Matteo Malucelli suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi con Fernando Gaviria 7°

El italiano Matteo Malucelli volvió a demostrar su poderío en el Tour de Langkawi al adjudicarse la tercera etapa de la prestigiosa ronda malaya. La jornada, que se disputó sobre un exigente recorrido de 189,7 kilómetros entre las localidades de Sungai Petani y Kuala Kangsar, consolidó el gran momento de forma del corredor del XDS Astana Team. Con este triunfo, Malucelli no solo sumó su segunda alegría en la presente edición de la competencia tras su éxito en la fracción inaugural, sino que además celebró su séptima victoria de la temporada en su cuenta personal.

La resolución de la jornada estuvo marcada por la alta tensión y la velocidad pura de los trenes de lanzamiento. En un desenlace lleno de emociones, el velocista italiano firmó su doblete al imponerse en un cerrado y milimétrico sprint final al canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure), quien tuvo que conformarse con la segunda posición por escasos centímetros. El tercer puesto lo ocupo el belga Seppe van den Boer (Tudor Pro Cycling), mientras que el experimentado sprinter colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se metió en el embalaje y finalizó en el séptimo lugar.



Martín Santiago Herreño, el mejor colombiano en la general del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)

En lo que respecta a la batalla por la clasificación general, la calurosa jornada en territorio asiático no provocó alteraciones en la parte alta. El ciclista alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) defendió con éxito su condición de líder. El podio provisional lo completan los españoles Abel Balderstone y Jan Castellon, ambos representantes del Caja Rural-Seguros RGA, quienes escoltan de cerca al pedalista germano en la lucha por el título. Por el lado de los escarabajos, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) logró sostenerse en la decimosegunda posición.

La prestigiosa carrera asiática continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las ocho pactadas, otra jornada con final montañoso, que se disputará entre las localidades Meru Raya y Cameron Highlands , con un recorrido de 142,3 kilómetros, que incluye un larguísimo puerto categorizado.



Matteo Malucelli, ganador de la tercera etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling Agency)

Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Sungai Petani – Kuala Kangsar (189,7 km)

1 Matteo Malucelli XDS Astana Team 4:31:59 2 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t. 3 Seppe Van Den Boer Tudor Pro Cycling Team m.t. 4 Ronan Augé Unibet Rose Rockets m.t. 5 Izzat Halil Malaysia Pro Cycling m.t. 6 Nicola Marcerou Team TotalEnergies m.t. 7 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA m.t. 8 Rodrigo Álvarez Burgos Burpellet BH m.t. 9 Iker Villar Caja Rural-Seguros RGA + 00 10 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH m.t. 33 Martín Santiago Herreño Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 82 Edward Cruz Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 91 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t.



Lennart Jasch, líder del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Le Tour de Langkawi)

Clasificación General Individual