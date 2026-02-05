Ruta
Mathieu Kockelmann supera con lo justo a Dylan Groenewegen y se queda con el duelo de velocistas en la Étoile de Bessèges
En un final para los hombres rápidos, Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché) se adjudicó al sprint la segunda etapa de la Étoile de Bessèges 2026, luego de recorrer 162,8 kilómetros entre Saint-Gilles y Domessargues, en una jornada pasada por la lluvia.
El pedalista luxemburgués de 22 años apareció sobre los últimos metros y cruzó la línea de meta de primero, con un tiempo de 3:32:48″. Kockelmann superó con lo justo al neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y al italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
En cuanto a la general todo se mantuvo igual y el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) conservó el primer puesto con 4 segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets).
La carrera francesa continuará este viernes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la población de Bessèges a lo largo de 162,3 kilómetros, en un trayecto rompe-piernas con seis puertos categorizados.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)
Resultados Etapa 2 | Saint-Gilles – Domessargues (162,8 km)
|1
|Mathieu Kockelmann
|Lotto Intermarché
|3:32:48
|2
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|,,
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|4
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|5
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|,,
|6
|Killian Théot
|Van Rysel Roubaix
|,,
|7
|Cyril Barthe
|Groupama – FDJ United
|,,
|8
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|,,
|9
|Arnaud Tendon
|Van Rysel Roubaix
|,,
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|6:48:42
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|0:04
|3
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|4
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|,,
|5
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|,,
|6
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|7
|Joppe Heremans
|Van Rysel Roubaix
|,,
|8
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|,,
|9
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|,,
|10
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|0:15
Ruta
Brandon Rivera es profeta en su tierra y se cuelga el oro en la CRI del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026
!Profeta en su tierra! Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en una extraordinaria performance fue el vencedor este jueves de la contrarreloj individual en la categoría élite del Campeonato Nacional de ruta Sistecrédito 2026 lo que le dio derecho a subir a lo más alto del podio a reclamar la medalla de oro.
“La altura muy dura, hoy tuve el mejor día sobre mi bicicleta. La verdad muy emocionado para mi esta victoria es muy especial”, dijo Rivera, tras ganar la exigente crono de 44 kilómetros.
El zipaquireño paró los cronómetros en la línea de meta en 43 minutos y 03 segundos. Con la medalla de plata se quedó Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 1:53 y completó el podio Rodrigo Contreras (Nu Colombia) al obtener el bronce con la misma diferencia del segundo.
Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.
RESULTADOS
|1
|Brandón Rivera
|INEOS Grenadiers
|47:03
|2
|Daniel Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:53
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:53
|4
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|2:48
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:07
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:38
|7
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|3:51
|8
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|4:51
|9
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|5:22
|10
|Daniel Arroyave
|GW Erco SportFitness
|5:48
|11
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|6:25
|12
|Óscar Fernandez
|Nu Colombia
|6:52
|13
|Lukas Blanco
|Fundecom
|6:54
|14
|Edwin Patiño
|Liga de Boyacá
|7:31
|15
|Carlos Mayorga
|Liga Cundinamarca
|8:14
Ruta
Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: Diana Peñuela tricampeona de la crono
¡Lo hizo de nuevo! Diana Carolina Peñuela ganó nuevamente la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales en la categoría élite como lo hiciera los últimos dos años. La pedalista caldense se impuso en la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros, que se llevó a cabo por las calles de Zipaquirá.
“Qué crono más dura, tenía muchos nervios, la verdad quedé sorprendida con el resultado. Todo esto se lo merece el Team Sistecrédito por todo el apoyo que nos da”, dijo Peñuela, tras ganar la crono.
La jefe de filas del Team Sistecredito firmó el triunfo con un tiempo de 32:54, superando en el podio a Camila Valbuena (Bogotá IDRD) por 7″ segundos y a su compañera de equipo Stefanía Sánchez por 43 segundos, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.
RESULTADOS
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|32:54
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:07
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:43
|4
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital Fun Gero
|1:10
|5
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa – Indeportes Antioquia
|1:29
|6
|Elvía Cardenas
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:42
|7
|Karen Lorena Villamizar
|Bogotá IDRD
|2:32
|8
|Luisa Fernanda Naranjo
|Oro Express Just Cycling
|3:39
|9
|Mariana Herrera
|Team Bacx
|3:45
|10
|Leidy Paola Torres
|Liga de Cundinamrca
|4:00
Ruta
José Manuel Posada, campeón junior de la crono individual en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
¡Intratable! El antioqueño José Manuel Posada (CPS Professional Team) se proclamó campeón de la contrarreloj individual en la categoría junior en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, después de recorrer 26 kilómetros en Zipaquirá.
El corredor paisa de 17 años, que se formó en una de las mejores canteras de ciclismo del país, el Team Sistecrédito, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,43 km/hora y ratificó su condición de especialista al cronómetro entre los juveniles.
Posada estuvo acompañado en el podio por Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito), quien terminó 2° a 34 segundos y por Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) que concluyó 3° a 40 segundos.
Los pedalistas juveniles volverán a la acción este viernes con la prueba de fondo que se disputará en la Pista del Autódromo Tocancipá, donde los pedalistas completarán 81 kilómetros kilómetros.
Podio CRI Varones Junior
🏆 José Manuel Posada (CPS Professional Team) 31:03
🥈 Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) 31:37 (+0:34)
🥉 Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) 31:43 (+0:40)
RESULTADOS