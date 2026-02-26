Mateo Rivera gana en el Guamo la primera etapa en línea de la Vuelta al Tolima 2026; Brandon Vega sigue líder

El joven antioqueño Mateo Rivera (Orgullo Paisa) conquistó la primera etapa en línea de la Vuelta al Tolima 2026, luego de un recorrido de 181 kilómetros, que inició en Ibagué y finalizó en el municipio del Guamo.

“Una etapa muy rápida, muchísimo calor, con muchas caídas. Es una victoria muy importante para mí, había tenido muchos altibajos, pero esto me anima mucho”, dijo Rivera al finalizar la etapa.

El nacido en Guarne se impuso con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 56 segundos. Por detrás, en el segundo lugar llegó Jhonatan Chaves (NU Colombia) y tercero se reportó Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness).

Con relación a la clasificación general individual, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando. El podio parcial lo completan los antioqueños Walter Vargas (Team Medellín-EPM) y Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).

La ronda tolimense continuará este viernes con la segunda etapa en línea entre los municipios del Guamo y San Luis.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA

1 Mateo Rivera Orgullo Paisa 3:37:56 2 Jhonatan Chaves Nu Colombia m.t. 3 Daniel Carvajal GW Erco SportFitness m.t. 4 Óscar Quiroz Nu Colombia m.t. 5 Óscar Fernández Nu Colombia m.t. 6 Daniel Arroyave GW Erco SportFitness m.t. 7 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 8 Sebastián Henao Nu Colombia m.t. 9 Luis Miguel Socha Fuerzas Armadas Colombia m.t. 10 Bernardo Suaza Orgullo Paisa m.t. 11 Carlos Gutierrez Nu Colombia m.t. 12 Juan Felipe Osorio Orgullo Paisa m.t. 13 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia m.t. 14 John Agudelo Nu Colombia m.t. 15 Esteban Cuartas Fundecom – Tour & Nativa m.t.



Brandon Vega sigue líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual