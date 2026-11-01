BMX
Mateo Carmona se destaca en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y termina tercero
El bicicross colombiano volvió a ser protagonista en el cierre de la temporada internacional gracias a las destacadas actuaciones de sus corredores en la décima y última válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, celebrada en la exigente pista de Sarasota, Estados Unidos. La delegación nacional midió fuerzas contra los mejores del planeta en un fin de semana lleno de adrenalina y alta competencia.
En la máxima categoría de los varones, la delegación de Francia impuso condiciones y exhibió un dominio absoluto en la definición de la carrera de los élite. El podio masculino fue conquistado por los galos Jérémy Rencurel y Evan Oliviera, quienes se consiguieron la primera y la segunda posición, respectivamente, ratificando el notable nivel de Francia en esta disciplina.
A pesar del dominio de los franceses en la manga final, los bicicrosistas colombianos lograron meterse en la disputa directa por los puestos de honor. El antioqueño Mateo Carmona firmó una sólida presentación en el circuito norteamericano al terminar 3°, mientras que el experimentado Carlos Alberto Ramírez demostró una vez más su vigencia internacional al clasificar a la gran final y adjudicarse la 6° posición de la competencia.
La cantera del BMX nacional también entregó excelentes noticias en la rama femenina, específicamente en la categoría sub-23, donde las jóvenes promesas colombianas demostraron que el recambio generacional está asegurado. Mariana Agudelo estuvo cerca del podio al culminar en la cuarta posición, mientras que Manuela Muñoz finnalizó en la séptima casilla.
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¡Podio colombiano en Sarasota! Juan Esteban Naranjo y Carlos Ramírez brillaron en la novena válida de la Copa Mundo de BMX
Los bicicrosistas colombianos brillaron de la novena válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, certamen que se disputó en la pista de Sarasota, Estados Unidos. Juan Esteban Naranjo y Carlos Alberto Ramírez firmaron una brillante presentación al quedarse con la segunda y tercera posición del podio de los élites, respectivamente, presionando hasta el final al ganador.
La victoria quedó en manos del francés Léo Garoyan. El deportista galo impuso su ritmo desde el arranque de la competencia y demostró su gran nivel en una de las paradas más exigentes del calendario internacional.
Por su parte, las categorías juveniles también entregaron intensos duelos sobre la pista norteamericana. En la división sub-23 masculina, el colombiano Johan Thomas Taquez rozó los puestos de honor al finalizar en la cuarta posición, en una competencia que fue dominada de principio a fin por el bloque francés compuesto por Matteo Faure, Titouan Faure y Pierre Geisse, quienes ocuparon los tres primeros lugares.
Finalmente, la rama femenina sub-23 coronó a la británica Freia Challis como la flamante ganadora, escoltada en el podio por la estadounidense Derin Merten y la rusa Aleksandra Simash. En esta misma carrera, la colombiana Valentina Jiménez firmó una destacada participación al cruzar la línea de meta en la quinta posición, consolidándose como la mejor sudamericana de la categoría.
BMX
Carlos Ramírez lidera la Selección Colombia en el cierre de la Copa Mundo de BMX Racing
La Selección Colombia de BMX Racing se encuentra lista para disputar este fin de semana, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo 2026. El prestigioso certamen internacional tendrá como escenario la pista de la localidad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida, considerada una de las catedrales de este deporte en Norteamérica.
El combinado nacional acudirá a la cita bajo las órdenes del seleccionador Fabián Hernández. La delegación colombiana está integrada por un total de veintitrés deportistas pertenecientes a las categorías élite y sub-23, quienes viajaron con el firme propósito de ser protagonistas en el exigente circuito estadounidense.
Los bicicrosistas colombianos afrontarán la novena y décima válida del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estas competencias no solo pondrán el broche de oro a la exigente temporada del año en curso, sino que representan una oportunidad inmejorable para seguir acumulando puntos en el escalafón mundial de cara al gran objetivo del ciclo olímpico.
La delegación, que tiene entre sus principales referentes al experimentado medallista olímpico Carlos Ramírez, asume este reto con máxima seriedad. La cita norteamericana adquiere un valor estratégico crucial, debido a que el periodo de obtención de puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya se encuentra en marcha, impulsando a los representantes colombianos a dar su máximo esfuerzo.
Lista de bicicrosistas que estarán en la Copa Mundo de BMX Racing, en Sarasota, Florida
Élites: Jersy Alejandro Andrade, Mateo Carmona, Abraham Munera, Juan Esteban Naranjo, Carlos Ramírez, Juan Velásquez
Sub-23: Juan José Arango, Samuel Cristancho, Sergio Garzón, Isaac Granada, Thomas Martínez, Samuel Marulanda, Esteban Orjuela, Juan Pablo Palacio, Tomás Palmezano, Johan Taquez
Rama Femenina
Élite: Gabriela Bolle
Sub-23: Mariana Agudelo, Valentina Jiménez, Manuela Muñoz, Guadalupe Palacios, Mariana Acevedo, María Antonia Urrego
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Juan Camilo Caicedo derrotó al máximo favorito y conquistó la cima del BMX Freestyle colombiano
En una demostración de talento excepcional, el bogotano Juan Camilo Caicedo se coronó como el nuevo campeón nacional élite del BMX Freestyle. La Pista de la Villa Olímpica de Armenia fue el escenario donde el bicicrosista llevó su capacidad física al máximo nivel, cautivando tanto a los jueces como a los asistentes.
Su espectacular presentación en la capital quindiana se caracterizó por una combinación perfecta de dificultad, técnica y fluidez en cada uno de sus trucos. La determinación de Caicedo sobre la bicicleta fue clave para dominar las rampas y conquistar con autoridad la cima del BMX Freestyle colombiano en este certamen nacional.
La competencia mantuvo una alta intensidad hasta el último momento, dejando un podio de altísimo nivel técnico. la medalla de plata quedó en manos del también bogotano Luis Rincón y quien era el máximo favorito, mientras que el tercer escalón y la medalla de bronce la ocupó Sebastián Cuellar, en representación del departamento del Valle.
Con esta victoria, el pedalista de la capital consolida un año extraordinario en su carrera deportiva. El bogotano sumó este título local a una exitosa temporada internacional que incluye su reciente e histórica victoria en el prestigioso MASH Fest en Múnich, Alemania, ratificándolo como una de las principales figuras de esta disciplina en el país.
RESULTADOS RAMA MASCULINA