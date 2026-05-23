Mischa Bredewold se queda con el tercer capítulo de la Vuelta a Burgos Femenina; Lorena Wiebes sigue líder

En un final muy rápido, Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos Femenina 2026. La neerlandesa ganó de manera convincente el sprint a dos, luego de una jornada ondulada de 126 kilómetros entre las localidades de Busto de Bureba y Medina de Pomar.

La pedalista neerlandesa, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, le ganó el duelo a la española Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team), quien se tuvo que conformar con el 2° puesto. La líder Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) entró comandado el pelotón en la tercera casilla.

En cuanto a la única suramericana en competencia, la argentina Dibella Delfina (Vini Fantini – BePink), llegó nuevamente rezagada, cediendo tiempo con la ganadora.

La carrera burgalesa para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa de la cuarta y última etapa, una jornada montañosa de 120 kilómetros entre las localidades de Gumiel de Mercado y Lagunas de Neila, donde conoceremos a la sucesora de la suiza Marlen Reusser, campeona del año pasado.

Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Busto de Bureba – Medina de Pomar (126 km)

1 Mischa Bredewold Team SD Worx – Protime 3:23:05 2 Mireia Benito AG Insurance – Soudal Team ,, 3 LorenaWiebes Team SD Worx – Protime 0:11 4 Ashleigh Moolman-Pasio AG Insurance – Soudal Team 0:12 5 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 6 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly ,, 7 Shirin van Anrooij Lidl – Trek ,, 8 Maud Oudeman Team Visma | Lease a Bike ,, 9 Caroline Andersson Liv AlUla Jayco ,, 10 Évita Muzic FDJ United – SUEZ ,,

Clasificación General Individual