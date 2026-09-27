Montreal presenció la categórica victoria de Brandon McNulty en el Mundial de Ciclismo en Ruta

Sorprendiendo a los garndes favoritos el ciclista estadounidense Brandon McNulty se consagró campeón mundial de ciclismo en ruta tras imponerse de forma categórica en el circuito de Montreal, Canadá. El corredor norteamericano, perteneciente a las filas del UAE Team Emirates, firmó una actuación memorable que le permitió colgarse la medalla de oro y vestir el codiciado maillot arcoíris. McNulty consolidó su victoria con un ataque letal a falta de más de 30 kilómetros de la meta, sosteniendo una vibrante cabalgata en solitario que dejó sin opciones al pelotón perseguidor en las exigentes rampas del circuito de Mont-Royal.

El podio de la exigente prueba lo completaron el experimentado australiano Michael Matthews, quien se quedó con la medalla de plata tras imponerse en el sprint definitivo del grupo perseguidor, y el neerlandés Mathieu van der Poel, quien sumó una presea de bronce a su exitoso palmarés. La jornada de ensueño para el ciclismo norteamericano se vio reforzada por la presencia de Quinn Simmons en la cuarta posición, mientras que el joven talento mexicano Isaac del Toro cerró de forma brillante el top 5 de la clasificación tras batallar de igual a igual ante las máximas figuras del WorldTour.



Santiago Buitrago, el colombianos más destacaddo en la prueba de ruta de los élite. (Foto © RMC)

Por el lado de los colombianos, la competencia en territorio canadiense resultó sumamente selectiva, de un desgaste físico extremo y plagada de abandonos masivos. Ante este panorama adverso, Santiago Buitrago se erigió como el único pedalista nacional que consiguió completar el extenuante recorrido. El corredor bogotano cruzó la línea de meta tras una dura batalla contra las estrategias de los equipos europeos, finalizando en la posición 27° a 4 minutos y 41 segundos del nuevo monarca de la ruta mundial.

Con este triunfo en la prueba reina de la Unión Ciclista Internacional (UCI), McNulty rompió una sequía histórica de más de tres décadas para su país en la máxima categoría del ciclismo de ruta, emulando la hazaña lograda por Lance Armstrong en 1993. La victoria del estadounidense ratifica el recambio generacional norteamericano y clausura por todo lo alto un intenso calendario mundialista en Canadá, inscribiendo su nombre en los libros dorados del deporte del deporte de las bielas.



Michael Matthews, Brandon McNulty y Mathieu van der Poel, en el podio de la ruta masculina. (Foto UCI Cycling © SWpix)

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Élite Masculina

*Prueba de Fondo | Montreal – Montreal (273,4 km)