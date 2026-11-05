Medellín se viste de gala para el gran regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito en 2027

La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro del ciclismo continental al presentar oficialmente el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito, la prestigiosa competencia que se disputará por las carreteras del territorio antioqueño. Tras dos años de ausencia, la carrera se prepara para reactivar la pasión de los aficionados locales con la gran expectativa de contar con la participación de varias escuadras de la máxima categoría mundial, el World Tour, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel internacional.

Esta quinta edición de la carrera mantendrá la categoría 2.1 para desarrollarse entre el 26 y el 31 de enero de 2027. El retorno al calendario ciclístico internacional representa un logro mayúsculo para la organización, consolidando a la región como un escenario ideal para los eventos deportivos de alta envergadura y reanudando una tradición que sitúa al país en la vitrina del deporte mundial.

El evento de presentación fue engalanado por una nómina de lujo, destacando la asistencia de Egan Bernal y Sergio Higuita, campeones de las ediciones de 2018 y 2020 respectivamente. Al escenario también se sumaron figuras de renombre mundial y destacados embajadores del pedal nacional como Santiago Buitrago, Juan Felipe Rodríguez y el sprinter Fernando Gaviria, además del respaldo de leyendas vivas de la ruta como Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

La expectativa y el orgullo colectivos se vieron reflejados en las palabras de los propios protagonistas que se preparan para enfrentar la exigencia de la geografía antioqueña. “Es una emoción muy grande, me llena de mucho orgullo hacer parte de esta carrera y ojalá que puedan seguir más ediciones”, manifestó Santiago Buitrago, sintetizando el entusiasmo de un pelotón que anhela brindar sus mejores esfuerzos frente a una de las aficiones más apasionadas por el deporte de las bielas.