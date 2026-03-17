Ruta
Matys Grisel se impone al sprint en el tercer capítulo del Tour de Taiwán y le arrebata el liderato a Matthew Fox
La cuarta etapa del Tour de Taiwán 2026 la ganó Matys Grisel (Lotto Intermarché). El francés fue el más rápido al sprint al frente del Estadio Nacional de Kaohsiung, luego de recorrer 146,4 kilómetros.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó a su compatriota Paul Hennequin (Euskaltel-Euskadi) y al japonés Yoshiki Terada (Team UKYO), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el francés Matys Grisel (Lotto Intermarché) le arrebató el liderato a su compañero de equipo Matthew Fox, que se quedó con el segundo puesto a 4 segundos del nuevo líder.
La cuarta y penúltima etapa de la carrera asiática se correrá este miercoles con un recorrido totalmente llano de 131,2 kilómetros entre el municipio de Gaushu y el Parque Cultural Hakka de Liugdui.
Tour de Taiwán (2.1)
Resultados Etapa 3 | Museo Fo Guang Shan Buddha – Kaohsiung (146,4 km)
|1
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|3:06:28
|2
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|3
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|m.t.
|4
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|m.t.
|5
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|6
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|8
|Jude Francisco
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|9
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|+ 00
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|7:27:42
|2
|Matthew Fox
|Lotto-Intermarché
|0:04
|3
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:07
|4
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:12
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:13
|6
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:13
|7
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|8
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|9
|Yuma Koishi
|KINAN Racing Team
|0:14
|10
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:15
Ruta
El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?
El equipo Ineos Grenadiers, donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, estaría muy cerca de abrir una nueva etapa en su historia con la llegada de un nuevo patrocinador principal. Según reportes de la prensa internacional, la escuadra británica habría acordado un vínculo de cinco años con la firma danesa Netcompany, en una operación valorada en 20 millones de euros por temporada.
De confirmarse el acuerdo, la estructura dejaría de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque seguiría bajo la propiedad de Sir Jim Ratcliffe y la dirección de Dave Brailsford. La información publicada señala además que el anuncio oficial podría producirse antes del Tour de Francia 2026, lo que abriría la puerta a una nueva identidad visual y comercial para uno de los equipos más importantes del WorldTour.
La noticia tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues se trata de la formación en la que compiten Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, y Brandon Rivera, uno de los hombres de confianza del zipaquireño dentro de la escuadra. Para ambos corredores, un respaldo económico de este calibre podría representar mayor fortaleza deportiva en un momento en el que el equipo busca regresar al primer plano frente a potencias como UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe.
No es un dato menor. De acuerdo con el reporte, Brailsford considera que el equipo necesita un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para competir en igualdad de condiciones con las estructuras más poderosas del pelotón internacional. En ese contexto, la entrada de un patrocinador tecnológico de gran tamaño refuerza la ambición de una escuadra que ya comenzó la temporada 2026 con siete victorias conseguidas por seis corredores diferentes.
Ineos llegó al ciclismo de máxima categoría en 2019, cuando tomó el relevo de Team Sky, una estructura que nació en 2010 y que acumula siete títulos del Tour de Francia, aunque no gana la ronda francesa desde 2019. Ahora, con Bernal y Rivera como representación colombiana dentro del proyecto, el posible desembarco de Netcompany aparece como una movida estratégica para impulsar la renovación deportiva y económica de la escuadra británica.
En medio de esa expectativa, también empezó a sonar un componente de alto voltaje en el mercado de fichajes. Algunas versiones apuntan a que esta nueva inversión danesa podría abrir la puerta para que Ineos vuelva a lanzarse por grandes figuras del pelotón, y en ese escenario ha aparecido el nombre del doble campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Por ahora no pasa de ser un rumor sin confirmación oficial, pero sí refleja la dimensión de la ambición con la que el equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera querría reposicionarse en la élite mundial.
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“Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”: Santiago Mesa tras consagrarse tricampeón de la Prova de Abertura, en Portugal
El sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga, que hace parte de la renovada generación de velocistas colombianos, salió victorioso nuevamente en la clásica portuguesa Prova de Abertura – Região de Aveiro, una competición que ya ha ganado en tres ocasiones y que se ajusta muy bien a las características del corredor del Anicolor / Campicarn Cycling Team.
“Es la tercera vez que ganó en Abertura, es una carrera que tenía en mi cabeza como una prueba en la que podía vencer. Tuve un buen comienzo del año en Algarve y estuve cerca de ganar la semana pasada en dos clásicas, pero faltaba rematar y ahora lo he conseguido”, dijo el paisa de 28 años, en declaraciones recogidas por su equipo.
Mesa, que comenzó su andadura ciclística en el MTB, siendo Campeón Panamericano en 2017, corrió con la escuadra lusa Efapel Cycling las últimas dos temporadas, consiguiendo cuatro victorias. Este año ya alcanzó su primer triunfo con su nuevo equipo y su primero de la campaña 2026.
El pedalista colombiano, quien pasó a la especialidad de ruta de la mano de la formación ibérica Grupo Eulen en 2018, se prepara para destacarse en las carreras más importantes del calendario portugués. “Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”, concluyó Mesa.
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: en detalle los perfiles y las altimetrías de todas las pruebas
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó los perfiles detallados de las pruebas de contrarreloj y fondo del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se celebrará en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, hasta el 22 de marzo.
Estas serán las altimetrías en detalle de las pruebas de contrarreloj y en línea de la rama femenina y masculina en las categorías juvenil, Sub-23 y élite del certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente durante seis días.
Perfiles detallados
Martes 17 de marzo – CRI Damas Juveniles (14,5 km)
Martes 17 de marzo – CRI Varones Juveniles (22,6 km)
Martes 17 de marzo – CRI Damas Élite (31,4 km)
Jueves 19 de marzo – CRI Hombres Sub-23 – (36 km)
Jueves 19 de marzo – CRI Hombres Élite (43,1 km)
Viernes 20 de marzo – Ruta Damas Juveniles (67 km)
Viernes 20 de marzo – Ruta Hombres Juveniles (120,6 km)
Sábado 21 de marzo – Ruta Damas Élite (120,6 km)
Sábado 21 de marzo – Ruta Hombres Sub-23 (160,8 km)
Domingo 22 de marzo – Ruta Hombres Élite – (206,4 km)