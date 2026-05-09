Connect with us

Ruta

¡Memorable! El L’Angliru sentenció la Vuelta a España Femenina en favor de Paula Blasi; Paula Patiño la mejor suramericana

Publicado

Hace 22 mins

el

La española Paula Blasi se consagró campeona de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto UAE Team ADQ © Getty Images Sport)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Eline Jansen conquista el Grand Prix du Morbihan; Valentina Torres la colombiana más destacada

Publicado

Hace 52 mins

el

9 mayo, 2026

Por

La neerlandesa Eline Jansen conquista el Grand Prix du Morbihan 2026. (Foto Archivo © VolkerWessels Cycling Team)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia

Publicado

Hace 3 horas

el

9 mayo, 2026

Por

El santandereano Hernán Buenahora, el colombiano con más participaciones en la 'Corsa Rosa'. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo con Emerson Gordillo 3°

Publicado

Hace 4 horas

el

9 mayo, 2026

Por

Alex Ferreira, Wilmar Paredes y Emerson Gordillo, en el podio de la Vuelta a São Paulo 2026. (Foto © NU Colombia)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.