Medallistas paralímpicos se lucieron en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling

Paula Ossa fue una de las deportistas más destacados en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 142 deportistas de 16 ligas.

El paracycling es sin duda uno de los deportes con más crecimiento en el país, no solo por la cantidad sino por la calidad de los deportistas. Y así se evidenció en el municipio de Tocancipá.



(Foto Carlos Cruz © FCC)

Paraciclistas de la talla de los medallistas paralímpicos como Paula Ossa, bronce en Paris 2024, en ruta C4-5, y Juan José Betancourt, bronce en Tokio 2020 y París 2024, en ruta T1-2, lucieron en la prueba contrarreloj, que se disputó en la primera jornada del certamen, que cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, bajo la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, se impuso en la categoría C5, con un tiempo de 22:45, para las cinco vueltas al circuito de 2,7 kilómetros del autódromo. Por su parte, Juan José Betancourt, de Cundinamarca, venció en T2, con un registro de 22:02, igualmente para cinco giros a la pista.

Otro de los destacados en la jornada de las pruebas contrarreloj fue Esneider Muñoz, de Bogotá, quien ganó en la categoría C3, que dieron seis vueltas al circuito, y cronometró 21:42, así como Carlos Vargas, de Antioquia, quien tuvo un paso por el ciclismo profesional, y venció en C5, con un tiempo de 22:39, en siete giros al autódromo.



(Foto Carlos Cruz © FCC)

En la primera jornada del certamen participaron un total de 142 paraciclistas de 16 ligas, lo que habla de un buen desarrollo de esta actividad en las diferentes regiones, que va en concordancia con la apuesta del ministerio con la inclusión en el deporte de alto rendimiento.

La Copa Nacional de Paracycling, además, es el primer evento oficial del calendario, puntuable para el escalafón nacional, que servirá para seleccionar a los deportistas a los diferentes eventos internacionales.

La segunda jornada se disputará hoy jueves, igualmente en la pista del Autódromo de Tocancipá, donde se realizarán las competencias de ruta en las diferentes categorías, como la C, para deportistas con discapacidad física; la C15, para auditivos; la B (Tánden), para los visuales; la de Hand Cycling (bicicletas de mano); la T (Triciclos), para ciclistas con afectación de equilibrio, y la ii1, para los de afectación intelectual.

*Con Información Prensa Mindeporte