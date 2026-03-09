Connect with us

Max Kanter gana el segundo duelo de velocistas en la París-Niza 2026; Harold Tejada el mejor colombiano

Publicado

Hace 2 horas

el

El alemán Max Kanter ganó la segunda etapa de la París-Niza 2026. (Foto © Paris-Nice)
Filippo Ganna se impone categóricamente en la crono inaugural de la Tirreno-Adriático con Santiago Buitrago 25°

Publicado

Hace 28 mins

el

9 marzo, 2026

Por

El italiano Filippo Ganna salió victorioso en la primera etapa de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto LaPresse © Tirreno-Adriático)
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro

Publicado

Hace 4 horas

el

9 marzo, 2026

Por

El pelotón nacional en acción, en la Clásica de Rionegro 2025. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería

Publicado

Hace 8 horas

el

9 marzo, 2026

Por

Lilibeth Chacón vivirá su décima participación panamericana. (Foto © Prensa Carlos Alexis Rivera)
