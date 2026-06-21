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Marlen Reusser, tricampeona de la Vuelta a Suiza Femenina con Ana Vitória Magalhães como la mejor suramericana

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La suiza Marlen Reusser ganó la etapa final de la Vuelta a Suiza Femenina 2026 y se consagró campeona. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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Paula Blasi es profeta en su tierra y conquista la Volta a Catalunya femenina; Marianne Vos gana la jornada final en Barcelona

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La española Paula Blasi se consagró campeona de la Volta a Catalunya femenina 2026. (Foto © Volta a Catalunya)
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¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título

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El esloveno Tadej Pogacar ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio

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20 junio, 2026

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El francés Aubin Sparfel ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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