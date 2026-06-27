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Modo Tour: flash noticioso con las últimas novedades de la segunda grande de la temporada

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Hace 1 hora

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El belga Remco Evenepoel correrá su tercer Tour de Francia. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
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Egan Bernal con grandes posibilidades de correr el Tour de Francia ante la serie de lesiones en el Netcompany Ineos

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Hace 10 mins

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27 junio, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal estaría con el Netcompany Ineos en el Tour de Francia 2026. (Foto © Netcompany INEOS)
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Oficial: Jerónimo Calderón contratado por el equipo de desarrollo del Movistar Team

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Hace 2 horas

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27 junio, 2026

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El antioqueño Jerónimo Calderón, el nuevo talento para el futuro de Movistar Team. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ

Publicado

Hace 5 horas

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27 junio, 2026

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Barcelona acogerá por cuarta vez el Tour de Francia tras recibir etapas en 1957, 1965 y 2009. Será la primera oportunidad en la que la capital catalana dará el banderazo de salida de la Grand Boucle. (Foto © Generalitat de Catalunya)
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