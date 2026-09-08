Ruta
Matthew Brennan suma su cuarto triunfo en la Vuelta a España; Santiago Buitrago sigue liderando la montaña
En un final para los hombre rápidos, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) alcanzó su cuarto triunfo en la Vuelta a España 2026, tras ganar al sprint la decimosexta etapa, disputada entre las localidades de Cortegana y Palos de la Frontera con 181,1 kilómetros de recorrido. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) conservó el liderato la montaña y Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo al comando de la general.
El joven corredor inglés, que nuevamente fue el más rápido en el embalaje, esta vez superó al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al belga Vito Braet (Lotto Intermarché), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de la jornada fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el puesto 38° con el mismo tiempo del ganador. En el pelotón también ingresaron el tenjano Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la casilla 40° y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la posición 101°, mientras que Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 112° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 134°, ambos cediendo tiempo con el ganador.
Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el español Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando. El podio lo completan el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2:06 y el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 2:10.
La ronda ibérica continuará este miércoles con la decimoséptima etapa, una jornada ondulada de 185 kilómetros, entre entre el municipio de Dos Hermanas y la ciudad de Sevilla, que incluye varios repechos, pero ninguno categorizado.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 16 | Cortegana – Palos de la Frontera (181,1 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:56:33
|2
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|3
|Vito Braet
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|4
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|5
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|9
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|38
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|101
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|112
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:32
|134
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|5:41
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|56:02:29
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:06
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:10
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:24
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:44
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|6:14
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|6:49
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:01
|9
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|7:19
|10
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|8:55
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:48
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|29:46
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|43:38
|97
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:44:35
|138
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:41:06
Ruta
Giro della Lunigiana 2026: el ‘Tour de Francia’ de la categoría junior inicia con la Selección Colombia-Bicicletas Benros
La Selección Colombia de la categoría Junior Bicicletas Benros tomará la salida este miércoles 9 de septiembre en el 50° Giro della Lunigiana, una de las carreras juveniles más prestigiosas del calendario internacional y considerada por muchos como el “Tour de Francia” de la categoría junior. El equipo nacional afrontará en Italia una prueba clave dentro de su gira europea, en un escenario históricamente reservado para descubrir a los futuros grandes campeones del ciclismo mundial.
La carrera dio inicio este martes de manera oficial con la ceremonia de presentación de equipos y se disputará desde este miércoles 9 al 12 de septiembre sobre 399,9 kilómetros, repartidos en tres jornadas y dos semietapas, con un trazado que llevará al pelotón por algunos de los paisajes más exigentes y vistosos de la región. Habrá media montaña, jornadas rápidas, finales selectivos y una jornada con dos tramos el viernes, ingredientes suficientes para medir no solo las piernas, sino también la madurez táctica de corredores que apenas empiezan a abrirse camino en el ciclismo internacional.
Colombia estará en la línea de salida con una nómina de seis corredores bajo la dirección técnica de Alex Cano Ardila. El equipo estará integrado por Santiago Parra, Andrés Felipe Walteros, Thomas Mejía, Matías Sánchez, Yeiner García y Juan Esteban Canchón, un grupo que llega a esta cita como parte de una gira europea de formación y competencia apoyados por Bicicletas Benros y su manager general Jhon Gutiérrez Benítez.
El prestigio de la competencia se explica por su historia. La propia organización la define como “La Corsa dei Futuri Campioni”, la carrera de los futuros campeones, y su palmarés le da toda la razón: allí brillaron como juveniles corredores que después marcaron el ciclismo profesional, entre ellos Vincenzo Nibali, Tao Geoghegan Hart, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, ganador de la edición de 2016 antes de convertirse en la figura dominante del ciclismo moderno.
Ese sello de carrera formadora se ha mantenido hasta los últimos años. El francés Paul Seixas, ganador del Giro della Lunigiana en 2024 y cuarto en el pasado Tour de Francia, confirmó desde muy joven su condición de fenómeno, mientras el italiano Lorenzo Finn, protagonista de un espectacular duelo en ese mismo año con Seixas, se ha consolidado en este 2026 como la nueva estrella del ciclismo de la bota ganando el Giro Next Gen y el Tour de l’Avenir, las dos grandes referencias del calendario sub-23.
La edición 2026 comenzará con una primera etapa de 98 kilómetros entre La Spezia y Fosdinovo, catalogada de media montaña, con llegada en subida y un cierre exigente. El jueves 10 de septiembre llegará la segunda fracción, de 93,4 kilómetros entre Portofino y Chiavari, también de media montaña, con un recorrido nervioso por territorio ligur.
El viernes 11 será una jornada doble. En la mañana se disputará la primera semietapa, de 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, de perfil llano; y en la tarde llegará una segunda semietapa mucho más explosiva, de 45,8 kilómetros entre Vezzano Ligure y Riomaggiore, con terreno de media montaña y final en una zona emblemática cercana a Cinque Terre. El cierre será el sábado 12 de septiembre con la cuarta fracción, de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni, una jornada de media montaña que puede terminar definiendo la clasificación general.
El equipo colombiano tomará la partida este miércoles con la ilusión de dejar huella en una carrera que suele abrir puertas. Para la Selección Colombia Junior-Bicicletas Benros, estar en el Giro della Lunigiana significa entrar en una vitrina donde cada etapa puede ser una oportunidad y donde el futuro empieza a jugarse desde ahora, en la misma prueba que alguna vez impulsó los nombres de Pogacar, Evenepoel, Nibali, Seixas y Finn.
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Kevin Navas se queda con el segundo capítulo de la Vuelta al Ecuador 2026 con destaque de César Guavita
El campeón ecuatoriano Kevin Navas (Team Best PC) salió victorioso en la segunda etapa de la Vuelta al Ecuador, que se llevó a cabo por los alrededores de la ciudad de Riobamba, con un recorrido de 129,7 kilómetros, que incluyó tres premios de montaña de cuarta categoría, los dos primeros ganados por el bogotano César Guavita (Team Best PC).
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros volvió a ser César Guavita, quien estuvo muy activo en la primera parte de la jornada coronando en primer lugar, en las dos primeras subidas categorizadas del día.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios y el ecuatoriano Byron Guamá (Team Best PC) se mantuvo al comando, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, Héctor Álvarez, el líder de los jóvenes.
La ronda ecuatoriana continuará este miércoles con la tercera etapa, la primera jornada montañosa de 133,9 kilómetros entre la localidad de Urbina y el Parque Nacional Cotopaxi, en un final picando hacia arriba.
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Eduardo Sepúlveda 1° y Alejandro Callejas 2° en la tercera etapa del Tour de Salalah en Omán
Sigue el dominio del equipo chino Li Ning Star en las carreras UCI que se disputan en Omán por estos días. Ratificando su gran estado de forma, el argentino Eduardo Sepúlveda salió victorioso en la tercera etapa del Tour de Salalah, que se disputó entre el Castillo de Taqah y la reserva natural de Jabal Samhan, con 156 kilómetros de recorrido.
El pedalista gaucho, que venía de ganar la Dhofar Classic, fue el más fuerte en la definición y entró primero a la meta 5 segundos por delante del colombiano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace). Tercero se reportó el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team), campeón del año pasado.
En cuanto al otro suramericano en competencia, el brasilero Nícolas Sessler (Victoria Sports Pro Cycling), vencedor de la competencia en 2024, ingresó en la casilla 14° a más de 3 minutos de Sepúlveda.
Con relación a la clasificación general, el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) mantuvo el liderato y es escoltado por su compañero de equipo, el el argentino Eduardo Sepúlveda y por el colombiano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace), quien subió 3 posiciones y escaló hasta el 3° lugar.
La carrera asiática finalizará este miércoles con la cuarta y última etapa, una jornada llana de 105 kilómetros, que se disputará entre la localidad de Ain Razat y el Complejo Sultán Qaboos, donde conoceremos al sucesor del neerlandés Adne van Engelen, ganador de la última edición.
Tour de Salalah (2.2)
Resultados Etapa 3 | Taqah Castle – Jabal Samhan (156 km)
|1
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|3:50:28
|2
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:05
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:11
|4
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:24
|5
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|0:24
|6
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|0:28
|7
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:28
|8
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|1:16
|9
|Hugo Lutz-Atkinson
|EuroCyclingTrips – CCN
|1:22
|10
|Darius Villaseñor
|Victoria Sports Pro Cycling
|2:59
Clasificación General Individual
|1
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|8:53:21
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:15
|3
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:21
|4
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:21
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:35
|6
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:52
|7
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|0:56
|8
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|1:26
|9
|Hugo Lutz-Atkinson
|EuroCyclingTrips – CCN
|2:36
|10
|Dimas Rizqi
|Jakarta Pro Cycling Team
|3:45