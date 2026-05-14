Ruta
Matthew Brennan repite la dosis y se queda con el segundo capítulo de la Flecha del Sur
El segundo capítulo de la Flecha del Sur 2026 lo ganó Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). El pedalista británico volvió a ser el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 151,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Rumelange, al suroeste de Luxemburgo, en la frontera con Francia.
Con relación al único latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar Cadena, del equipo continental alemán Team Storck – MRW Bau, ingresó en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto al liderato de la prueba, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) siguió al comando, ahora escoltado por su compatriota Yanne Dorenbos (Azerion / Villa Valkenburg).
La carrera luxemburguesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, con un trayecto de 156,5 kilómetros en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Bourscheid al suroeste de Luxemburgo, en un final picando ligeramente hacia arriba.
Ruta
Josh Burnett se consagra campeón del Tour de Azerbaiyán con Eric Fagúndez 4° y Santiago Umba 7°
La séptima edición del Tour de Azerbaiyán quedó en manos de Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), quien le arrebató el liderato al kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) en la jornada final. El neozelandés, de 25 años ganó la última etapa, disputada entre las ciudades de Tartar y Khankendi con un recorrido de 181,5 kilómetros.
Los puestos de honor del giro azerbaiyano los completaron el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) y el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor suramericano en la carrera del calendario UCI fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quien terminó en una meritoria 4° posición a tan solo 14 segundos del nuevo campeón.
Con relación a los colombianos, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) fue el más destacado de los nuestros, en el 7° puesto a 22 segundos de Burnett, mientras que Diego Camargo fue el mejor del equipo Team Medellín-EPM, ocupando la casilla 16°.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resutados Etapa 5 | Tartar – Khankendi (181,5 km)
|1
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|4:16:35
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:12
|3
|Eric Fagundez
|Burgos Burpellet BH
|0:12
|4
|Alessio Martinelli
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:12
|5
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:12
|6
|Gianni Marchand
|Tarteletto-Isorex
|0:12
|7
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:12
|8
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:12
|9
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:12
|10
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|0:12
|16
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:38
|22
|David González
|Team Medellín – EPM
|1:33
|43
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|5:22
|60
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|8:28
|81
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:37
Clasificación General Final
|1
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|19:06:43
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:03
|3
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:07
|4
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|5
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:22
|6
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:22
|7
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:22
|8
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|0:22
|9
|Alessio Martinelli
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:22
|10
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|0:22
|16
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:48
|30
|David González
|Team Medellín – EPM
|15:41
|41
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|19:26
|58
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|22:42
|67
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|28:55
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15
Ruta
Pedro Sequera sale victorioso en el inicio de la Vuelta Ciclística a Barinitas
En un final lleno de emociones, Pedro Sequera (Team Bancamiga – Confitería La Guacamaya) ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Barinitas 2026, luego de recorrer 98,7 kilómetros en el municipio que le pone nombre a la carrera.
El experimentado pedalista venezolano, de 34 años, cruzó la línea de meta de primero superando a sus compatriotas Gregory Guevara (Mincomercio Criket Trujillo) y de Luis Gómez (Fina Arroz – Multimarcas CES), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El rencuentro del pueblo de Barinitas con el ciclismo venezolano y la gloria sobre dos ruedas, tendrá cinco días de competencia por los alrededores del municipio Bolívar, en el piedemonte andino.
La carrera avalada por la Federación Vaenezolana de Ciclismo continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito metropolitano de 15 vueltas, en el noroeste del Estado Barinas.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA