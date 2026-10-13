Pista
Mundial de Ciclismo en Pista 2026: Stefany Cuadrado lidera el sueño de Colombia
El Velódromo de Shanghái, en la República Popular China, se convertirá en el epicentro del ciclismo mundial del 14 al 18 de octubre, al albergar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026. Durante cinco días de intensa competición, los mejores especialistas del planeta se darán cita en el óvalo asiático con un objetivo claro: adueñarse de la gloria absoluta. En total, la cita orbital repartirá 22 títulos mundiales, distribuidos equitativamente en 11 coronas para la categoría femenina y 11 para la masculina.
Dentro del exigente programa de competencias, los aficionados podrán disfrutar de las seis pruebas reinas que forman parte del calendario de los Juegos Olímpicos: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison. Estas disciplinas no solo medirán la potencia y la estrategia de los corredores en el presente ciclo, sino que servirán como el primer gran termómetro de cara a las máximas justas olímpicas del deporte internacional.
La delegación colombiana llega a territorio chino con altas expectativas y liderada por la joven prodigio Stefany Cuadrado, actual número uno del ranking femenino de velocidad. A sus 20 años, la ciclista nacional arriba con un palmarés envidiable que incluye dos medallas de oro y una de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de brillar con luz propia en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde conquistó tres metales dorados. Cuadrado buscará en Shanghái superar la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 2025 para consolidarse en la cúspide de la velocidad global.
El poderío del equipo nacional se complementa con una nómina de velocistas de primer nivel que promete dar pelea en cada heat. En el combinado nacional destaca la imponente figura del vallecaucano Kevin Quintero, quien ya sabe lo que es portar el arcoíris tras coronarse campeón del mundo en el keirin masculino durante la edición de 2023. Junto a él, el barranquillero Cristian David Ortega aportará su explosividad y talento en la pista, completando una dupla masculina de respeto que aspira a llevar la bandera de Colombia a lo más alto del podio en el velódromo chino.
Calendario y programa de todas las pruebas
Miércoles, 14 de octubre
- Persecución por equipos femenina: clasificación
- Persecución por equipos masculina: clasificación
- Velocidad por equipos femenina: clasificación
- Velocidad por equipos masculina: clasificación
Horario de la tarde
- Velocidad por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad por equipos masculina: primera ronda
- Scratch femenino: final
- Persecución por equipos masculina: primera ronda
- Velocidad por equipos femenina: finales
- Velocidad por equipos masculina: finales
Jueves, 15 de octubre
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
Horario de la tarde
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Viernes, 16 de octubre
- Contrarreloj masculina: clasificación
- Ómnium femenino: scratch
- Persecución individual masculina: clasificación
- Ómnium femenino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Carrera por puntos masculina: final
- Velocidad individual femenina: semifinales
- Ómnium femenino: eliminación
- Contrarreloj masculina: final
- Persecución individual masculina: finales
- Velocidad individual femenina: finales
- Ómnium femenino: carrera por puntos
Sábado, 17 de octubre
- Contrarreloj femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: clasificación
- Ómnium masculino: scratch
- Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final
- Persecución individual femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: octavos de final
- Ómnium masculino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Contrarreloj femenina: final
- Velocidad individual masculina: cuartos de final
- Madison femenino: final
- Ómnium masculino: eliminación
- Persecución individual femenina: finales
- Ómnium masculino: carrera por puntos
Domingo, 18 de octubre
- Velocidad individual masculina: semifinales
- Keirin femenino: primera ronda
- Keirin femenino: repescas
Horario de la tarde
- Keirin femenino: cuartos de final
- Velocidad individual masculina: finales
- Carrera por puntos femenina: final
- Keirin femenino: semifinales
- Eliminación masculina: final
- Keirin femenino: finales
- Madison masculino: final
Pista
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Colombia arrasó en el ciclismo de pista de la mano de Stefany Cuadrado
Colombia cerró su participación en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con nuevas medallas y el título general de la disciplina, luego de completar las últimas pruebas programadas en el Velódromo Invencible.
La delegación nacional volvió a ser protagonista en la jornada definitiva, con presencia en el podio del keirin masculino, keirin femenino y la madison femenina, poniendo el broche final a una destacada actuación durante varios días de competencia, que lideró Stefany Cuadrado.
La joven antioqueña volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez en el keirin y consiguió una nueva medalla de oro, completando una sobresaliente participación personal en estas justas.
“Tres de tres, es un balance muy ganador, gracias a Dios. Pudimos llevar la bandera a lo más alto. Soy muy joven y no pienso tanto en lo que he logrado, pero sin duda ha sido una gran hazaña”, dijo Cuadrado.
La jornada también vio ganar a Marcela Hernández y Elizabeth Castaño en la madison femenina, mientras que en el keirin masculino, Cristian Ortega se quedó con la medalla de oro, confirmando el buen momento de los velocistas nacionales durante estos Juegos.
Los resultados de esta última jornada coronaron una actuación sobresaliente del equipo colombiano, que a lo largo del campeonato consiguió títulos en pruebas individuales y por equipos, tanto en las modalidades de velocidad como de fondo.
Al cierre de la disciplina, Colombia terminó en el primer lugar del medallero del ciclismo de pista con nueve medallas de oro, dos de plata y una de bronce, para un total de 12 preseas. Chile ocupó la segunda posición con un oro y cuatro platas, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar con un oro, tres platas y siete bronces.
De esta manera, Colombia se consagró campeón del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cerrando una participación en la que el país fue protagonista desde la primera hasta la última jornada en el Invencible Velódromo de Rafaela.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Pista
Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se consagran campeonas suramericanas de la Madison
Las ciclistas colombianas Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se proclamaron campeonas de la exigente prueba de la Madison femenina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El binomio nacional demostró una superioridad estratégica indiscutible en el velódromo argentino, ratificando el absoluto dominio de la delegación cafetera en las disciplinas de pista a nivel continental.
La dupla nacional selló una brillante actuación al registrar un total de 35 puntos, producto de una sincronía milimétrica en los relevos y una contundente efectividad en cada uno de los embalajes pactados durante la competencia. Con esta victoria, Hernández sumó otra alegría en su cuenta personal dentro de la cita suramericana, consolidando su estatus como una de las pedalistas más destacadas de la región.
Por su parte, las chilenas Scarlet Cortés y Aranza Villalón culminaron en la segunda posición. La pareja chilena dio una batalla titánica a lo largo de las vueltas y se quedó con la medalla de plata al contabilizar 25 unidades, manteniendo la presión sobre las líderes hasta los giros definitivos.
El podio de la emocionante prueba lo completó el representativo local de Argentina, que se adjudicó la medalla de bronce con un total de 14 unidades. De esta manera, el ciclismo de pista de Santa Fe 2026 cerró otra jornada de altísimo nivel técnico, en la que Colombia volvió a demostrar su poderío en el contexto suramericano.
Pista
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Cristian Ortega reina en el keirin
El ciclista colombiano Cristian Ortega conquistó la medalla de oro en la modalidad de keirin masculino de ciclismo de pista, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con una exhibición de potencia y una estrategia impecable en los metros finales, el pedalista barranquillero ratificó su gran nivel internacional y sumó una nueva presea dorada para la delegación nacional, consolidando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de pista.
La definición de la competencia estuvo marcada por la intensa presión de los ciclistas locales, quienes contaron con el ferviente apoyo del público en el velódromo de Rafaela. Los argentinos Lucas Vilar y Juan Rodríguez se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente, tras firmar una destacada actuación en la que intentaron frenar el avance del líder, asegurando así un doble podio sumamente valioso para el medallero de Argentina.
El otro ciclista nacional en competencia, el vallecaucano Kevin Quintero, logró sortear los exigentes embalajes de la final y ocupó la quinta posición, un resultado que le permitió meterse en el selecto grupo de los cinco mejores de la región.
Con este triunfo, Colombia demostró su jerarquía en el keirin suramericano, una prueba que exige tanto resistencia física como una perfecta lectura táctica de los rivales. El cierre de esta jornada deja altas expectativas para el resto del calendario del ciclismo de pista colombiano a nivel internacional.