Ruta
¡Memorable! El L’Angliru sentenció la Vuelta a España Femenina en favor de Paula Blasi; Paula Patiño la mejor suramericana
La Vuelta a España Femenina afrontó por primera vez la cima más temida del ciclismo español, el L’Angliru, donde la local Paula Blasi (UAE Team ADQ) entró 2° para hacer historia y consagrarse campeona.
El podio de la ronda española para mujeres lo completaron la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.
La mejor suramericana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 32° a más de 14 minutos de la nueva campeona. En cuanto a la otra colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) concluyó en la casilla 100° a más de una hora de Blasi.
La última etapa quedó en manos de la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health), que logró salir victoriosa en la jornada final de la carrera de 132,9 kilómetros, disputada entre La Pola Llaviana y el L’Angliru.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 7 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana – L’Angliru (132,9 km)
|1
|Petra Stiasny
|Human Powered Health
|4:09:40
|2
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|0:23
|3
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|0:43
|4
|Marion Bunel
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|5
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:59
|6
|Valentina Cavallar
|Team SD Worx-Protime
|1:10
|7
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|1:30
|8
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|1:41
|9
|Barbara Malcotti
|Human Powered Health
|1:56
|10
|Nienke Vinke
|Team SD Worx-Protime
|2:16
|37
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|10:18
|91
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|30:19
Clasificación General Final
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|22:17:03
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:24
|3
|Marion Bunel
|Team Visma | Lease a Bike
|0:49
|4
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|2:31
|5
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|2:36
|6
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|2:43
|7
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|2:51
|8
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|3:06
|9
|Barbara Malcotti
|Human Powered Health
|3:50
|10
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|3:55
|32
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|14:16
|100
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|1:24:50
Ruta
Eline Jansen conquista el Grand Prix du Morbihan; Valentina Torres la colombiana más destacada
La pedalista neerlanesa Eline Jansen (VolkerWessels Cycling Team) ganó con un ataque tardío el GP du Morbihan 2026. La última vuelta estuvo marcada por varios ataques de las corredoras del Cofidis, pero Volker Wessels controló el grupo de cabeza, compuesto por unas 20 ciclistas.
La checa Nikola Nosková (Cofidis) lanzó un ataque decisivo en el último kilómetro de la carrera, pero fue demasiado pronto. En cambio, Jansen calculó a la perfección su último esfuerzo para escaparse y ganar la carrera.
Los puestos de honor los completaron la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team) y la francesa Émilie Morier (St Michel – Preference Home – Auber93), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La mejor suramericana, fue la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) en la casilla 20° a 30 segundos de la ganadora. En cuanto a las colombianas, la más destacada fue Valentina Torres (Ciclismo Capital), en el puesto 70° a más de 9 minutos de Jansen.
Resultados Grand Prix du Morbihan Femmes (1.1)
Plumelec – Plumelec (83,9 km)
|1
|Eline Jansen
|VolkerWessels Cycling Team
|2:14:14
|2
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:01
|3
|Emilie Morier
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:01
|4
|Solène Muller
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:03
|5
|Nikola Noskova
|Cofidis Women Team
|0:03
|6
|Célia Le Mouel
|Ma Petite Entreprise
|0:03
|7
|Mijntje Geurts
|Cofidis Women Team
|0:06
|8
|Abigail Miller
|UAE Development Team
|0:11
|9
|Sandra Alonso
|Eneicat-BeCall
|0:11
|10
|Federica Venturelli
|UAE Development Team
|0:11
|70
|Valentina Torres
|Ciclismo Capital
|9:29
|84
|Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|9:52
|DNF
|Nicoll García
|Cantabria Deporte – Rio Miera
|No finalizó
|DNF
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|No finalizó
|DNF
|Valentina Ovalle
|Ciclismo Capital
|No finalizó
|DNF
|Gabriela Bocanegra
|Ciclismo Capital
|No finalizó
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo con Emerson Gordillo 3°
El antioqueño Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo 2026. El pedalista paisa, que fue el más regular a lo largo de las cinco etapas, sucedió en el palmarés de la carrera paulista al brasilero Igor Molina, ganador del año pasado.
El podio final lo completaron el brasilero Alex Ferreira (Andbank Cycling Team) y el colombiano Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Otros de los nacionales destacados, en la clasificación general fueron Cristian Rico (Nu Colombia) en el 6° puesto, Óscar Quiroz (Nu Colombia) en la casilla 11° y Jhonatan Chaves (Nu Colombia) en la posición 12°.
La última etapa la ganó el brasilero Gustavo Xavier De Oliveira (Clube Maringaense de Ciclismo), quien alcanzó su primera victoria de la temporada. Segundo se reportó Óscar Fernández (NU Colombia).
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 5 | Ribeirão Preto – Araraquara (110,7 km)
|1
|Gustavo Xavier De Oliveira
|Clube Maringaense de Ciclismo
|2:22:10
|2
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|4
|Francisco Kotsakis
|Plus Performance – ZEO Sport
|0:06
|5
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|0:06
|6
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:06
|7
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|0:06
|8
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:06
|9
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:06
|10
|Endril Lima
|Imuni Brasil UCI Iracemápolis
|0:06
Clasificación General Final
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|14:31:49
|2
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|0:06
|3
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:25
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:30
|5
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|0:44
|6
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:51
|7
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|1:25
|8
|Edson de Rezende
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:08
|9
|Rodrigo Do Nascimento
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:55
|10
|Kaua Domingos
|Seleção Paranaense
|3:56