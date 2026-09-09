Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni

En otro final para velocistas, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, una jornada ondulada de 185 kilómetros, disputada entre entre el municipio de Dos Hermanas y la ciudad de Sevilla, que incluyó varios repechos, pero ninguno categorizado.

El joven sprinter inglés, que alcanzó su quinta victoria en la carrera, se impuso al embalaje por delante del belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility), segundo y tercero respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el mejor de la jornada fue Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en el puesto 75° con el mismo tiempo del ganador. En el pelotón también ingresaron Harold Tejada (XDS Astana Team) 78°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 91° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 96°, mientras que Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 136° a más de 2 minutos del ganador.

El gran protagonista del día fue el francés Enzo Paleni (Groupama – FDJ United), quien se la puso difícil al pelotón. El corredor galo, que protagonizó la fuga, fue neutralizado a menos de 4.000 metros para la llegada.

Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el español Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando. El podio lo completan el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2:06 y el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 2:10.

La ronda ibérica continuará este jueves con la disputa de la decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 17 | Dos Hermanas – Sevilla (185 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 4:07:15 2 Jordi Meeus Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 3 Magnus Cort Uno-X Mobility ,, 4 Alessandro Romele XDS Astana Team ,, 5 Steffen Romele Lotto Intermarché ,, 6 Axel Laurance Netcompany INEOS ,, 7 Pau Miquel Bahrain – Victorious ,, 8 Hugo Hofstetter Burgos Burpellet BH ,, 9 César Macías NSN Cycling Team ,, 10 Bryan Coquard Cofidis ,,

75 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost m.t. 78 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 91 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 96 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 136 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 2:13

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 60:09:44 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:06 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS 5:44 6 Mattias Skjelmose Bahrain – Victorious 6:14 7 Jakob Omrzel Lidl – Trek 6:49 8 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 7:01 9 Clément Berthet Groupama – FDJ United 7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 8:55 11 Harold Tejada XDS Astana Team 9:48