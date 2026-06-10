Marshall Erwood gana la jornada inaugural del Tour de Beauce 2026; Wilmar Paredes primer líder

El Team Medellín-EPM inició con pie derecho esta una nueva experiencia a nivel internacional, en el Tour de Beauce, una carrera canadiense del calendario UCI, que arrancó en Saint-Côme-Linière con una jornada ondulada de 190,1 kilómetros de recorrido.

Tres pedalistas de la escuadra antioqueña terminaron en el top 10: Wilmar Paredes se ubicó en el segundo lugar, pero por bonificaciones se convirtió en el primer líder, mientras que el colombo español Óscar Sevilla se reportó en la 8° posición y Brayan Sánchez cerró el top10.

La primera jornada, que contó con tres puertos categorizados, fue ganada en un sprint reducido por el neozelandés Léo Roy (Entreposage Bluebird Québec en vélo), quien fue más rápido que sus rivales en la definición.

La carrera canadiense continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 169,2 kilómetros con salida y arribo en Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.



Podio de la primera etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín – EPM)

Tour de Beauce (2.2)

Resultados Etapa 1 | Saint-Côme-Linière – Saint-Côme-Linière (190,1 km)

1 Marshall Erwood Whoosh – NZ Cycling Project 4:10:10 2 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM m.t. 3 Léo Roy Entreposage Bluebird Québec en vélo m.t. 4 Étienne Gagné Cannondale Echelon p/b 4iiii m.t. 5 Joel Plamondon Québec m.t. 6 Adam Lewis APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery m.t. 7 Kent Ross Cascadia m.t. 8 Óscar Sevilla Team Medellín – EPM 0:03 9 Jérôme Gauthier Project Echelon Racing 0:06 10 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM 0:06

17 Róbigzon Oyola Team Medellín – EPM 0:27 36 Diego Andrés Camargo Team Medellín – EPM 0:27 78 Álvaro José Hodeg Team Medellín – EPM 0:54



Wilmar Paredes, primer líder del Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín – EPM)

Clasificación General Individual