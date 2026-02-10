BMX
Mateo Carmona, ganador en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX
Entre sábado y domingo se cumplió la I y II válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX, en la pista William Jiménez de la capital del Valle, donde el antioqueño Mateo Carmona salió victorioso de la categoría Championship que congregó a 12 ligas del país.
El primer día el bicicrosista paisa se subió a los más alto del podio, superando su coterráneo Samuel Marulanda (Antioquia) y a Daniel Tamayo (Santander), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Carmona estuvo imparable el fin de semana y con una performance perfecta, repitió la dosis al otro día, esta vez ganándole a su paisano Thomas Martínez (Antioquia) y Santiago Suárez (Bogotá).
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales, donde se volverán a reunir del 13 al 15 los mejores exponentes nacionales del BMX Racing en las categorías Challenger y Championship.
I Válida #CopaNacionalBMX2026🏁 Cali
Podio Championship Varones
🏆 Mateo Carmona – Antioquia
🥈 Samuel Marulanda – Antioquia
🥉 Daniel Tamayo – Santander
II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Varones
🏆 Mateo Carmona – Antioquia
🥈 Thomas Martínez – Antioquia
🥉 Santiago Suárez – Bogotá
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inicia con pie derecho la temporada 2026
La campeona de la temporada pasada, Valentina Muñoz inició el año ganando la dos primeras válidas la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing en la categoría Championship. La bicicrosista antioqueña fue la mejor en la pista William Jiménez de la capital del Valle, en los dos días de competencia.
El sábado la joven paisa estuvo en el podio acompañada de Sharid Fayad (Atlántico) y Manuela Muñoz (Bogotá), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Muñoz fue la deportista más regular el fin de semana entre las élite, logrando ganar también el domingo nuevamente por delante de la barranquillera Sharid Fayad (Atlántico). El podio lo completó la vallecaucana Guadalupe Palacios (Valle).
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales con la III y IV Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se disputará en la pista de BMX del Bosque Popular del 13 al 15 de marzo.
I Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Manuela Muñoz – Bogotá
II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Guadalupe Palacios – Valle
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle
Este fin de semana, la adrenalina del BMX se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle. Después de siete años de ausencia, Cali vuelve a ser sede de una Válida Nacional de la Copa GW Shimano, reuniendo a lo mejor de la disciplina.
El evento contará con la participación de 995 riders, representantes de 12 ligas del país, quienes durante tres días disputarán los máximos honores del BMX colombiano.
Programación
Viernes 6 de febrero: La jornada iniciará con la confirmación de licencias y el congresillo técnico. A partir de las 2:00 p.m., el protagonismo será para los más pequeños con las competencias de los Kids Riders.
Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Las actividades comenzarán desde las 8:00 a.m., incluyendo pruebas de clasificación, cuartos de final, semifinales y las grandes finales.
Transmisión en Vivo
Para quienes no puedan asistir presencialmente, la Liga de Ciclismo del Valle llevará todas las emociones de la pista a sus hogares a través de una gran transmisión por streaming en la plataformas oficiales.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
BMX
Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos
Como parte de una estrategia para llegar a las regiones más apartadas del país y fortalecer el trabajo formativo con niños y jóvenes con proyección hacia el alto rendimiento, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, confirmó que 14 atletas se convertirán en embajadores de la entidad y acompañarán el programa Escuela de Talentos que se ejecuta a través del Comité Olímpico Colombiano.
La jefe de la Cartera se reunió de manera virtual con un histórico del BMX Colombiano, Carlos Oquendo, y otros referentes del deporte colombiano, una combinación que incluye medallistas olímpicos y panamericanos, así como grandes figuras del fútbol del país.
“Hoy podemos contarle al país que tendremos 14 embajadores: atletas que ya nos llenaron de orgullo con sus logros y que ahora asumen una nueva misión, quizás la más valiosa de todas: acompañar y fortalecer este programa, convirtiéndose en referentes vivos de disciplina, esfuerzo y sueños posibles”, afirmó. “Su experiencia, su ejemplo y su voz serán guía para procesos vitales en el desarrollo deportivo de nuestros niños, niñas y jóvenes, sembrando inspiración en cada territorio y construyendo, desde la base, el futuro del deporte nacional”, añadió.
La labor de los atletas estará enfocada en compartir vivencias, brindar charlas motivacionales y acompañar a las niñas, niños y jóvenes beneficiarios de Escuela de Talentos, fortaleciendo no solo sus habilidades deportivas, sino también su desarrollo personal, psicológico y social.
Con esta iniciativa, la ministra del Deporte cumple su compromiso con aquellos atletas que le han dado orgullo al país con cada una de sus presentaciones, al tiempo que los vincula de manera activa en la construcción del futuro del deporte colombiano. Su rol como embajadores permitirá fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes ya han recorrido el camino del alto rendimiento, convirtiendo la experiencia en una herramienta pedagógica y motivacional
El programa Escuela de Talentos busca desarrollar niñas, niños y jóvenes con potencial deportivo, identificados en la etapa de formación y vinculadas a un proceso de preparación que se basa principalmente en el entrenamiento. El objetivo es descubrir y formar talentos para la práctica de diversas modalidades deportivas.
En estas escuelas, los participantes pueden acceder a beneficios como entrenamientos, seguimiento técnico, dotación de implementos deportivos, acompañamiento de los Centros de Ciencias del Deporte y participación en competencias deportivas.
*Con Información de Mindeporte