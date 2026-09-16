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Matteo Malucelli revalidó su título de campeón en el Tour del Lago Taihu; Sebastián Pita el mejor suramericano
El italiano Matteo Malucelli revalidó con éxito su título de campeón en el Tour del Lago Taihu. El veloz ciclista de la escuadra XDS Astana Team demostró su jerarquía en territorio asiático, defendiendo la corona que ya había conquistado en la temporada anterior. Malucelli firmó una impresionante racha al ganar tres de las cinco etapas disputadas en total.
El podio de la novel carrera asiática del calendario UCI lo completaron el británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) y el ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los tres suramericanos, terminaron así: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 90°, su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 93° y el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 97°, todos a más de 7 minutos del ganador.
La quinta y última jornada de la ronda china, que se llevó a cabo sobre un circuito llano en los alrededores de la ciudad de Wuxi, terminó en manos del belga Joes Oosterlinck (Van Rysel Roubaix), ya que el ruso Gleb Syritsa fue relegado por los comisarios.
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’
La nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2026 toma forma con una nómina de lujo. 19 equipos y 181 ciclistas, entre grandes protagonistas del ciclismo colombiano, escuadras de amplia tradición y proyectos emergentes, estarán en la línea de partida de una competencia que promete velocidad, estrategia y montaña.
El denominado ‘Duelo de Titanes’, que se disputará del 17 al 25 de octubre, reunirá a algunos de los equipos más importantes y reconocidos del ciclismo nacional y latinoamericano.
Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Nu Colombia y Orgullo Paisa encabezan un grupo de grandes aspirantes que buscarán llevarse el máximo protagonismo y poner a sus corredores en los primeros lugares de la clasificación general.
Estos son los 19 equipos que van por la gloria en el Clásico RCN Sistecrédito 2026
- Team Medellín EPM: 10 deportistas
- Team Sistecrédito: 10 deportistas
- GW Erco Sportfitness: 10 deportistas
- Nu Colombia: 10 deportistas
- Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10 deportistas
- Team Boyacá es para Vivirla: 9 deportistas
- EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8 deportistas
- CRIC Nacional: 10 deportistas
- Gobernación del Putumayo Strongman: 10 deportistas
- Tolima es Pasión: 10 deportistas
- Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8 deportistas
- FFAA Fuerzas Armadas: 8 deportistas
- Team Funrev Vima Machine: 10 deportistas
- Fundecom: 10 deportistas
- Chía CST 4WD Renta Strongman: 10 deportistas
- FTB Celucambio: 10 deportistas
- SHC Cycling Team: 10 deportistas
- Team Garroteros: 10 deportistas
- Team Gruop Sol: 8 deportistas
La lucha estará presente no solamente por la camiseta de líder de la clasificación general, sino también por los títulos y posiciones de montaña, metas volantes, sprints especiales, sub-23 y clasificación por equipos, un reconocimiento de enorme importancia para las escuadras que buscan demostrar su fortaleza colectiva.
Entre los conjuntos emergentes aparece Team Funrev Vima Machine, una escuadra que representa una verdadera historia de amor por el ciclismo. Con esfuerzo, pasión y el respaldo de propios y extraños, el equipo ha construido un camino que hoy le permite codearse con las principales formaciones del país y animar las grandes competencias del calendario nacional.
Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2026 del 17 al 25 de octubre
*Con Información Prensa Clásico RCN
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Walter Vargas 2° en la crono de los Juegos Suramericanos; Mateo Kalejman hace historia al batir al gran favorito
El ciclismo argentino vivió una jornada memorable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El joven pedalista gaucho Mateo Kalejman se coronó campeón de la prueba de contrarreloj individual masculina, logrando una espectacular medalla de oro. El gran favorito para colgarse la presea dorada era el experimentado colombiano Walter Vargas, dueño de un imponente palmarés continental que incluye siete títulos panamericanos de la especialidad y el oro en los recientes Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Sin embargo, la juventud y la agresiva cadencia del argentino terminaron por neutralizar la veteranía del referente antioqueño, relegándolo a la medalla de plata.
A sus recién cumplidos 22 años, el talentoso pedalista argentino ratificó su enorme proyección internacional al dominar con maestría un exigente circuito que puso a prueba la potencia y resistencia de los mejores rodadores de la región. El logro de Kalejman adquiere dimensiones épicas al analizar el nombre de su principal escolta en el podio. El tercer lugar lo ocupó el chileno Héctor Quintana, mientras que el otro colombiano en competencia, Anderson Arboleda, se clasificó 9°.
La competencia, disputada sobre un trazado de 48 kilómetros en la Ciudad de Rafaela, fue un auténtico monólogo de velocidad y precisión por parte de Kalejman. Con un registro oficial de 54 minutos, 58 segundos y 560 milésimas, el bicampeón argentino de la categoría élite detuvo el cronómetro con una marca inalcanzable para el resto de los competidores.
La diferencia final frente a Vargas, fijada en 28 segundos, reflejó la soberbia preparación física y aerodinámica que el ciclista local inyectó en cada pedalada. Este histórico triunfo no solo consolida a Mateo Kalejman como el rey de la contrarreloj en el continente, sino que funciona como una ansiada revancha personal tras haber sufrido polémicas descalificaciones en citas internacionales previas.
Kalejman ya cuenta con antecedentes internacionales importantes. Disputó los Mundiales Sub-23 de Glasgow 2023 y Ruanda 2025, y en 2026 consiguió uno de los mayores logros al coronarse campeón argentino de contrarreloj entre los élite. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del año pasado, cruzó la meta con el mejor tiempo y una amplia ventaja, pero fue descalificado tras un reclamo relacionado con la inclinación del asiento.
Juegos Suramericanos – Ciclismo de Ruta (CRI)
Rafaela – Rafaela (48 km)
|1
|Mateo Kalejman
|Argentina
|54.58
|2
|Walter Vargas
|Colombia
|0:28
|3
|Héctor Quintana
|Chile
|2:07
|4
|Diego De Jesus Mendes
|Brasil
|2:09
|5
|Diego Rojas
|Chile
|2:15
|6
|Carlos Samudio
|Panama
|2:22
|7
|João Pedro Rossi
|Brazil
|3:13
|8
|Francisco Peñuela
|Venezuela
|4:16
|9
|Anderson Arboleda
|Colombia
|4:22
|10
|Bolivar Espinosa
|Panama
|5:03
Noticias
Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso
El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado dentro del proceso abierto tras el Resultado Analítico Adverso por boldenona que le fue notificado a comienzos de este año, según pudo conocer en exclusiva Revista Mundo Ciclístico. El santandereano viajará la próxima semana a Europa para reintegrarse a la disciplina del Team Polti Visit Malta, equipo con el que continuará su carrera deportiva tras varios meses de incertidumbre.
El caso de Gómez había sido anunciado el pasado 27 de enero, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el corredor colombiano había sido notificado de un Resultado Analítico Adverso por boldenona y uno de sus metabolitos, tras un control realizado fuera de competición el 28 de diciembre de 2025. En ese momento, el ciclista fue suspendido provisionalmente mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
Desde el primer momento, Gómez defendió públicamente su inocencia. En un comunicado difundido entonces, el corredor aseguró: “El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”. También sostuvo que iniciaría el proceso para limpiar su nombre y poder continuar con su carrera deportiva.
La resolución favorable le abre ahora la puerta al regreso al pelotón internacional. De acuerdo con la información conocida por Mundo Ciclístico, el colombiano ya tiene previsto desplazarse la próxima semana para ponerse nuevamente bajo las órdenes del Team Polti Visit Malta, escuadra italiana a la que pertenece y con la que venía desarrollando su calendario deportivo antes de la suspensión provisional.
El expediente de Germán Darío Gómez había generado especial atención en el ciclismo colombiano por tratarse de uno de los corredores nacionales con mayor proyección internacional. La notificación inicial no equivalía a una sanción definitiva, sino al inicio de un procedimiento en el que el deportista tenía derecho a ejercer su defensa, como finalmente ocurrió hasta llegar a su exoneración.
Para el corredor santandereano, esta decisión representa un punto de quiebre después de meses complejos en lo personal y deportivo. Su regreso al Team Polti Visit Malta marcará el comienzo de una nueva etapa, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, retomar su lugar en el calendario europeo y dejar atrás un proceso que condicionó buena parte de su temporada.
Con esta primicia, Revista Mundo Ciclístico confirma el desenlace favorable del caso y el próximo regreso de Germán Darío Gómez a la disciplina de su equipo. El colombiano volverá a Europa con la posibilidad de reactivar su carrera y reencontrarse con la competencia, después de haber sostenido desde el inicio su intención de demostrar su inocencia y limpiar su buen nombre.