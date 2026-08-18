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Ruta

Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española

Publicado

Hace 19 mins

el

El Movistar Team confirmó este martes la noticia adelantada el día de ayer por los principales diarios de España de la no inclusión de Nairo Quintana en la nómina del equipo para La Vuelta 2026 (Foto©MovistarTeam)
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