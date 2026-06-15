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Ruta

Mauricio Zapata se consagra campeón de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026

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Mauricio Zapata se consagró campeón de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. (Foto © Team Sistecrédito)
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Jennifer Quiñones, campeona de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)
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