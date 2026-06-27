Modo Tour: flash noticioso con las últimas novedades de la segunda grande de la temporada

Remco Evenepoel llega sin ritmo de competencia y con unos kilos menos

Una de las bazas del Red Bull-BORA-Hansgrohe estará en la línea de salida del Tour de Francia el próximo sábado sin ritmo de competición, pero con la confianza necesaria. El belga ha encontrado el equilibrio perfecto a pesar de no competir desde la Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril). “También puedo prepararme en los entrenamientos; no necesito muchas carreras para estar listo”, dijo Evenepoel a Sporza. Para el pedalista de 26 años será su tercera participación en el Tour de Francia. En su debut en 2024, terminó tercero, pero en 2025 abandonó la carrera en la decimocuarta etapa. “Estoy muy satisfecho con el progreso que he logrado. Me siento con una sensación completamente diferente. Abordamos la pérdida de peso de forma inteligente. He bajado de peso, pero he mantenido mi potencia”, agregó el belga.

Bart Lemmen el reemplazo de Edoardo Affini

El pedalista neerlandés no participará en el Campeonato Nacional de Ruta de los Países Bajos de 2026. El ciclista de 30 años es el primer reserva del equipo Visma | Lease a Bike para el Tour de Francia. Debido a la fuerte caída de Edoardo Affini durante el campeonato italiano de contrarreloj el viernes, el equipo incluiría a Lemmen en la plantilla para la carrera francesa a última hora. Esto ya ocurrió en 2024. El Visma le confirmó a In de Leiderstrui que Lemmen no podrá participar en el Campeonato de su país porque debe estar listo para afrontar la ronda gala.

David Gaudu criticado por sus compañeros de equipo

El francés figuraba en la lista de participantes del próximo Tour de Francia, pero finalmente no competirá en la Grande Bouclé. Así lo anunció en una entrevista en la que también respondió a las críticas formuladas recientemente por un compañero de equipo anónimo. Un corredor del Groupama-FDJ United, que no fue identificado, declaró en Le Parisien que Gaudu ya no vive lo suficiente para su deporte. “Ya no tiene pasión, pero es el único que no se da cuenta. Cada vez recibe menos apoyo dentro del equipo”, fue la crítica. Gaudu respondió a estas declaraciones: “No tengo explicación para las críticas ¡La polémica de los últimos días no me interesa en absoluto!”, afirmó el escalador, quien, recibe un generoso salario en el Groupama, pero sin grandes resultados en los últimos años.

Mikel Landa se baja de otra grande

El experimentado pedalista español no formará parte del Tour de Francia 2026. El corredor vasco del Soudal Quick-Step se queda fuera de la alineación para la carrera francesa, a pesar de que era uno de los grandes objetivos marcados al inicio de su temporada. Una decisión que supone un nuevo revés para el ciclista, que ya había visto cómo su planificación se complicaba desde el inicio del año por su lesión. La noticia fue adelantada por Ciro Scognamiglio, de La Gazzetta dello Sport: “Mikel Landa no estará en la selección final de Soudal Quick-Step para el Tour de Francia 2026, tal y como nos confirmaron las fuentes”.