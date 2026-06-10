Ruta
Marshall Erwood gana la jornada inaugural del Tour de Beauce 2026; Wilmar Paredes primer líder
El Team Medellín-EPM inició con pie derecho esta una nueva experiencia a nivel internacional, en el Tour de Beauce, una carrera canadiense del calendario UCI, que arrancó en Saint-Côme-Linière con una jornada ondulada de 190,1 kilómetros de recorrido.
Tres pedalistas de la escuadra antioqueña terminaron en el top 10: Wilmar Paredes se ubicó en el segundo lugar, pero por bonificaciones se convirtió en el primer líder, mientras que el colombo español Óscar Sevilla se reportó en la 8° posición y Brayan Sánchez cerró el top10.
La primera jornada, que contó con tres puertos categorizados, fue ganada en un sprint reducido por el neozelandés Léo Roy (Entreposage Bluebird Québec en vélo), quien fue más rápido que sus rivales en la definición.
La carrera canadiense continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 169,2 kilómetros con salida y arribo en Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 1 | Saint-Côme-Linière – Saint-Côme-Linière (190,1 km)
|1
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|4:10:10
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|m.t.
|4
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|m.t.
|5
|Joel Plamondon
|Québec
|m.t.
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|m.t.
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|m.t.
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:03
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:06
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:06
|17
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|0:27
|36
|Diego Andrés Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:27
|78
|Álvaro José Hodeg
|Team Medellín – EPM
|0:54
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:09:58
|2
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:02
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|0:08
|4
|Joel Plamondon
|Québec
|0:10
|5
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:12
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:12
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|0:12
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:12
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:18
Ruta
Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder
En final propicio para los hombres rápidos, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek) no se dejó cazar por el lote y se impuso en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, que se disputó entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, con un recorrido de 167,4 kilómetros.
El corredor norteamericano, que hizo parte de la fuga del día, superó en el embalaje al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al francés Mattéo Vercher (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold tejada (XDS Astana Team) 81°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 85° , mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la casilla 106°.
En cuanto a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, que incluye otro final ideal para los velocistas.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains (167,4 km)
|1
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|3:34:08
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Mattéo Vercher
|TotalEnergies
|,,
|4
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|García Pierna Raúl
|Movistar Team
|,,
|6
|Kron Andreas
|Uno-X Mobility
|,,
|7
|Jegat Jordan
|TotalEnergies
|,,
|8
|Craps Lars
|Lotto Intermarché
|,,
|9
|Castellon Jan
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|10
|Castrillo Pablo
|Movistar Team
|0:04
|81
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:04
|85
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:04
|106
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:04
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|13:35:13
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|,,
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Jørgen Nordhagen
|Lidl – Trek
|,,
|7
|Mattias Skjelmose
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|0:57
|9
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:59
|10
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05
Ruta
Corbin Strong conquista el Circuito Franco-Belga con Francisco Peñuela 6°
En un final emocionante, Corbin Strong (NSN Cycling Team) se adjudicó la victoria del Circuito Franco-Belga 2026, tras recorrer 195,6 kilómetros entre las localidades belgas de Tournai y Mont-de-l’Enclus por el norte de Europa. La competencia no contó con participación colombiana.
El podio de la carrera del calendario UCI lo completaron el danés Anders Foldager (Team Jayco AlUla) y el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en una meritoria 6° posición, con el mismo tiempo del ganador.
Strong, que venía de destacarse en la Région Pays de la Loire Tour, sucedió en el palmarés de la prueba al noruego Jonas Abrahamsen, campeón el año pasado. Esta carrera, que realizó su primera edición en 1988 bajo otro nombre, no cuenta con podios colombianos.
Resultados Circuit Franco-Belge (1.Pro)
Tournai – Mont-de-l’Enclus (195,6 km)
|1
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|4:32:18
|2
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Jenno Berckmoes
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Francisco Peñuela
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|8
|Eduard Prades
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Marijn van den Berg
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
Ruta
El Giro Next Gen confirmó la lista de participantes; dos colombianos estarán en competencia
Cinco días antes de iniciar el Giro Next Gen, la organización de la carrera al mando de RCS Sport, la misma que organiza la ‘Corsa Rosa’ de los élite, confirmó la lista oficial de participantes. En esta aparecen dos pedalistas colombianos: el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy).
Las mejores canteras del mundo estarán presentes en una nueva edición de la ronda italiana que por tradición y esencia, promueve a las nuevas estrellas del ciclismo mundial. Entre los pedalistas más esperados en la salida se encuentran el campeón del mundo Lorenzo Finn.
La carrera dedicada a los mejores talentos de la categoría sub-23 comenzará el 14 de junio en Reggio Calabria y finalizará el 21 de junio en L’Aquila. Serán ocho exigentes días de competición, con dos finales en alto y más de 14.000 metros de desnivel positivo.
LA BATALLA POR LA MAGLIA ROSA
A pesar de su caída en el Tour de los Alpes, se espera que Lorenzo Finn llegue recuperado y peleé por la ‘Maglia Rosa’. El corredor del Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies es uno de los principales favoritos para la victoria final.
Entre sus principales rivales se encuentran Henrique Bravo, reciente ganador del Tour de Antalya y del Tour de Oberösterreich; el dúo del Bahrain Development Team, Kasper Borremans y Jan Jackowiak; el neerlandés Daan Dijkman, ganador de la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23; el francés Remi Daumas, que impresionó en el Tour de l’Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, vencedor del Tour de los Alpes Isère.
La lista de participantes también incluye, a otros dos ciclistas que terminaron entre los diez primeros de la edición de 2025: Matteo Vanhuffel (8º) y Matteo Scalco (9º).
LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES