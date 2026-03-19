Matys Grisel se consagró campeón del Tour de Taiwán 2026; Lucas Carstensen se quedó con la etapa final

Desde el 2017, la presidencia del ciclismo mundial está en manos de un hombre nacido en Francia hace 52 años y quien visita a Colombia por primera vez llegando ayer martes para asistir a los Campeonatos Panamericanos de Ruta que se llevan a cabo en montería: David Lappartient.

Pertenece al mundo del ciclismo desde muy joven siendo cronometrador de diferentes eventos, y ha llegado en una meteórica carrera a ser presidente de la Federación de ciclismo, presidente del Comité Olímpico de Francia, candidato a la presidencia del COI y finalmente máximo dirigente de uno de los deportes más importantes de este planeta.

De apariencia juvenil, auténtico y claro en sus conceptos, concedió una entrevista exclusiva al canal informativo de la FCC de la cual hizo parte el director de la Revista Mundo Ciclístico, la cual reproducimos para nuestros lectores.



El presidente de la UCI, David Lappartient, en Montería, Córdoba. (Foto Carlos Cruz © FCC)

¿Qué sabía usted de Colombia antes de venir?

Tengo referencias de Colombia como país desde hace muchos años y en lo deportivo recuerdo con mucho cariño la década de los años 80 cuando aparecieron los Lucho Herrera, Fabio Parra, Patrocinio Jiménez, etc. Recuerdo como volaban en las montañas y sus duelos con Bernard Hinault. También recuerdo el entusiasmo y la pasión con la cual ustedes relataban en la radio esos acontecimientos. Y ahora con nombres como los de Egan Bernal, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán y tantos otros que han hecho grande a Colombia en el ciclismo del mundo.

Para usted ¿Qué importancia tiene hoy en la historia del ciclismo mundial el ciclismo colombiano?

El ciclismo colombiano tiene formidables campeones en todas las grandes carreras del mundo desde hace mucho tiempo y en todas modalidades. No podemos olvidar sus logros en la pista, el BMX, MTB, paracyling y ahora en el Freestyle. Por ello tienen que hacer parte de la gran historia de este deporte a nivel mundial.

¿Es posible para la UCI facilitar ayuda al ciclismo colombiano para contribuir a su desarrollo en todas las modalidades?

Nosotros estamos siempre atentos a cualquier solicitud de nuestras Federaciones para apoyar sus iniciativas. El facilitar la presencia de ciclistas colombianos en el Centro Mundial en Suiza para su formación, los cursos de capacitación, la orientación en la construcción de velódromos, etc., son algunos de esos aspectos y seguimos atentos a cualquier solicitud proveniente de la federación colombiana y de las otras que integran la COPACI.

¿Qué importancia tienen para la UCI los Campeonatos Panamericanos?

La máxima importancia pues tenemos este tipo de torneos en los 5 continentes. Son la base para confrontar los países, conocer su nivel, hacer experiencias y la puntuación que se concede es la base para clasificar a los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.



David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego. (Foto Carlos Cruz © FCC)

¿Tiene alguna opinión de estos Campeonatos Panamericanos en Montería?

A pesar del poco tiempo de mi permanencia aquí, encuentro una excelente organización, gran colaboración de las autoridades gubernamentales, entusiasmo e interés por parte del público que seguramente vivirá al máximo las pruebas de ruta.

A propósito de nuestro continente ¿Cómo acortar las enormes diferencias con Europa en cuanto a desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología en los últimos años?

Creo que la competición e intercambio permanente de conocimientos es un primer paso al igual que la capacitación por parte de entrenadores y dirigentes tanto en sus países como en el exterior frente a los nuevos desafíos.

¿Nos puede hacer un balance sobre las medidas que la UCI ha venido tomado frente al ciclismo en los últimos años?

Hemos avanzado mucho en temas como la seguridad de los ciclistas que es nuestra prioridad. El aumento de la zona de seguridad en las llegadas masivas, las medidas en algunos componentes de las bicicletas, la aplicación de las tarjetas amarillas y sanciones, exigencias de mayor seguridad y condiciones de los organizadores de carreras son algunos de los aspectos de los cuales nos ocupamos diariamente.

¿Qué significado tiene para UD. la aparición desde 1980 de países como Colombia, USA, México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, en los podios de las más grandes competencias del mundo, en todas las modalidades incluidos los Juegos Olímpicos?

Es la ratificación del talento existente en todo el mundo para la práctica y la competición del ciclismo. Ver países como Colombia ganando las tres carreras más importantes del mundo como el Tour, Giro y Vuelta, tener campeones en mundiales y Olímpicos en el BMX como Mariana Pajón, en la pista con Kevin Quintero y ahora Stefany Cuadrado, saber que un ecuatoriano (Richard Carapaz) es Campeón Olímpico de ruta ratifica la mundialización del ciclismo promovida por la UCI y el Tour de Francia a partir de 1982.



David Lappartient, en la entrevista con nuestro director. (Foto Carlos Cruz © FCC)

Hablemos de su gestión como presidente de la UCI ¿Puede clasificar sus dos más grandes satisfacciones y una dificultad para superar?

La primera gran satisfacción es el haber promovido el ciclismo femenino hasta el punto donde se encuentra hoy en todas las modalidades. La segunda es la batalla que libramos a diario en favor de la seguridad e integridad de los ciclistas en todos los aspectos posibles. Y las dificultades son varias en las cuales igualmente seguimos trabajando para superarlas.

¿Podemos decir que hoy el ciclismo goza de buena salud y mirar con optimismo su futuro?

No tengo dudas. El ciclismo goza de muy buena salud y no es difícil demostrarlo por su crecimiento universal, interés gubernamental y empresarial para apoyarlo en todas sus modalidades, certámenes. Los medios informativos se interesan cada vez más por este deporte, algunos duplicando sus audiencias. Por lo tanto, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay un gran futuro para el ciclismo.

Finalmente ¿Quiere dejar un mensaje al movimiento del ciclismo colombiano incluidos todos sus ciclistas, dirigentes, patrocinadores gubernamentales y privados, aficionados, etc.?

Con todo gusto: “Ha sido un placer para mi estar en un país de ciclismo como Colombia. Agradezco la hospitalidad que me han brindado y la invitación por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo y la COPACI (Confederación Panamericana de ciclismo). Los invito a seguir teniendo este deporte como un estilo de vida y motivo de orgullo por sus logros. La invitación incluye también la pasión por la práctica del ciclismo en función de la salud, el bienestar y la confraternidad. El ciclismo nos permite ser una familia universal. Me encantaría volver una vez más a Colombia ojalá sabiendo que en los próximos años este país vuelva a ser la sede de un campeonato mundial como el inolvidable realizado en 1995.