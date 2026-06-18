Matisse Van Kerckhove se queda con la quinta etapa del Giro Next Gen y se adueña del liderato

En un final lleno de emociones, Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) ganó la quinta etapa del Giro Next Gen 2026, después de una etapa ondulada de 139 kilómetros disputada en el municipio de Bacoli, localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles.

El pedalista belga le ganó el duelo al italiano Nicoló Arrighetti (General Store-Essegibi-F.Ili Curia). Tercero a 11 segundos entró su compatriota Thor Michielsen (Lidl-Trek Future Racing), comandando el primer grupo perseguidor.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) ingresó en el puesto 30°, cediendo más de un minuto con el ganador del día.

Con relación a la clasificación general individual, el belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) perdió el liderato que pasó a manos de su paisano Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development).

La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 155 kilómetros entre Velletri y Subiaco-Monte Livata, en el primer final picando hacia arriba.

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 5 | Bacoli – Bacoli (139 km)

1 Matisse Van Kerckhove Team Visma | Lease a Bike Development 3:27:25 2 Nicoló Arrighetti General Store-Essegibi-F.Ili Curia m.t. 3 Thor Michielsen Lidl-Trek Future Racing 0:11 4 Aubin Sparfel Decathlon CMA CGM Development Team 0:11 5 Scalco Matteo XDS Astana Development Team 0:11 6 Rowe Elliot Team Visma | Lease a Bike Development 0:11 7 Borremans Kasper Bahrain Victorious Development Team 0:11 8 Eeman Kamiel Lotto-Groupe Wanty 0:11 9 Negrente Mattia XDS Astana Development Team 0:11 10 Gialli Matteo Selección de Italia 0:11 35 Miguel Ángel Marín EF Education-Aevolo 1:05



Matisse Van Kerckhove, nuevo líder del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Clasificación General Individual