Connect with us

BMX

Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing

Publicado

Hace 12 mins

el

El antioqueño Mateo Carmona se coronó campeón del BMX Racing en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing

Publicado

Hace 2 horas

el

17 septiembre, 2026

Por

La joven antioqueña Nicole Foronda se coronó campeona del BMX femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo

BMX

Luis Rincón se coronó campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026

Publicado

Hace 2 días

el

15 septiembre, 2026

Por

El bogotano Luis Rincón, campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo

BMX

Campeonato Mundial de BMX Racing Brisbane 2026: Colombia sumó 26 finalistas en la categoría Challenger

Publicado

Hace 2 meses

el

3 agosto, 2026

Por

La delegación colombiana cumplió una destacada actuación en el Campeonato Mundial de BMX Racing 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio