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde conquistó tres metales dorados. Cuadrado buscará en Shanghái superar la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 2025 para consolidarse en la cúspide de la velocidad global.
El poderío del equipo nacional se complementa con una nómina de velocistas de primer nivel que promete dar pelea en cada heat. En el combinado nacional destaca la imponente figura del vallecaucano Kevin Quintero, quien ya sabe lo que es portar el arcoíris tras coronarse campeón del mundo en el keirin masculino durante la edición de 2023. Junto a él, el barranquillero Cristian David Ortega aportará su explosividad y talento en la pista, completando una dupla masculina de respeto que aspira a llevar la bandera de Colombia a lo más alto del podio en el velódromo chino.
Calendario y programa de todas las pruebas
Miércoles, 14 de octubre
- Persecución por equipos femenina: clasificación
- Persecución por equipos masculina: clasificación
- Velocidad por equipos femenina: clasificación
- Velocidad por equipos masculina: clasificación
Horario de la tarde
- Velocidad por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad por equipos masculina: primera ronda
- Scratch femenino: final
- Persecución por equipos masculina: primera ronda
- Velocidad por equipos femenina: finales
- Velocidad por equipos masculina: finales
Jueves, 15 de octubre
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
Horario de la tarde
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Viernes, 16 de octubre
- Contrarreloj masculina: clasificación
- Ómnium femenino: scratch
- Persecución individual masculina: clasificación
- Ómnium femenino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Carrera por puntos masculina: final
- Velocidad individual femenina: semifinales
- Ómnium femenino: eliminación
- Contrarreloj masculina: final
- Persecución individual masculina: finales
- Velocidad individual femenina: finales
- Ómnium femenino: carrera por puntos
Sábado, 17 de octubre
- Contrarreloj femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: clasificación
- Ómnium masculino: scratch
- Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final
- Persecución individual femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: octavos de final
- Ómnium masculino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Contrarreloj femenina: final
- Velocidad individual masculina: cuartos de final
- Madison femenino: final
- Ómnium masculino: eliminación
- Persecución individual femenina: finales
- Ómnium masculino: carrera por puntos
Domingo, 18 de octubre
- Velocidad individual masculina: semifinales
- Keirin femenino: primera ronda
- Keirin femenino: repescas
Horario de la tarde
- Keirin femenino: cuartos de final
- Velocidad individual masculina: finales
- Carrera por puntos femenina: final
- Keirin femenino: semifinales
- Eliminación masculina: final
- Keirin femenino: finales
- Madison masculino: final
Ruta
¡Bombazos en el mercado de fichajes de los equipos World Tour! Repasamos las últimas movidas
El mercado de fichajes de los equipos de la máxima categoría se sigue moviendo. Hoy se oficializaron cuatro nuevas contrataciones, una muy llamativa, la llegada del italiano Filippo Ganna al Lidl-Trek. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso las últimas contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
Filippo Ganna deja el Ineos y firma con el Lidl-Trek
El Lidl-Trek está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Tras anunciar las incorporaciones de Felix Gall, Gregor Mühlberger, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Jordi Meeus, más la promoción desde su filial del español Héctor Álvarez, hoy hicieron oficial la llegada del italiano Filippo Ganna, que correrá en el equipo alemán las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. “Tengo muchísimas ganas de que empiece el año con un equipo tan grande como el Lidl-Trek -comenta el italiano-. Estoy deseando que llegue la primera concentración y empezar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades”.
El Jayco AlUla se refuerza con un joven del equipo de desarrollo del UAE Emirates
El equipo Team Jayco AlUla hizo oficial el fichaje del joven ciclista francés Ugo Fabries, quien se vincula con la escuadra australiana con un contrato a largo plazo hasta la temporada 2028. El prometedor corredor galo da el salto al WorldTour tras formarse durante las últimas dos temporadas en la filial del UAE Team Emirates, una etapa de crecimiento donde incluso llegó a competir y demostrar su talento en varias carreras con el primer equipo de la formación emiratí.
El Movistar Team ata a una de las grandes promesas del ciclismo español hasta 2029
El Movistar Team continúa dando forma a su proyecto para las próximas temporadas con la incorporación de Diego Uriarte (Barañáin, Navarra; 26 de octubre de 2001), que se incorporará a la estructura telefónica a partir del año que viene, con un contrato hasta 2029. Formado en el Lizarte, Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. “Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, dijo Uriarte.
Fichaje estratégico del Visma para asegurar el futuro del equipo
El equipo Team Visma | Lease a Bike oficializó la incorporación de la gran promesa belga Seff Van Kerckhove, quien llega procedente de las filas del conjunto junior del Decathlon CMA CGM. El talentoso ciclista de 18 años firmó un extenso contrato a largo plazo hasta finales de 2030. “Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en su proyecto deportivo y es el entorno ideal para seguir creciendo”, declaró el vigente campeón belga junior de contrarreloj, que viene de firmar una temporada espectacular con victorias en el Giro della Lunigiana y la Clásica de los Alpes.
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026