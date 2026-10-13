Mundial de Ciclismo en Pista 2026: Stefany Cuadrado lidera el sueño de Colombia

El Velódromo de Shanghái, en la República Popular China, se convertirá en el epicentro del ciclismo mundial del 14 al 18 de octubre, al albergar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026. Durante cinco días de intensa competición, los mejores especialistas del planeta se darán cita en el óvalo asiático con un objetivo claro: adueñarse de la gloria absoluta. En total, la cita orbital repartirá 22 títulos mundiales, distribuidos equitativamente en 11 coronas para la categoría femenina y 11 para la masculina.

Dentro del exigente programa de competencias, los aficionados podrán disfrutar de las seis pruebas reinas que forman parte del calendario de los Juegos Olímpicos: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison. Estas disciplinas no solo medirán la potencia y la estrategia de los corredores en el presente ciclo, sino que servirán como el primer gran termómetro de cara a las máximas justas olímpicas del deporte internacional.

La delegación colombiana llega a territorio chino con altas expectativas y liderada por la joven prodigio Stefany Cuadrado, actual número uno del ranking femenino de velocidad. A sus 20 años, la ciclista nacional arriba con un palmarés envidiable que incluye dos medallas de oro y una de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de brillar con luz propia en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde conquistó tres metales dorados. Cuadrado buscará en Shanghái superar la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 2025 para consolidarse en la cúspide de la velocidad global.

El poderío del equipo nacional se complementa con una nómina de velocistas de primer nivel que promete dar pelea en cada heat. En el combinado nacional destaca la imponente figura del vallecaucano Kevin Quintero, quien ya sabe lo que es portar el arcoíris tras coronarse campeón del mundo en el keirin masculino durante la edición de 2023. Junto a él, el barranquillero Cristian David Ortega aportará su explosividad y talento en la pista, completando una dupla masculina de respeto que aspira a llevar la bandera de Colombia a lo más alto del podio en el velódromo chino.



Kevin Quintero viene de consagrarse campeón suramericano en la velocidad tras ganarle la final a Cristian Ortega. (Foto © COC)

Calendario y programa de todas las pruebas

Miércoles, 14 de octubre

Persecución por equipos femenina: clasificación

Persecución por equipos masculina: clasificación

Velocidad por equipos femenina: clasificación

Velocidad por equipos masculina: clasificación

Horario de la tarde

Velocidad por equipos femenina: primera ronda

Velocidad por equipos masculina: primera ronda

Scratch femenino: final

Persecución por equipos masculina: primera ronda

Velocidad por equipos femenina: finales

Velocidad por equipos masculina: finales

Jueves, 15 de octubre

Keirin masculino: primera ronda

Velocidad individual femenina: clasificación

Keirin masculino: repescas

Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final

Keirin masculino: cuartos de final

Velocidad individual femenina: octavos de final

Horario de la tarde

Persecución por equipos femenina: primera ronda

Velocidad individual femenina: cuartos de final

Keirin masculino: semifinales

Persecución por equipos masculina: finales

Eliminación femenina: final

Keirin masculino: finales

Scratch masculino: final

Persecución por equipos femenina: finales

Viernes, 16 de octubre

Contrarreloj masculina: clasificación

Ómnium femenino: scratch

Persecución individual masculina: clasificación

Ómnium femenino: carrera tempo

Horario de la tarde

Carrera por puntos masculina: final

Velocidad individual femenina: semifinales

Ómnium femenino: eliminación

Contrarreloj masculina: final

Persecución individual masculina: finales

Velocidad individual femenina: finales

Ómnium femenino: carrera por puntos

Sábado, 17 de octubre

Contrarreloj femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: clasificación

Ómnium masculino: scratch

Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final

Persecución individual femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: octavos de final

Ómnium masculino: carrera tempo

Horario de la tarde

Contrarreloj femenina: final

Velocidad individual masculina: cuartos de final

Madison femenino: final

Ómnium masculino: eliminación

Persecución individual femenina: finales

Ómnium masculino: carrera por puntos

Domingo, 18 de octubre

Velocidad individual masculina: semifinales

Keirin femenino: primera ronda

Keirin femenino: repescas

Horario de la tarde