Ruta
Miguel Salgueiro salió victorioso en el prólogo del GP Douro Internacional con Adrián Bustamante en el top 15
La sexta edición del GP Douro Internacional arrancó con un prólogo de 2,8 kilómetros que dejó como ganador al portugués Miguel Salgueiro (Team Tavira-Crédito Agrícola), en una jornada al cronómetro disputada en la bella ciudad de Vila-Real, en la región norte de Portugal.
El corredor luso firmó el triunfo con un tiempo de 3 minutos y 14 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera lusa, superando por un segundo a su compatriota Filipe Francisco (Aviludo – Louletano – Loulé) y por 3 a su compañero de equipo Francisco Campos (Team Tavira-Crédito Agrícola).
En cuanto a los cuatro colombianos se clasificaron así: Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 13°, Jesús David Peña (Efapel Cycling) 36°, Juan Jerónimo González (ODL Team-Lasal Cocinas) 52° y Nicolás Guzmán (ODL Team-Lasal Cocinas) 85.
La carrera portuguesa continuará este sábado con la la primera etapa en línea entre la Reitoria da UTAD y Lamego, una jornada rompe-piernas que tendrá 145,6 kilómetros de recorrido.
GP Douro Internacional 2026
Prólogo | Vila-Real – Vila-Real (2,8 km)
|1
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira-Crédito Agrícola
|3:14
|2
|Filipe Francisco
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:01
|3
|Francisco Campos
|Team Tavira-Crédito Agrícola
|0:03
|4
|Fabio Costa
|Feira Dos Sofás-Boavista
|0:03
|5
|Iker Bonillo
|Feira Dos Sofás-Boavista
|0:05
|6
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:05
|13
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:09
|36
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:15
|52
|Juan Jerónimo González
|ODL Team-Lasal Cocinas
|0:17
|85
|Nicolás Guzmán
|ODL Team-Lasal Cocinas
|0:24
Ruta
Vuelta a España: se derrumba el sueño de Tadej Pogacar, que se retira tras una caída en la octava etapa
El sueño de ganar la Vuelta a España para Tadej Pogacar se acabó abruptamente en la octava etapa. El hasta ahora líder indiscutido de la carrera sufrió una caída a 32 kilómetros de meta. El esloveno fue retirado en ambulancia y peligra su presencia en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.
El esloveno sufrió sufrió un duro golpe en la clavícula y presentó heridas tanto en la ceja como en el hombro, donde su movilidad se vio bastante reducida. Pogacar fue trasladado con rápidez hacia la ambulancia y dio por concluida su presencia en la Ronda Ibérica, la única gran vuelta que aún no ha ganado.
La etapa trascurría sin muchos sobresaltos, pero el ciclismo es impredecible y de un momento a otro todo cambió para el jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que se se fue al suelo con el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) y el danés Cort Magnus (Uno-X Mobility), llevando la peor parte el esloveno.
A consecuencia del abandono de Pogi, la carrera queda abierta y el nuevo líder pasó a ser el español Enric Mas (Movistar Team), escoltado por el asutriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Ruta
Karl Herzog conquistó el Trofeo Comune di Vertova, carrera que marcó el inicio de la gira de la selección Colombia junior de ruta
El corredor teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) ganó el Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli, carrera UCI (1.1) de la categoría junior, tras recorrer 81,4 kilómetros por los alrededores de la provincia de Bérgamo, al norte de Italia.
El alemán, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, terminó acompañado en el podio de la carrera italiana por los locales Paolo Favero (Bustese Olonia ASD) y Enrico Andrea Balliana (Gallina Ecotek Lucchini), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La carrera italiana, que disputó su vigésima octava edición, contó con la participación de la selección Colombia junior de ruta dirigida por Alex Cano que tuvo a Santiago Delgado como el mejor ubicado en el puesto 28°, luego se clasificaron Matías Sanchez 42° y Andrés Felipe Walteros 51°, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.
Para destacacar, que es la tercera ocasión que un alemán consigue ganar esta carrera italiana, corrida por primera vez en 1997 con victoria del australiano Michael Rogers, al año siguiente fue ganada por el suizo Fabian Cancellara. En su palmarés también figuran nombres como el de Matteo Trentin, Jacopo Mosca, Luca Mozzato y Davide Donati, entre otros.
Resultados Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli (1.1)
Vertova – Vertova (81,4 km)
|1
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|1:43:44
|2
|Paolo Favero
|Bustese Olonia ASD
|0:32
|3
|Enrico Balliana
|Gallina Ecotek Lucchini
|0:32
|4
|Julius Birkedal
|Grenke – Auto Eder
|0:32
|5
|José Emilio Rodríguez
|A.R. Monex Pro CyclingTeam
|0:32
|6
|Marco Zoco
|Bustese Olonia ASD
|0:50
|7
|Mads Furenes
|Grenke – Auto Eder
|1:07
|8
|Alessandro Battistoni
|Pool Cantù 1999 – GB Junior Team
|1:07
|9
|Alberto Dona’
|Autozai – Contri
|1:07
|10
|Raffaele Armanasco
|Ciclistica Trevigliese
|1:07
|28
|Santiago Delgado
|Selección Colombia
|1:55
|42
|Matías Sanchez
|Selección Colombia
|1:55
|51
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia
|1:55
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia
|No finalizó
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 81, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)