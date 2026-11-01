Mateo Carmona se destaca en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y termina tercero

El bicicross colombiano volvió a ser protagonista en el cierre de la temporada internacional gracias a las destacadas actuaciones de sus corredores en la décima y última válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, celebrada en la exigente pista de Sarasota, Estados Unidos. La delegación nacional midió fuerzas contra los mejores del planeta en un fin de semana lleno de adrenalina y alta competencia.

En la máxima categoría de los varones, la delegación de Francia impuso condiciones y exhibió un dominio absoluto en la definición de la carrera de los élite. El podio masculino fue conquistado por los galos Jérémy Rencurel y Evan Oliviera, quienes se consiguieron la primera y la segunda posición, respectivamente, ratificando el notable nivel de Francia en esta disciplina.

A pesar del dominio de los franceses en la manga final, los bicicrosistas colombianos lograron meterse en la disputa directa por los puestos de honor. El antioqueño Mateo Carmona firmó una sólida presentación en el circuito norteamericano al terminar 3°, mientras que el experimentado Carlos Alberto Ramírez demostró una vez más su vigencia internacional al clasificar a la gran final y adjudicarse la 6° posición de la competencia.

La cantera del BMX nacional también entregó excelentes noticias en la rama femenina, específicamente en la categoría sub-23, donde las jóvenes promesas colombianas demostraron que el recambio generacional está asegurado. Mariana Agudelo estuvo cerca del podio al culminar en la cuarta posición, mientras que Manuela Muñoz finnalizó en la séptima casilla.