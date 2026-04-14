Mikela Molina y Santiago Montenegro se consagraron campeones de la carrera ecuatoriana Yo Vivo Seguro

Los ciclistas del Team Best PC, Mikela Molina y Santiago Montenegro, se consagraron campeones de la tercera edición de la carrera Yo Vivo Seguro, organizada por la policía ecuatoriana.

Durante dos días de competencia, los corredores tecnológicos sacaron la ventaja suficiente para quedarse con el título. Además de los premios de montaña en una prueba a la que asistieron los mejores corredores del vecino país.

“Me encuentro muy feliz por el título y porque me estoy estrenando con el Team Best PC y qué mejor manera que hacerlo con un título”, mencionó Mikela luego de recibir los premios como la mejor de la categoría élite unificada.



Mikela Molina, ganadora de la carrera ecuatoriana Yo Vivo Seguro 2026. (Foto © Prensa Team Best PC)

La ciclista cuencana viene de recuperarse de una lesión en la clavícula, que le impidió debutar antes con el elenco tecnológico. “Aún estoy tratando de llegar a mi 100%; creo que estoy cerca de llegar a esa meta”, admitió.

Molina afianzó su victoria en la colaboración de sus compañeras: Marcela Peñafiel, Ana Sol Salgado, Ana María Torres, Nahomi Játiva y Milagros Fuentes.

Lo mismo hizo Montenegro y administró la ventaja que consiguió el primer día para en la segunda jornada “controlar los ataques de los rivales, junto con el bloque fuerte de compañeros que tenemos y quedarnos con la victoria”, analizó.



El podio de la carrera ecuatoriana organizada por la policía. (Foto © Prensa Team Best PC)

El Team Best PC se adueñó del podio completo de la categoría élite masculina. Detrás de Montenegro se ubicaron sus coequiperos Kevin Navas, segundo, y Antony Coque, tercero. Además, David Montenegro, hermano de Santiago, obtuvo el segundo lugar en la categoría juvenil.

Ahora el único equipo continental ecuatoriano, que cuenta en sus filas con César David Guavita, se prepara para participar en la primera competencia internacional de la temporada: La Vuelta Bantrab, que se desarrollará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo.

*Con Información Prensa Team Best PC