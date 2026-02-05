Mathieu Kockelmann supera con lo justo a Dylan Groenewegen y se queda con el duelo de velocistas en la Étoile de Bessèges

En un final para los hombres rápidos, Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché) se adjudicó al sprint la segunda etapa de la Étoile de Bessèges 2026, luego de recorrer 162,8 kilómetros entre Saint-Gilles y Domessargues, en una jornada pasada por la lluvia.

El pedalista luxemburgués de 22 años apareció sobre los últimos metros y cruzó la línea de meta de primero, con un tiempo de 3:32:48″. Kockelmann superó con lo justo al neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y al italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

En cuanto a la general todo se mantuvo igual y el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) conservó el primer puesto con 4 segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets).

La carrera francesa continuará este viernes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la población de Bessèges a lo largo de 162,3 kilómetros, en un trayecto rompe-piernas con seis puertos categorizados.

¡CON DEFINICIÓN A FOTO FINISH!



Mathieu Kockelmann se quedó con la Etapa 2 del Etoile de Besseges.



El luxemburgués realizó un tiempo de 3hrs, 32min y 52 seg.@castellanoscami#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/jxWrDADMJy — DSPORTS (@DSports) February 5, 2026

Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)

Resultados Etapa 2 | Saint-Gilles – Domessargues (162,8 km)

1 Mathieu Kockelmann Lotto Intermarché 3:32:48 2 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets ,, 3 Matteo Moschetti Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 4 Henri Uhlig Alpecin-Premier Tech ,, 5 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets ,, 6 Killian Théot Van Rysel Roubaix ,, 7 Cyril Barthe Groupama – FDJ United ,, 8 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets ,, 9 Arnaud Tendon Van Rysel Roubaix ,, 10 Francisco Muñoz Team Polti VisitMalta ,,

Clasificación General Individual