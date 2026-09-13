Matteo Malucelli se lleva el segundo duelo de velocistas en el Tour del Lago Taihu y se pone líder

Después de un gran esfuerzo del equipo XDS Astana, Matteo Malucelli completó el trabajo de sus compañeros y se alzó con la victoria en la segunda etapa del Tour del Lago Taihu en China, que se disputó por los alrededores del condado de Changxing y contó con un recorrido de 153,2 kilómetros.

El velocista italiano se tomó revancha de lo sucedido el día anterior y se impuso categóricamente en el sprint grupal por delante del danés Alexander Salby (Li Ning Star) y de su compañero de equipo, el ruso Gleb Syritsa, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) terminó 12° y su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) concluyó 13°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en la casilla 86°.

La novel carrera china continuará este lunes con el tercer capítulo, de los cinco pactados, otra jornada llana que se disputará entre la ciudad de Suzhou y el distrito de Wujiang, con un trazado de 122 kilómetros.

Tour of Taihu Lake (2.1)

Resutados Etapa 2 | Changxing – Changxing (153,2 km)