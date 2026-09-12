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Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Publicado

Hace 17 mins

el

Mariana Pajón, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Stefany Cuadrado, representarán a Colombia en ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Tour del Lago Taihu: Joshua Giddings se queda con el primer duelo de sprinters

Publicado

Hace 37 mins

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12 septiembre, 2026

Por

El británico Joshua Giddings ganó ajustadamente la primera etapa del Tour del Lago Taihu 2026. (Foto © XDS Astana Team)
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Ruta

Mundial de Ruta Montreal 2026: se hizo oficial la convocatoria de Wilmar Paredes

Publicado

Hace 2 horas

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12 septiembre, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes se suma a la Selección Colombia para el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

Publicado

Hace 3 horas

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12 septiembre, 2026

Por

“Los objetivos con el equipo son los de poder estar disputando de nuevo la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y demás carreras importantes del calendario nacional”, dijo el ahora entrenador, que como ciclista fue podio de la Vuelta a España en 1989
Óscar de Jesús Vargas fue rey de la montaña en la Vuelta a España en 1989. (Foto © RMC)
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