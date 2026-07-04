Matias Malmberg, primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026

La primera jornada del Sibiu Cycling Tour 2026 quedó en manos de Matias Malmber (Swatt Club). El danes fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 110 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Transilvania que le pone nombre a la carrera.

El corredor escandinavo de 25 años, que se convirtió en el primer líder de la prueba, superó a dos hombres del Red Bull-Bora-hansgrohe: el neerlandés Danny van Poppel y el italiano Davide Donati, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ingresó en el pelotón en la casilla 62°, con el mismo tiempo del ganador.

La segunda fracción del día de la carrera del calendario UCI se correrá en la tarde y será una contrarreloj individual de 3,2 kilómetros con inicio y final en la Plaza Mayor de la localidad rumana que le da nombre a la competencia.

Sibiu Cycling Tour (2.1)

Resultados Primer Etapa del Día | Sibiu – Sibiu (110,5 km)