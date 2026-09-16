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Ruta

Matteo Malucelli revalidó su título de campeón en el Tour del Lago Taihu; Sebastián Pita el mejor suramericano

Publicado

Hace 43 mins

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El italiano Matteo Malucelli, bicampeón en el Tour del Lago Taihu. (Foto © XDS Astana Team)
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El Nu Colombia será uno de los animadores del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto © RMC)
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Gómez recibió muy buenas noticias de parte de la UCI sobre el estado de su procedimiento por Analítico Adverso que se resolvió a su favor. (Foto © Team Polti Visit Malta)
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