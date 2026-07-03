Mitú, un punto de encuentro para los saberes ancestrales de la Amazonía colombiana

Durante cuatro días, del 14 al 17 de junio de 2026, Mitú se convirtió en un escenario de intercambio cultural, aprendizaje colectivo y fortalecimiento de las tradiciones que han acompañado durante generaciones a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Allí se desarrolló el Encuentro Regional de Prácticas Propias de la Amazonía Colombiana, una iniciativa del Ministerio del Deporte que, con una inversión de 550 millones de pesos, reunió a 117 participantes provenientes de Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá y Vaupés.

El Resguardo Indígena Ceima Cachivera acogió este espacio de integración regional, concebido para promover la preservación de los saberes ancestrales, fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas y facilitar el intercambio de conocimientos entre comunidades que comparten una profunda conexión con el territorio amazónico.

Este encuentro representó una oportunidad para reconocer y proteger manifestaciones culturales que hacen parte del patrimonio vivo de la región. A través de actividades orientadas a la transmisión de conocimientos, las comunidades participantes presentaron el valor de sus tradiciones y de las formas de organización que han sostenido históricamente su vida colectiva.

Desde el Ministerio del Deporte, el encuentro fue concebido como una apuesta para fortalecer los lazos entre comunidades indígenas de distintos departamentos, generar espacios de aprendizaje mutuo y visibilizar expresiones culturales que continúan vigentes gracias al compromiso de quienes las mantienen y transmiten de generación en generación.

La jornada de cierre estuvo marcada por demostraciones de habilidades en prácticas acuáticas tradicionales como el canotaje, la apnea o baño del diablo y la natación. Uno de los momentos más significativos fue la tradicional carrera de la chicha, una actividad que puso en evidencia la coordinación, la destreza, la velocidad y el trabajo en equipo de los participantes, al tiempo que mostró el valor cultural de las prácticas que forman parte de la cotidianidad de muchas comunidades amazónicas.

El encuentro concluyó con espacios de reflexión y agradecimiento, en los que las delegaciones destacaron la importancia de compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre pueblos que, a pesar de las distancias geográficas, comparten una herencia cultural común. Las muestras artísticas y culturales que acompañaron el cierre reflejaron la diversidad, la riqueza y la vigencia de los saberes ancestrales que continúan dando identidad a la Amazonía colombiana.

A través de este tipo de iniciativas, el Ministerio del Deporte continúa impulsando escenarios que contribuyen a la salvaguarda de las prácticas propias de los pueblos indígenas, reconociendo su papel fundamental en la construcción de memoria, identidad y cohesión social en los territorios.

*Con Información Prensa Mindeporte