Miguel Salgueiro salió victorioso en el prólogo del GP Douro Internacional con Adrián Bustamante en el top 15

La sexta edición del GP Douro Internacional arrancó con un prólogo de 2,8 kilómetros que dejó como ganador al portugués Miguel Salgueiro (Team Tavira-Crédito Agrícola), en una jornada al cronómetro disputada en la bella ciudad de Vila-Real, en la región norte de Portugal.

El corredor luso firmó el triunfo con un tiempo de 3 minutos y 14 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera lusa, superando por un segundo a su compatriota Filipe Francisco (Aviludo – Louletano – Loulé) y por 3 a su compañero de equipo Francisco Campos (Team Tavira-Crédito Agrícola).

En cuanto a los cuatro colombianos se clasificaron así: Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 13°, Jesús David Peña (Efapel Cycling) 36°, Juan Jerónimo González (ODL Team-Lasal Cocinas) 52° y Nicolás Guzmán (ODL Team-Lasal Cocinas) 85.

La carrera portuguesa continuará este sábado con la la primera etapa en línea entre la Reitoria da UTAD y Lamego, una jornada rompe-piernas que tendrá 145,6 kilómetros de recorrido.

GP Douro Internacional 2026

Prólogo | Vila-Real – Vila-Real (2,8 km)