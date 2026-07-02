Martina Alzini se queda con el segundo capítulo de la Vuelta Femenina a Portugal; Julieta Benedetti en el top 10

En gran actuación, la italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team) se impuso este sábado en solitario en la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026, luego de recorrer 124,7 kilómetros entre Montijo y Tomar.

La corredora europea de 29 años, que este año ya ganó una etapa en la temporada, cruzó la línea de meta de primera ganándole a su compañera de equipo, la checa Kristyna Burlova y la española Eva Anguela (Cantabria Río Miera), quienes se reportaron en meta 2° y 3°, respectivamente.

La mejor suramericana de la jornada fue la argentina Julieta Benedetti (Toyota Valencia | SAV), cerrando el top 10 con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) ingresó en el puesto 42°.

La carrera portuguesa para mujeres continuará este viernes con una contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, que se disputará en la ciudad ribereña de Coimbra.

Volta a Portugal Feminina (2.2)

Resultados Etapa 2 | Montijo – Tomar (124,7 km)