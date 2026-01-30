Matteo Malucelli gana al sprint la penúltima etapa del AlUla Tour; Sergio Higuita sigue 3° en la general

También en ciclismo, a veces los sueños se convierten en realidad. El Caja Rural-Seguros RGA, donde milita el sprinter antioqueño Fernando Gaviria, estará el próximo sábado 4 de julio en la salida de la edición 113 del Tour de Francia. Un comienzo además que se llevará a cabo en Barcelona y que marcará un hito histórico para una estructura que ha trabajado con ambición desde su origen sin perder nunca sus principales señas de identidad: humildad, esfuerzo y la formación y el desarrollo de jóvenes talentos.

Un premio que llega después de un magnífico 2025, tanto en lo referente a resultados y puntos UCI como en cuanto a la imagen ofrecida en los principales objetivos, llegando a alcanzar el puesto 23º en el ranking por equipos a inicio de temporada. Un logro que no ha pasado desapercibido para los grandes organizadores, tal y como demuestran las invitaciones recibidas para carreras del bagaje y el nivel de Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona o el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Sin embargo, la wild-card para el Tour de Francia supone la reafirmación y el reconocimiento definitivo para un proyecto que se enfrentará de este modo a su mayor y más bonito reto dentro de su ya dilatada trayectoria. Desde el equipo se agradece la gran oportunidad brindada por ASO y se espera poder devolver la confianza depositada con una actuación a la altura de esta invitación.

Un Tour de Francia que se convierte cada año en el principal foco del deporte mundial durante el mes de julio y en el que suelen acudir la inmensa mayoría de figuras de este deporte. La actual estructura del Caja Rural-Seguros RGA se medirá de este modo por primera vez al mayor desafío del mundo de la bicicleta, si bien Caja Rural como patrocinador ya participó en la ronda francesa de 1987 y 1988 con un equipo liderado entonces por Marino Lejarreta.

De Barcelona a París pasando por la alta montaña

Las tres etapas de Cataluña, comenzando por una crono por equipos en Barcelona, marcarán el inicio de un Tour que afrontará pronto su paso por Pirineos, destacando la llegada a Gavernie-Gèdre del sexto día. Tras un entretenido e intenso bloque de media montaña y el final de Le Markstein de la 14ª jornada, llegará la crono individual de 26 km entre Évian y Thonon-les-Bains. No obstante, la general debería resolverse en tres etapas alpinas en las que se brindará especial protagonismo a todo un icono de la carrera y del ciclismo como Alpe d’Huez. París y el circuito alrededor de Montmartre, estrenado para la prueba el pasado año, cerrarán la competición.

Con el firme objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades y devolver la confianza y la responsabilidad que supone una invitación de esta magnitud, Caja Rural-Seguros RGA buscará mostrar su versión más competitiva en una carrera que exige el máximo a todos sus participantes y en la que ahora soñamos conseguir nuestro primer triunfo de etapa.

“Para todo el equipo es un orgullo y una ilusión difícil de describir debutar en el Tour de Francia. Somos muy conscientes de lo que representa esta carrera a nivel mundial y del enorme esfuerzo que supone estar en la salida de la prueba más importante del calendario. Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del Caja Rural-Seguros RGA).

