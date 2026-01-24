Michael Matthews consigue su segundo triunfo en el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica

Luego de la Clásica de Camp Morvedre, las carreras en la región valenciana continuaron con el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, que terminó con victoria para el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), luego de recorrer 171,7 kilómetros.

El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Pau Miquel (Bahrain – Victorious), quien terminó segundo y el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), que se subió al tercer cajón.

La fuga del día la animaron el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort), los belgas Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) y Kenny Molly (Van Rysel Roubaix) y los españoles Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

Las competencias de la región valenciana finalizarán este domingo con la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1), que contará con la participación del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team).

¡¡¡Victoria para @blingmatthews (@GreenEDGEteam)!!! El australiano repite victoria en Onda tras haberse impuesto en la primera edición.



📽️ @rtveplay #GranPremioCastellón pic.twitter.com/E1KtJKuKv8 — Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (@GPCastellon) January 24, 2026

Resultados Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1)

Castellón – Onda (171,7 km)

1 Michael Matthews Team Jayco AlUla 4:03:47 2 Pau Miquel Bahrain – Victorious ,, 3 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets ,, 4 Barrenetxea Jon Movistar Team ,, 5 Berasategi Xabier Euskaltel – Euskadi 0:03 6 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla ,, 7 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH ,, 8 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 0:05 9 Álvarez Héctor Selección de España ,, 10 Martín Gotzon Euskaltel – Euskadi 0:07

Últimos Ganadores del Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica

2024 – 🥇 El australiano Michael Matthews

2025 – 🥇 El portugués Antonio Morgado

2026 – 🥇 El australiano Michael Matthews