Matthew Brennan repite la dosis y se queda con el segundo capítulo de la Flecha del Sur

El segundo capítulo de la Flecha del Sur 2026 lo ganó Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). El pedalista británico volvió a ser el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 151,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Rumelange, al suroeste de Luxemburgo, en la frontera con Francia.

Con relación al único latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar Cadena, del equipo continental alemán Team Storck – MRW Bau, ingresó en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto al liderato de la prueba, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) siguió al comando, ahora escoltado por su compatriota Yanne Dorenbos (Azerion / Villa Valkenburg).

La carrera luxemburguesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, con un trayecto de 156,5 kilómetros en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Bourscheid al suroeste de Luxemburgo, en un final picando ligeramente hacia arriba.