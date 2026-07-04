Ruta
Matias Malmberg, primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026
La primera jornada del Sibiu Cycling Tour 2026 quedó en manos de Matias Malmber (Swatt Club). El danes fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 110 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Transilvania que le pone nombre a la carrera.
El corredor escandinavo de 25 años, que se convirtió en el primer líder de la prueba, superó a dos hombres del Red Bull-Bora-hansgrohe: el neerlandés Danny van Poppel y el italiano Davide Donati, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ingresó en el pelotón en la casilla 62°, con el mismo tiempo del ganador.
La segunda fracción del día de la carrera del calendario UCI se correrá en la tarde y será una contrarreloj individual de 3,2 kilómetros con inicio y final en la Plaza Mayor de la localidad rumana que le da nombre a la competencia.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Primer Etapa del Día | Sibiu – Sibiu (110,5 km)
|1
|Matias Malmberg
|Swatt Club
|2:32:02
|2
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Zeteny Szijarto
|Team United Shipping
|m.t.
|5
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|6
|Benjamin Boos
|REMBE | rad-net
|m.t.
|7
|Simone Buda
|Solme Olmo Arvedi
|m.t.
|8
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling
|m.t.
|9
|Oded Kogut
|NSN Development Team
|m.t.
|10
|Iben Rommelaere
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|62
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|m.t.
Ruta
Egan Bernal, sorpresivo portador del ‘maillot verde’ en el inicio del Tour de Francia 2026
Tras la primera etapa del Tour de Francia 2026, el zipaquireño Egan Bernal se subió sorpresivamente al podio para reclamar el maillot verde que identifica al líder la clasificación por puntos. El escarabajo marcó el mejor registro en el primer punto intermedio de la innovadora contrarreloj por equipos, que tuvo un formato nuevo.
“Es una camiseta que nunca pensé que vestiría. Supongo que seguramente mañana alguien me la quitará”, dijo el escarabajo, que nunca imaginó ponerse una prenda tradicionalmente fue vestida por los velocistas.
El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, que en ediciones anteriores se vistió amarillo y de blanco, no aguantó el ritmo impuesto por su compañero de equipo, el italiano Filippo Gana en la jornada al cronómetro y terminó perdiendo más de tres minutos.
“El equipo hizo un muy buen trabajo, por supuesto, intentamos ganar, al final nos quedamos a las puertas de conseguirlo, pero al mismo tiempo demostramos que estamos en buena forma y que el ambiente dentro del equipo es estupendo”, agregó el colombiano.
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Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder
El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.
La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026
Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.
La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.
El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.
La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.
Resultados Crono X Equipos
Clasificación General Individual
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18
|68
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:46
|80
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:06
|102
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:25
|130
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|4:05