Moritz Kretschy se consagra campeón del Tour de Ruanda con dos suramericanos en el top 10

La prestigiosa carrera africana, el Tour de Ruanda 2026, terminó con la consagración del alemán Moritz Kretschy como campeón. El corredor teutón del equipo de desarrollo del NSN se aseguró la victoria general tras defender el liderato en la jornada final.

A Kretschy lo acompañaron en el podio su compatriota Adamietz Johannes (REMBE | rad-net) y el belga Duarte Marivoet (Lotto – Groupe Wanty), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Por Suramérica se estacaron los brasileros Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), quien terminó 6° y Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), que finalizó en la 8° casilla.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) se clasificó 59° a más de una hora del ganador.

La última etapa, que contó con solo 99,5 kilómetros de recorrido, la ganó el eritreo Henok Mulubrhan, quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera y de la temporada.



El eritreo Henok Mulubrhan ganó la última etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Resultados Última Etapa

1 Henok Mulubrhan Eritrea 1:59:37 2 Mauro Cuylits Lotto-Groupe Wanty m.t. 3 Pau Martí NSN Development Team 0:01 4 Even Yemane BIKE AID 0:03 5 Yafiet Mulugeta Eritrea 0:03 6 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team 0:03 7 Eric Muhoza Team Amani 0:03 8 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL 0:03 9 Erazem Valjavec Soudal Quick-Step Devo Team 0:03 10 Oliver Mattheis BIKE AID 0:03 28 Jhonatan Guatibonza Movistar Team Academy 0:31



Moritz Kretsch, el campeón del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Clasificación General Final

1 Moritz Kretschy NSN Development Team 23:08:48 2 Johannes Adamietz REMBE | rad-net 2:08 3 Duarte Marivoet Lotto – Groupe Wanty 2:32 4 Amaniel Teweldemedhn Desta Team Amani 3:13 5 Jurgen Zomermaand Development Team Picnic PostNL 4:13 6 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team 4:21 7 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL 4:33 8 Henrique Avancini Localiza Meoo / Swift Pro Cycling ,, 9 Oliver Mattheis BIKE AID 4:35 10 Henok Mulubrhan Selección de Eritrea 4:38