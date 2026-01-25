¡Mejor imposible! Dylan Groenewegen se estrena a lo grande con el Unibet Rose Rockets y gana la Clásica de la Comunidad Valenciana

En un final intenso y vibrante, Dylan Groenewegen sumó su primera victoria con los colores del Unibet Rose Rockets tras ganar la edición 42° de la Clásica Comunidad Valenciana 1969, disputada sobre 200 kilómetros entre La Nucia y Valencia.

Las clásicas de la región valenciana finalizaron este domingo con la victoria del velocista neerlandés, que fue el más rápido en el embalaje final por delante de los franceses Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Emilien Jeannière (TotalEnergies), quienes completaron el podio de la prueba valenciana.



Podio de la Clásica de la Comunidad Valenciana – Gran Premio Valencia 2026. (Foto © Clàssica CV 1969)

La carrera española contó con la presencia del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), quien ocupó la casilla 72°, tras perder contacto con el grupo de favoritos cuando los vientos fuertes se presentaron y los abanicos hicieron presencia en los kilómetros finales.

El experimentado sprinter de Países Bajos, que alcanzó su segunda victoria en la clásica valenciana, tras ganarla en 2024, sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Marc Hirschi, ganador el año pasado.

YEAHHHHHHHHHHHH 😍



🥇 @GroenewegenD sprints to his first ever win for the Unibet Rose Rockets! pic.twitter.com/9LBqZwsYwC — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) January 25, 2026

Resultados Clásica Comunitat Valenciana – Gran Premi València (1.1)

La Nucia – Valencia (200 km)

1 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets 4:46:09 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step m.t. 3 Emilien Jeannière TotalEnergies m.t. 4 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets m.t. 5 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 6 Amaury Capiot Team Jayco AlUla m.t. 7 Robert Donaldson Team Jayco AlUla m.t. 8 Vlad Van Mechelen Bahrain – Victorious m.t. 9 Dario Igor Belletta Team Polti VisitMalta m.t. 10 Alberto Bruttomesso Bahrain – Victorious m.t.