Ruta

“Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”: Jonas Vingegaard, quien hará el Giro y el Tour este año

Publicado

Hace 42 mins

el

El danés Jonas Vingegaard buscará la triple corona en Grandes Vueltas este año. (Foto © Team Visma-Lease a Bike)
Temas relacionados:
Ruta

Ciclo-Retro: leyendas del ciclismo que celebran su cumpleaños el mismo día de Egan Bernal

Publicado

Hace 12 mins

el

13 enero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal festeja su cumpleaños número 29. (Foto © Ineos Grenadiers)
Seguir leyendo

Ruta

“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales”: Adrián Bustamante tras ganar el Circuito de Jenesano

Publicado

Hace 2 horas

el

13 enero, 2026

Por

El boyacense Adrián Bustamante inició la temprada 2026 ganando el Circuito Ciclístico de Jenesano. (Foto Facebook © Noticiclismo Jenesano Boyacá)
Seguir leyendo

Ruta

Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour

Publicado

Hace 3 horas

el

13 enero, 2026

Por

El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más experimentado del pelotón World Tour en la temporada 2026. (Foto © Lidl trek)
Seguir leyendo
