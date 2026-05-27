Ruta
Matisse Van Kerckhove gana en el inicio del Alpes Isere Tour; Juan Felipe Rodríguez el mejor colombiano
En un final a pura velocidad, Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike, ganó la primera etapa del Alpes Isere Tour 2026, luego de recorrer 133,7 kilómetros por los alrededores de la comuna francesa de Charvieu-Chavagneux, en la región de Ródano-Alpes.
El belga, de 19 años, se llevó la victoria por delante del neerlandés Guus van den Eijnden (Alpecin-Premier Tech Development Team) y del francés Victor Jean (Elite Fondations Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los dos colombianos en competencia llegaron en el pelotón, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) entró 55° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó 83°, ambos a 11 segundos del ganador.
La carrera francesa continuará este jueves con una etapa rompe-piernas de 134,3 kilómetros entre Saint-Martin de Vaulserre y Bourgoin-Jallieu, que incluye siete puertos categorizados.
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 1 | Charvieux-Chavagneux – Charvieux-Chavagneux (133,7 km)
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:51:44
|2
|Guus van den Eijnden
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|m.t.
|3
|Victor Jean
|Elite Fondations Cycling Team
|m.t.
|4
|Louka Lesueur
|Veloce Club Rouen 76
|m.t.
|5
|Liam Van Bylen
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:11
|6
|Guillaume Bagou
|Elite Fondations Cycling Team
|0:11
|7
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:11
|8
|Bohémond Barrillot
|AVC Aix Provence Dole
|0:11
|9
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:11
|10
|Dawid Lewandowski
|NSN Development Team
|0:11
|55
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:11
|83
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:11
Ruta
Recordando la historia: hace 40 años Bernard Hinault corrió en Colombia el Clásico RCN ganado por Lucho Herrera
Una vez iniciada la inolvidable “Conquista de Europa” en 1983 con la presencia por primera vez en el Tour de Francia de un equipo “amateur” -el Pilas Varta de Colombia -, también se inició un extraordinario intercambio deportivo, periodístico y dirigencial que habría de contribuir de manera formidable al progreso y posicionamiento definitivo de nuestro ciclismo a nivel del mejor ciclismo del mundo.
Fue así como después del Tour del Avenir de 1980 y la victoria de Alfonso Flórez, se abrió un amplio espacio para el intercambio de equipos y corredores del viejo continente que comenzaron a venir a nuestro país, inicialmente al Clásico RCN de 1982 y 1983 (Equipo Peugeot) con Pascal Simon como su gran referencia, también el Renault de Laurent Fignon y Greg Lemond en 1984 y así sucesivamente hasta que en 1986 llega a Colombia el entonces considerado mejor ciclista del mundo: Bernard Hinault, campeón 5 veces del Tour de Francia y vencedor también del Giro, Vuelta y campeón mundial de ruta.
El astro francés vino al comando de su último equipo (La Vie Claire) y su presencia despertó todo la expectativa y entusiasmo posibles pues se enfrentaba en las carreteras, climas y topografías de nuestro país al ídolo nacional Lucho Herrera, con quien había librado una batalla inolvidable y de antología en el Tour el año anterior con saldo para el galo como campeón y la consagración para el colombiano al ganar dos etapas y la camiseta del mejor escalador.
Duelo de Titanes del Tour se repitió en Colombia
La carrera de RCN partió de Medellín con un prólogo el 17 de mayo y terminaría en Bogotá el 24, pasando por Riosucio, siguiendo hacia Cali donde se vivió un formidable duelo entre los dos ases en la cronoescalada al kilómetro 18 que fue ganada por Herrera.
El epílogo de la sensacional prueba tuvo lugar en Bogotá y el duelo esta vez fue sobre 48 kilómetros, en una CRI totalmente plana entre Los Héroes- La Caro-Los Héroes, distancia que le permitió a Hinault la victoria parcial en la etapa y el título de campeón para Lucho que subió al podio acompañado por Israel “Pinocho” Corredor y William Palacio.
El astro mundial hizo honor a su prestigio y dejó una lección de pundonor y profesionalismo terminando la prueba y cumpliendo los compromisos adquiridos, además de convertirse en admirador del país y sus ciclistas como lo demostraría más adelante una vez retirado de la actividad, encontrándolos con frecuencia en diversos podios de las carreras organizadas por ASO como el Tour de Francia, el Tour del Avenir y el Critérium Dauphiné, como jefe de Protocolo de la entidad.
Hinault fue agasajado por el entonces presidente de la Organización Ardila Lulle, quien le obsequió una fina montura atendiendo la afición del ciclista por los caballos y también visitó las oficinas de la Revista Mundo Ciclístico en Bogotá, donde fue recibido por el director y los redactores quienes le entregaron un volumen de la colección de la revista correspondiente al año 1985 y firmó un cuadro enmarcado donde aparece el gran campeón francés leyendo atentamente uno de los ejemplares de nuestra revista.
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Giro de Italia 2026: Jhonatan Narváez sigue obsesionado con la ‘maglia ciclamino’ y la recupera
A pesar de no conseguir la victoria en la decimoséptima jornada, Jhonatan Narváez volvió a ser gran protagonista en el transcurso de la etapa 17 del Giro de Italia al meterse en la disputa de los sprints intermedios para recuperar la ‘maglia ciclamino’, su principal objetivo en esta edición de la ‘Corsa Rosa’.
El corredor suramericano, que se fijó ganar la clasificación por puntos, terminó en el top 10 el día de hoy. Narváez se ha subido al podio en tres ocasiones como ganador de la etapa, en una actuación histórica para Ecuador.
Es importante recordar que los puntos para obtener la preciada camiseta morada se le otorgan a los mejores en la línea de meta de cada etapa y también a los que pasen de primeros en los sprints intermedios de las mismas.
En diecisiete días de competencia, Narváez lidera con un puntaje de 157, escoltado por el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) con 145 unidades y por el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) con 78 puntos.
Clasificación Maglia Ciclamino
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|157
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|145
|3
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|79
|4
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|78
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|71
|6
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|70
|7
|Alec Segaert
|Bahrain – Victorious
|62
|8
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|62
|9
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|60
|10
|Manuele Tarozzi
|Bardiani CSF 7 Saber
|60
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Heroica victoria de Michael Valgren en la decimoséptima etapa del Giro de Italia con Einer Rubio 5°
En una gran actuación, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2026 tras ser el más fuerte de una numerosa escapada. El corredor escandinavo se quedó con el triunfo, tras recorrer 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo.
En la segunda posición entró el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y tercero llegó el italiano Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), mientras quel colombiano Einer Rubio (Movistar Team) se reportó en una meritoria quinta posición y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) finalizó en el 9° puesto.
El pelotón llegó a más de cinco minutos por detrás de los escapados comandado por el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), en el que llegaron 37 corredores con el líder Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos).
Con relación a la clasificación general individual, Vingegaard se mantuvo al comando. El podio parcial lo completan el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).
Durante la jornada, unos 29 pedalistas consiguieron distanciarse del pelotón tras la primera subida del día. Durante gran parte del recorrido la ventaja fluctuó alrededor de seis minutos. En el penúltimo ascenso a San Lorenzo Dorsino (2.9 km al 6.4%) la fuga se dentegró.
Sobre el final tuvimos un duelo por la victoria entre seis corredores. Entrando en los últimos 1.500 metros, Damiano Caruso intentó jugar a la sorpresa en los metros finales, sin embargo, Michael Valgren estuvo alerta, para sumar su segunda victoria del año tras la conseguida en la Tirreno-Adriático.
La ronda italiana continuará este jueves, la etapa 18, diseñada sobre 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, que incluye dos puertos categorizados, en un final ideal para los velocistas.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 17 | Cassano d’Adda – Andalo (202 km)
|1
|Michael Valgren
|EF Education – EasyPost
|4:41:33
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:03
|3
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|0:06
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|5
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:06
|6
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:14
|7
|Gianmarco Garofoli
|Soudal Quick-Step
|0:52
|8
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:08
|9
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|1:44
|10
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:44
|51
|Egan Bernal
|Netcompany Ineos
|5:15
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|66:57:14
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|4:03
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|4:27
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:00
|5
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|5:40
|6
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:09
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|7:14
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|7:57
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|8:34
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|9:20
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:44
|28
|Einer Rubio
|Movistar Team
|55:38