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Mitú, un punto de encuentro para los saberes ancestrales de la Amazonía colombiana
Durante cuatro días, del 14 al 17 de junio de 2026, Mitú se convirtió en un escenario de intercambio cultural, aprendizaje colectivo y fortalecimiento de las tradiciones que han acompañado durante generaciones a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Allí se desarrolló el Encuentro Regional de Prácticas Propias de la Amazonía Colombiana, una iniciativa del Ministerio del Deporte que, con una inversión de 550 millones de pesos, reunió a 117 participantes provenientes de Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá y Vaupés.
El Resguardo Indígena Ceima Cachivera acogió este espacio de integración regional, concebido para promover la preservación de los saberes ancestrales, fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas y facilitar el intercambio de conocimientos entre comunidades que comparten una profunda conexión con el territorio amazónico.
Este encuentro representó una oportunidad para reconocer y proteger manifestaciones culturales que hacen parte del patrimonio vivo de la región. A través de actividades orientadas a la transmisión de conocimientos, las comunidades participantes presentaron el valor de sus tradiciones y de las formas de organización que han sostenido históricamente su vida colectiva.
Desde el Ministerio del Deporte, el encuentro fue concebido como una apuesta para fortalecer los lazos entre comunidades indígenas de distintos departamentos, generar espacios de aprendizaje mutuo y visibilizar expresiones culturales que continúan vigentes gracias al compromiso de quienes las mantienen y transmiten de generación en generación.
La jornada de cierre estuvo marcada por demostraciones de habilidades en prácticas acuáticas tradicionales como el canotaje, la apnea o baño del diablo y la natación. Uno de los momentos más significativos fue la tradicional carrera de la chicha, una actividad que puso en evidencia la coordinación, la destreza, la velocidad y el trabajo en equipo de los participantes, al tiempo que mostró el valor cultural de las prácticas que forman parte de la cotidianidad de muchas comunidades amazónicas.
El encuentro concluyó con espacios de reflexión y agradecimiento, en los que las delegaciones destacaron la importancia de compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre pueblos que, a pesar de las distancias geográficas, comparten una herencia cultural común. Las muestras artísticas y culturales que acompañaron el cierre reflejaron la diversidad, la riqueza y la vigencia de los saberes ancestrales que continúan dando identidad a la Amazonía colombiana.
A través de este tipo de iniciativas, el Ministerio del Deporte continúa impulsando escenarios que contribuyen a la salvaguarda de las prácticas propias de los pueblos indígenas, reconociendo su papel fundamental en la construcción de memoria, identidad y cohesión social en los territorios.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Vuelta al Putumayo: Brandon Vega se llevó la segunda etapa y Santiago Garzón mantuvo el liderato
Con un impecable trabajo colectivo durante los 147 kilómetros de competencia, el GW Erco Sportfitness celebró la victoria de etapa del bogotano Brandon Vega y mantuvo el dominio de la clasificación general en la segunda jornada de la Vuelta al Putumayo 2026.
La fracción, disputada a un promedio de velocidad de 43,15 km/h, estuvo marcada por el control permanente del equipo sobre el pelotón, neutralizando cada uno de los intentos de fuga que protagonizaron corredores del Putumayo y preparando un embalaje final donde Vega respondió al trabajo de sus compañeros para levantar los brazos en la línea de meta.
“Fue una etapa muy bonita y muy rápida. Quiero agradecerle a todo mi equipo porque hoy todos hicieron un trabajo extraordinario y no los podía defraudar en el final. Esta victoria es para mi mamá y para mi abuelito, que ayer estuvieron de cumpleaños. Aunque no puedo estar con ellos, les envío un abrazo enorme y les dedico este triunfo”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
Más allá del triunfo parcial, el balance de la jornada permitió consolidar el liderazgo del GW en la competencia. Santiago Garzón continúa como líder de la clasificación general y también conserva el liderato de la montaña; Daniel Carvajal se mantiene como el mejor corredor Sub-23; Camilo Gómez lidera la clasificación de los sprints especiales con tres puntos, mientras que siete corredores del equipo permanecen ubicados entre los mejores de la clasificación general.
Por su parte, el director deportivo Luis Alfonso Cely valoró el cumplimiento de la estrategia planteada desde el inicio de la etapa y el crecimiento que viene mostrando el corredor capitalino. “Terminamos muy contentos porque conservamos el liderato general y logramos hacer el control de carrera que habíamos planificado. Brandon ha venido mejorando mucho en los sprints, le dimos la oportunidad de disputar la etapa y respondió con una gran victoria”.
La Vuelta al Putumayo continuará este sábado con la tercera etapa, un exigente recorrido de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
Marion Borras gana la contrarreloj en la Vuelta Femenina a Portugal; Emma Siegers sigue líder
La crucial jornada al cronómetro de la sexta edición de la Vuelta Femenina a Portugal quedó en manos de la francesa Marion Borras. La corredora gala del Cofidis Women Team fue la mejor de la contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, disputada en la ciudad ribereña de Coimbra.
Borras utilizó un tiempo de 13:28″ a una velocidad media de 48,06 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó su compatriota y compañera de equipo Victoire Berteau a 4 segundos de diferencia y la tercera posición fue para la la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies) a 7″.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) se clasificó en el puesto 104°, perdiendo más de tres minutos con la ganadora de la jornada al cronómetro.
Con relación a la clasificación general, la belga Emma Siegers (AG Insurance Soudal Devo Team) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan la española Maite Urteaga (Grupo Eulen-Amenabar) y la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies).
La carrera portuguesa para mujeres continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada ondulada de 109,1 kilómetros entre las localidades lusas de Mealhada y Águeda.
Vuelta a Portugal Femenina (2.2)
Resultados Etapa 3 > *CRI | Coimbra – Coimbra (10,8 km)
|1
|Marion Borras
|Cofidis Women Team
|13:28
|2
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|0:03
|3
|Annelies Nijssen
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:07
|4
|Matilde Vitillo
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:17
|5
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:18
|6
|Sophia Sammons
|Toyota Valencia | SAV
|0:18
|7
|Oda Aune Gissinger
|Selección de Noruega
|0:19
|8
|Amandine Muller
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:20
|9
|Helene Hesters
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:21
|10
|Emma Siegers
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:21
|104
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|3:33
Clasificación General Individual
|1
|Emma Siegers
|AG Insurance Soudal Devo Team
|6:30:37
|2
|Maite Urteaga
|Grupo Eulen-Amenabar
|0:17
|3
|Nijssen Annelies
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:17
|4
|Berteau Victoire
|Cofidis Women Team
|0:20
|5
|Swierenga Sidney
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:41
|6
|Vitillo Matilde
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:44
|7
|Gissinger Oda Aune
|Norway
|0:51
|8
|Muller Amandine
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:52
|9
|Seijas Tamara
|Team Farto
|0:56
|10
|Borras Marion
|Cofidis Women Team
|0:57
|109
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|34:52