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Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Ruta
Tour del Lago Taihu: Joshua Giddings se queda con el primer duelo de sprinters
En el primer final para velocistas, Joshua Giddings (Lotto Intermarché) terminó siendo el más rápido en la jornada inaugural del Tour del Lago Taihu 2026, que se disputó entre las ciudades chinas de Nanjing y Tangshan con un recorrido de 96,5 kilómetros.
El corredor británico, que sumó su segunda victoria en la temporada, derrotó al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y al australiano Cameron Scott (Li Ning Star), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres suramericanos presentes en la decimocuarta edición de la carrera asiática, todos ingresaron a 7 minutos del ganador: el ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 102° y su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 103°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 105°.
La novel carrera china continuará este domingo con la segunda etapa, otra jornada totalmente llana de 153,2 kilómetros, que se disputará por los alrededores del condado de Changxing, en la provincia de Zhejiang, China.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resultados Etapa 1 | Nanjing – Tangshan (96,5 km)
|1
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|2:08:11
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|5
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Hodei Muñoz
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|7
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|8
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Luke Verburg
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|102
|Cristian Pita
|Roojai Insurance Winspace
|7:00
|103
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|7:00
|105
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|7:00
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: se hizo oficial la convocatoria de Wilmar Paredes
Tal como lo anticipó la Revista Mundo Ciclístico se hizo oficial la modificación que tendrá la Selección Colombia de ciclismo en su nómina para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre, con la incorporación del antioqueño Wilmar Paredes, quien llega al equipo nacional respaldado por una sobresaliente temporada.
Paredes, uno de los corredores colombianos más destacados del calendario nacional durante 2026, ha sido protagonista a lo largo de la temporada y tuvo una actuación sobresaliente en la Vuelta a Colombia 2026, donde se consolidó como uno de los grandes referentes de la competencia, al ganar cuatro de las etapas que se celebraron en la ronda nacional. Así mismo, viene de ser campeón de la Vuelta a Sao Paulo (Brasil), Clásica de Azuero (Panamá) y Tour de Beauce (Canadá).
Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permiten recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta.
El corredor antioqueño ocupará el lugar de Egan Bernal, quien no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista.
De esta manera, Paredes se incorpora a una Selección Colombia que afrontará en Montreal uno de los principales desafíos de la temporada, con la ilusión de volver a ser protagonista en las carreteras canadienses y defender los colores del país ante los mejores corredores del mundo. Además de Paredes, estarán en competencia en la categoría élite: Nairo Quintana, Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera.
Para Wilmar Paredes, el llamado representa además el reconocimiento a una temporada en la que ha logrado mantenerse entre los principales nombres del ciclismo colombiano y una oportunidad para afrontar este gran desafío con la camiseta de la Selección Colombia.
El Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 reunirá a las principales figuras del ciclismo internacional entre el 20 y el 27 de septiembre, en una semana que tendrá como escenario las carreteras de la provincia de Quebec.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España
En seis oportunidades Colombia consiguió ganar la icónica camiseta de los lunares que se le adjudica al mejor escalador de la Vuelta a España. El primer escarabajo en ganarla fue Lucho Herrera en 1987, el mismo año en el que también se quedó con el título de la competencia.
Ya refiriéndonos al último nacional que la ganó, tenemos que hablar de Félix ‘El Gato’ Cárdenas, que se coronó como el rey de la montaña de manera consecutiva en 2003 y 2004.
En la presente edición de la ronda ibérica, Santiago Buitrago está haciendo historia en este apartado: el bogotano sigue líder de la montaña, antes de encarar los últimos dos días de competencia.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con todos los colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
Lucho Herrera (1987 y 1991)
Óscar de Jesús Vargas (1989)
Martín Farfán (1990)
Martín Farfan, el mejor escalador de la Vuelta en 1990. (Foto © RMC)
Félix ‘El Gato’ Cárdenas (2003 y 2004)