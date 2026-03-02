Ministra del Deporte acompañó de cerca las incidencias del Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro

Sesquilé fue epicentro del ciclismo con el Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro. Más de 2000 pedalistas se convirtieron en el reflejo de que este es un deporte que hace latir a Colombia y, con sincronía, formaron una marea rosa que se mezcló con las diferentes tonalidades del verde de las montañas de la sabana cundiboyacense, que adornaron la carretera que une al municipio con El Sisga, Machetá y Guateque.

Desde el primer pedalazo, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, estuvo acompañando a quienes hacen del deporte y actividad física como una forma de vida. “Porque montar en bicicleta no es solo competir, es recreación, identidad y pasión”, señaló.

“Este tipo de eventos demuestran que deportes como el ciclismo convocan no solo a los deportistas, sino a las familias, a los entes territoriales y a la empresa privada, en una alianza que, sin duda, activa el turismo y la economía. Con el ciclismo Colombia se activa y es muy bonito ver cómo se rompen prácticas sedentarias con este tipo de carreras”, añadió la ministra quien, junto con las autoridades y dirigentes de Cundinamarca y Sesquilé, dieron el banderazo de salida para las diferentes categorías en el Gran Fondo.



La ministra dio el banderazo de salida para las diferentes categorías en el Gran Fondo. (Foto © Mindeporte)

La carrera, que tuvo como grandes invitados a los ciclistas Víctor Hugo Peña, Freddy González, Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, se dividió en dos pruebas: 84 y 132 kilómetros, medio fondo y gran fondo, tanto en la rama masculina como en la femenina. Ambos recorridos superaron los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.

Pero más allá de la competencia este espacio se convirtió en el corazón que reunió cientos de historias en torno a la bicicleta: ciclistas recreativos que cada semana se disputan sus propias etapas, que sin importar el clima se citan sagradamente con la carretera y la montaña para apretar los dientes y pedalear sin cesar.

“Este tipo de competencias impulsan y fomentan el deporte recreativo, que es uno de los primeros peldaños para fortalecer no solo el de rendimiento, sino también para promover la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludable, por eso desde el ministerio se exaltamos estas iniciativas y valoramos a quienes se apasionan por la práctica de algún deporte, en cualquier rincón del país”, dijo Berenice Moreno, directora de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, quien también acompañó el encuentro.

*Con Información Prensa Mindeporte