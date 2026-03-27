Mathieu van der Poel se consagra tricampeón de la E3 Saxo Bank Classic

Ratificando su condición de favorito, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ganó la edición 68 de la E3 Saxo Bank Classic, luego de recorrer 208,5 kilómetros por los alrededores del municipio belga de Harelbeke, en la región de Flandes.

La competencia belga, una de las clásicas con más historia en el ciclismo europeo, se resolvió en la parte final luego del movimiento ganador del todoterreno neerlandés que le terminó ganando el pulso a sus perseguidores.

Los puestos de honor de la carrera europea que se corre desde 1958 los completaron el noruego Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) y el belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.

El único pedalista suramericano en competencia, el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH), que participó la semana pasada en el Campeonato de Ruta de Montería, no finalizó la prueba.

¡TREMENDA ESCAPADA PARA QUEDARSE CON EL PRIMER LUGAR!



Mathieu van der Poel fue el ganador del E3 Saxo Bank Classic por tercera vez consecutiva.



Su tiempo fue de 4 hrs, 45 min y 14 seg.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/8yhJQVOKrd — DSPORTS (@DSports) March 27, 2026

Resultados E3 Saxo Classic ME (1.UWT)

Harelbeke – Harelbeke (208,8 km)