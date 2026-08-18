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Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española
El Movistar Team confirmó la nómina con la que afrontará La Vuelta a España 2026 y la gran noticia para el ciclismo colombiano es la no inclusión de Nairo Quintana. El boyacense, campeón de la ronda ibérica en 2016 y una de las figuras históricas de la escuadra telefónica, no aparece entre los ocho corredores elegidos para la tercera grande del año, que comenzará este sábado en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.
Según la alineación anunciada por el equipo español, el bloque estará encabezado por Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, dos corredores llamados a pelear por la clasificación general. La nómina la completan Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Jorge Arcas, Orluis Aular y Carlos Canal, un grupo con el que Movistar buscará protagonismo en la montaña, presencia en fugas y opciones parciales durante las tres semanas de competencia.
La ausencia de Quintana confirma el cambio de planes que ya había sido adelantado en España y deja al colombiano sin la posibilidad de disputar la que pudo haber sido su última gran vuelta como profesional. El corredor de Cómbita, que en 2026 afronta el cierre de su carrera deportiva, tenía en La Vuelta un escenario cargado de simbolismo por su historia con la carrera y por el vínculo construido con el público español desde su primera etapa en el Movistar Team.
Nairo conquistó La Vuelta a España en 2016, año en el que alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria deportiva y confirmó su lugar entre los grandes vueltómanos de su generación. Además, en la ronda española completó el histórico registro de subir al podio en las tres grandes vueltas, tras sus actuaciones en el Tour de Francia y su título en el Giro de Italia 2014.
Para el Movistar Team, La Vuelta será una carrera clave en su calendario, no solo por tratarse de la prueba de casa, sino por la necesidad de cerrar la temporada con protagonismo. Enric Mas volverá a cargar con los galones en una competencia donde ya ha sido varias veces podio, mientras Uijtdebroeks tendrá una nueva oportunidad de liderar en una gran vuelta tras un año de contrastes.
La no presencia de Nairo Quintana representa un golpe emocional para la afición colombiana, que esperaba verlo nuevamente en la carrera donde firmó una de sus mayores gestas. A falta de conocer cuál será su calendario definitivo de despedida, el boyacense queda por fuera de La Vuelta 2026 y el ciclismo nacional pierde a uno de sus nombres más emblemáticos en la última grande de la temporada.
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Juan Diego Quintero disputará el Tour de l’Avenir con la academia del Netcompany INEOS
El colombiano Juan Diego Quintero hará parte de la nómina del Netcompany INEOS Racing Academy para el Tour de l’Avenir, una de las carreras más importantes del calendario sub-23 y considerada históricamente como una gran vitrina para las futuras figuras del ciclismo mundial. La estructura británica confirmó su equipo de seis corredores para afrontar por primera vez esta prestigiosa prueba como bloque de desarrollo.
El Tour de l’Avenir 2026 se disputará del 20 al 26 de agosto, con un recorrido de siete etapas que partirá desde Ouistreham Riva-Bella, en Normandía, y terminará en Ceresole Reale-Lago Serrù, en Italia, después de 926 kilómetros. La carrera cruzará el territorio francés desde la costa normanda hacia los Alpes, pasando por zonas como Argentan, Nogent-le-Rotrou, Amboise, Vierzon, Saint-Vallier y Semur-en-Auxois, antes de afrontar un cierre montañoso con el Col de l’Iseran como gran juez en la víspera del final.
Quintero, presentado por el equipo como escalador colombiano y como el corredor más reciente en unirse a la academia, completa una alineación internacional junto a los británicos Mattie Dodd y Max Hinds, los italianos Davide Frigo y Nicolas Milesi, y el eritreo Milkias Maekele, campeón nacional de ruta de su país. Milesi llega además con el antecedente reciente de haber ganado el Gran Premio Poggiana, otro dato que refuerza el nivel competitivo del grupo.
La presencia de Quintero en el Tour de l’Avenir representa una oportunidad de alto valor para el ciclismo colombiano, que históricamente ha encontrado en esta carrera un escenario ideal para medir a sus jóvenes escaladores frente a los mejores talentos de su generación. Para el corredor nacional, será una prueba exigente y una vitrina clave dentro de su proceso de formación en una de las estructuras de desarrollo más prestigiosas del WorldTour.
Geraint Thomas, director de competencia del proyecto, destacó la importancia de esta participación al señalar que el Tour de l’Avenir es una carrera enorme para cualquier joven corredor con aspiraciones, por el nivel de los rivales y la exigencia del evento. El galés explicó que el objetivo será competir con confianza, trabajar como equipo, tomar buenas decisiones bajo presión y aprovechar las oportunidades que se presenten durante la carrera.
El debut del Netcompany INEOS Racing Academy en el Tour de l’Avenir marca otro paso importante en la primera temporada del programa, que busca formar corredores para el alto rendimiento sin renunciar a competir. En ese contexto, Juan Diego Quintero tendrá la posibilidad de seguir mostrando sus condiciones como escalador y de ganar experiencia en una carrera que suele marcar el camino de los grandes nombres del futuro.
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada
El equipo continental con licencia tailandesa, el Roojai Insurance Winspace, confirmó la contratación de Alejandro Callejas para lo que resta de la temporada 2026. El ciclista colombiano llega procedente del Petrolike, que enfrenta problemas financieros.
“Comienza un nuevo capítulo. Le damos la bienvenida al equipo. El colombiano esta listo para competir, listo para luchar y para dejar su huella en el Roojai Insurance Winspace”, escribió el equipo tailandés en sus redes sociales, anunciando la contratación del escarabajo.
El pedalista bogotano de nacimiento, pero formado como ciclista en Busbanzá, Boyacá, que corrió sus últimas temporadas con el Petrolike, se destacó el año pasado con el equipo mexicano con el que obtuvo su primera victoria como profesional en Europa, ganando la etapa reina del Giro d’Abruzzo 2025.
El capitalino de 25 años, es uno de los colombianos con más kilómetros recorridos en la temporada, acumulando 4.774 kilómetros en 37 días de competencia. Sus mejores resultados los obtuvo en sus dos últimas competencias, en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora terminó 6° e hizo top 10 en el GP Mortágua,
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Juan Guillermo Martínez disputará su segunda Vuelta a España con el Team Picnic PostNL
El colombiano Juan Guillermo “El Grillito” Martínez fue incluido en la nómina del Team Picnic PostNL para disputar La Vuelta a España 2026, que se correrá entre Mónaco y Granada. El corredor boyacense aparece en la alineación del equipo neerlandés junto a Mattia Gaffuri, Chris Hamilton, Henri-François Haquin, Timo de Jong, Gijs Leemreize, Oliver Peace y Timo Roosen, en un bloque que buscará protagonismo en fugas, jornadas quebradas y oportunidades parciales.
Para Martínez será su segunda participación en La Vuelta a España, después de haber debutado en la ronda ibérica en 2025, también con el Team Picnic PostNL. Su regreso a una gran vuelta confirma la confianza de la escuadra en el joven corredor colombiano, quien desde su llegada al equipo la temporada pasada ha venido acumulando experiencia en el calendario WorldTour.
“El Grillito” llega a esta nueva cita con el antecedente de una campaña 2025 muy importante para su crecimiento deportivo. Su gran resultado llegó en el Tour de Turquía, donde terminó tercero en la clasificación general, a 58 segundos del campeón Wout Poels, firmando uno de los podios internacionales más destacados del ciclismo colombiano en esa temporada.
Ese resultado en territorio turco confirmó sus condiciones como corredor resistente, con buena lectura de carrera y capacidad para sostenerse en pruebas por etapas. Ahora, en una Vuelta mucho más exigente y con tres semanas de competencia, Martínez tendrá la posibilidad de seguir ganando oficio, buscar presencia en fugas y aprovechar las jornadas que puedan abrir espacio para los corredores jóvenes.
La presencia de Juan Guillermo Martínez en la nómina del Team Picnic PostNL representa una nueva oportunidad para el ciclismo colombiano en la tercera grande del año. Sin partir con responsabilidades de clasificación general, el boyacense tendrá margen para correr con libertad, aprender al lado de compañeros de experiencia y seguir construyendo su camino en la élite internacional.