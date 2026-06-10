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Ruta

Marshall Erwood gana la jornada inaugural del Tour de Beauce 2026; Wilmar Paredes primer líder

Publicado

Hace 1 hora

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El neozelandés Marshall Erwood ganó la primera etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Tour de Beauce)
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Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder

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10 junio, 2026

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El estadounidense Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Corbin Strong conquista el Circuito Franco-Belga con Francisco Peñuela 6°

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10 junio, 2026

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El neozelandés Corbin Strong ganó el Circuito Franco-Belga 2026. (Foto © NSN Cycling Team)
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Ruta

El Giro Next Gen confirmó la lista de participantes; dos colombianos estarán en competencia

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Hace 5 horas

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10 junio, 2026

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Confirmado el pelotón que hará parte del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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