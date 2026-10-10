Matteo Malucelli prolonga su racha triunfal y conquista la primera etapa del Tour de Kyushu 2026

Luego de ganar tres etapas en el Tour de Langkawi, Matteo Malucelli (XDS Astana Team) prolongó su racha ganadora y salió victorioso en la primera etapa del Tour de Kyushu 2026, que se llevó a cabo entre Karatsu y Fukuoka con un recorrido de 152 kilómetros.

Fiel a su estilo y respaldado por su equipo, el velocista italiano supo posicionarse a la perfección en los metros decisivos para derrotar en el sprint al neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) y a su compañero de equipo y compatriota Alessio Delle Vedove, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, los argentinos Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) y Eduardo Sepulveda (Li Ning Star) ingresaron en el pelotón en los puestos 26° y 38°, respectivamente, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ocupó la casilla 41°.

La carrera japonesa del calendario UCI, que no cuenta con articipación colombiana, continuará este domingo con una etapa corta y ondulada de 127,8 kilómetros entre Bungoono y Minamiaso que incluye tres puertos montañosos.

Tour de Kyushu (2.1)

Resultados Etapa 1 | Karatsu – Fukuoka (152 km)