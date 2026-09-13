Ruta
Matteo Malucelli se lleva el segundo duelo de velocistas en el Tour del Lago Taihu y se pone líder
Después de un gran esfuerzo del equipo XDS Astana, Matteo Malucelli completó el trabajo de sus compañeros y se alzó con la victoria en la segunda etapa del Tour del Lago Taihu en China, que se disputó por los alrededores del condado de Changxing y contó con un recorrido de 153,2 kilómetros.
El velocista italiano se tomó revancha de lo sucedido el día anterior y se impuso categóricamente en el sprint grupal por delante del danés Alexander Salby (Li Ning Star) y de su compañero de equipo, el ruso Gleb Syritsa, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) terminó 12° y su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) concluyó 13°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en la casilla 86°.
La novel carrera china continuará este lunes con el tercer capítulo, de los cinco pactados, otra jornada llana que se disputará entre la ciudad de Suzhou y el distrito de Wujiang, con un trazado de 122 kilómetros.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resutados Etapa 2 | Changxing – Changxing (153,2 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|3:08:10
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|5
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Joes Oosterlinck
|Van Rysel Roubaix
|m.t.
|7
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|8
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|9
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|10
|Adam Bradáč
|Factor Racing
|m.t.
|11
|Liam Walsh
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|12
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|13
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|86
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Ruta
Barnabás Vas se consagra campeón del Tour de Rumania con Kevin Andrés Estupiñán en el top 10
El pedalista húngaro Barnabás Vas consiguió este domingo consagrarse campeón del Tour de Rumania 2026 tras mantener el liderato en la quinta y última etapa, una jornada totalmente llana de 100 kilómetros, disputada por los alrededores de la capital rumana Bucarest.
Vas terminó en lo más alto del podio acompañado del rumano Cristian Raileanu (Selección de Rumania) y de su compatriota y compañero de equipo, András Gusztáv Pakot, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) cerró el top 10 a 58 segundos del ganador y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) finalizó en la casilla 37° más de 11 minutos del ganador.
La última etapa de la carrera europea del calendario UCI quedó en manos del polaco Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), quien ganó al sprint, consiguiendo su segundo triunfo, tras el gestado en la jornada inaugural.
Tour of Romania (2.2)
Resultados 5 | Bucarest – Bucarest (100 km)
|1
|Radosław Frątczak
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|2:00:27
|2
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|m.t.
|3
|Christopher Bruun
|NCF Region Vest
|m.t.
|4
|Liam Punnewaert
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Van Eyck
|,,
|5
|Alessio Menghini
|Selección de Italia
|m.t.
|6
|Gabriele De Fabritiis
|Selección de Albania
|m.t.
|7
|Fabian Steininger
|Schwingshandl Intralogistics
|m.t.
|8
|Bartłomiej Proć
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|m.t.
|9
|Filippo Dignani
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|10
|Sander Gysland
|NCF Region Vest
|m.t.
|11
|Igor Halicki
|Selección de Polonia
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|17:02:59
|2
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:13
|3
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|0:22
|4
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:26
|5
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:30
|6
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:36
|7
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:36
|8
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|0:58
|9
|Mattew-Denis Piciu
|MENtoRISE Teem CCN
|0:58
|10
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|0:58
Ruta
Simone Raccani conquista el Tour de Armenia; Michele Gazzoli gana la última etapa en Ereván
El italiano Simone Raccani se consagró campeón de la primera edición del Tour de Armenia. El pedalista europeo del Team Ukyo terminó ganando la carrera, luego de cuatro días de competencia.
El podio final de la competencia, que no contó con participación colombiana, lo completaron el danés Kevin Biehl (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) y el italiano Luca Covili (Bardiani CSF 7 Saber), quienes ocuparon el 2° y 3°puesto, respectivamente.
La etapa final, que terminó con un recorrido de 94 kilómetros con salida y llegada en la ciudad capital Ereván, la ganó el italiano Michele Gazzoli (Solution Tech NIPPO Rali), quien derrotó en el embalaje al polaco Patryk Stosz (Voster Team) y al danés Patrick Boje Frydkjær (Lidl – Trek Future Racing).
Raccani, que sumó su primer título del año, abrió el palmarés de la prueba armenia que se estrenó este año en el calendario UCI con la participación de 91 pedalistas.
Tour d’Arménie (2.2)
Resultados Etapa 4 | Yerevan – Yerevan (94 km)
|1
|Michele Gazzoli
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|2:00:00
|2
|Patryk Stosz
|Voster Team
|m.t.
|3
|Patrick Frydkjær
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|4
|Francesco Carollo
|Swatt Club
|m.t.
|5
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|m.t.
|6
|Lorenzo De Longhi
|Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino
|m.t.
|7
|Andrea Piras
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|8
|Davide Quadriglia
|Biesse-Carrera Premac
|m.t.
|9
|Santiago Ferraro
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Andrea Montagner
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Simone Raccani
|Team UKYO
|12:39:11
|2
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:09
|3
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:12
|4
|Tomasz Budzinski
|ATT Investments
|0:24
|5
|Jakub Kaczmarek
|Voster Team
|0:29
|6
|Patrick Frydkjær
|Lidl-Trek Future Racing
|0:48
|7
|Andrea Piras
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:48
|8
|Eduardo Perez-Landaluce
|Obidos Cycling Team
|0:54
|9
|Alexandre Balmer
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:06
|10
|Francesco Carollo
|Swatt Club
|1:22
Noticias
Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano