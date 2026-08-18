Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española

El Movistar Team confirmó la nómina con la que afrontará La Vuelta a España 2026 y la gran noticia para el ciclismo colombiano es la no inclusión de Nairo Quintana. El boyacense, campeón de la ronda ibérica en 2016 y una de las figuras históricas de la escuadra telefónica, no aparece entre los ocho corredores elegidos para la tercera grande del año, que comenzará este sábado en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.

Según la alineación anunciada por el equipo español, el bloque estará encabezado por Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, dos corredores llamados a pelear por la clasificación general. La nómina la completan Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Jorge Arcas, Orluis Aular y Carlos Canal, un grupo con el que Movistar buscará protagonismo en la montaña, presencia en fugas y opciones parciales durante las tres semanas de competencia.

La ausencia de Quintana confirma el cambio de planes que ya había sido adelantado en España y deja al colombiano sin la posibilidad de disputar la que pudo haber sido su última gran vuelta como profesional. El corredor de Cómbita, que en 2026 afronta el cierre de su carrera deportiva, tenía en La Vuelta un escenario cargado de simbolismo por su historia con la carrera y por el vínculo construido con el público español desde su primera etapa en el Movistar Team.

Nuestro 8️⃣ para @lavuelta 👇



🇪🇸 Enric MAS

🇧🇪 Cian UIJTDEBROEKS

🇪🇸 Iván ROMEO

🇪🇸 Pablo CASTRILLO

🇪🇸 Raúl GARCÍA PIERNA

🇪🇸 Jorge ARCAS

🇪🇸 Carlos CANAL

🇻🇪 Orluis AULAR#RodamosJuntos | @movistar_es | #LaVuelta26 pic.twitter.com/snM56TJR39 — Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2026

Nairo conquistó La Vuelta a España en 2016, año en el que alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria deportiva y confirmó su lugar entre los grandes vueltómanos de su generación. Además, en la ronda española completó el histórico registro de subir al podio en las tres grandes vueltas, tras sus actuaciones en el Tour de Francia y su título en el Giro de Italia 2014.

Para el Movistar Team, La Vuelta será una carrera clave en su calendario, no solo por tratarse de la prueba de casa, sino por la necesidad de cerrar la temporada con protagonismo. Enric Mas volverá a cargar con los galones en una competencia donde ya ha sido varias veces podio, mientras Uijtdebroeks tendrá una nueva oportunidad de liderar en una gran vuelta tras un año de contrastes.

La no presencia de Nairo Quintana representa un golpe emocional para la afición colombiana, que esperaba verlo nuevamente en la carrera donde firmó una de sus mayores gestas. A falta de conocer cuál será su calendario definitivo de despedida, el boyacense queda por fuera de La Vuelta 2026 y el ciclismo nacional pierde a uno de sus nombres más emblemáticos en la última grande de la temporada.