Ruta
Marlen Reusser regresa al Giro de Italia femenino comandando la nómina del Movistar Team
El equipo telefónico confirmó el bloque con el que afrontará el Giro de Italia femenino 2026, una de las grandes citas del calendario WorldTour, que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio con nueve etapas a través del norte de Italia.
La nueva edición arrancará con una etapa llana entre Cesenatico y Ravenna y finalizará en Saluzzo, tras un recorrido exigente que también incluye una cronoescalada individual y grandes jornadas de montaña, con el icónico Colle delle Finestre como uno de los puntos decisivos de la carrera.
El regreso de Marlen Reusser
Uno de los grandes focos estará puesto en la vuelta de Marlen Reusser a la ronda italiana tras superar la lesión que se produjo en el Tour de Flandes. La corredora suiza vuelve a la Corsa Rosa después de firmar una brillante actuación en la edición de 2025, donde finalizó segunda en la clasificación general y conquistó la victoria en la contrarreloj inaugural de Bérgamo, vistiendo además la maglia rosa.
El equipo llega además con Cat Ferguson en un excelente estado de forma. La británica continúa consolidándose como una de las grandes corredoras del pelotón internacional tras imponerse el pasado 13 de mayo en la Navarra Women’s Elite Classic, sumando una nueva victoria de prestigio a su temporada 2026.
Junto a ellas, la experiencia de la neerlandesa Mareille Meijer, la cubana Arlenis Sierra y la francesa Aude Biannic, además del talento de la italiana Francesca Barale y de la brasilera Tota Magalhaes, completan una formación equilibrada para afrontar, una de las grandes de la temporada.
El Giro d’Italia Women 2026 promete una edición especialmente exigente y en el que Movistar Team buscará volver a pelear por las posiciones de honor en la clasificación general y las victorias de etapa.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15
Ruta
Tommaso Dati sigue en racha ganadora y repite victoria en el Tour de Japón con Leonel Quintero 9°
La racha ganadora de Tommaso Dati (Team UKYO) continuó en el Tour de Japón 2026. Después de conquistar el prólogo, el joven italiano también puso su sello en la primera etapa en línea, dominando el sprint de los cuatro hombres que animaron la fuga del día.
En la definición, Dati logró su victoria con frescura y potencia, por delante del español Benjamín Prades (VC Fukuoka), segundo lugar, y de su compañero de equipo, el italiano Federico Iacomoni, tercero en la línea de meta, mientras que el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Detrás de ellos, con un retraso de 23 segundos, ingresó el danés Mad Andresen (Swatt Club) comandando el grupo principal, en el que entraron el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) en la 9° posición y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) en la casilla 23°.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) reforzó su liderato de la carrera nipona. El segundo puesto lo ocupa su compañero de equipo, el italiano Federico Iacomoni, a 10 segundos del líder.
La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la disputa de la segunda etapa en línea, un circuito ondulado por la ciudad de Inabe que tendrá un recorrido de 128 kilómetros.
Tour de Japón (2.2)
Resultados Etapa 1 | Kyoto – Kyoto (106,1 km)
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:39:06
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|3
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:03
|5
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|0:23
|6
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:23
|7
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:23
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:23
|9
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:23
|10
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:23
|26
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:41:53
|2
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:10
|3
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:16
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:21
|5
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:36
|6
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:37
|7
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|,,
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:37
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:38
|10
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|0:40
|26
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:46
Ruta
Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón
Con victoria colombiana terminó el GP Beiras e Serra da Estrela 2026. El zipaquireño Jesús David Peña terminó coronándose este domingo como gran campeón de la carrera portuguesa, tras ganar la etapa final, sumando un importante título a su palmarés deportivo. Otro de los destacados del día fue el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia), quien finalizó en la 5° posición.
Tal y como se esperaba, la tercera y última etapa de la carrera lusa acabó resolviendo la clasificación general. El escarabajo corroboró su gran estado de forma a lo largo de la prueba del calendario UCI y sobre todo en la jornada final que presentó un gran desnivel.
Peña demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las tres etapas que se vivieron en territorio luso. El jefe de filas del Efapel Cycling se subió a lo más alto del podio acompañado del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn), ganador el año pasado, y del experimentado italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).
En la general final, dos colombianos más terminaron en el top 10 con el boyacense Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el 6° puesto y el antioqueño Sergio Luis Henao (NU Colombia) en la 7° posición.
Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gouveia – Guarda (186,2 km)
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|5:15:35
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:02
|6
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Jon Agirre
|Euskaltel – Euskadi
|0:27
|8
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:29
|9
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:29
|10
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|0:31
|16
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:31
|45
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|18:29
|51
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|21:00
|58
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|28:34
|DNF
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|No finalizó
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No finalizó
Clasificaicón General Final
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|14:13:07
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:09
|5
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:24
|6
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:35
|7
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:39
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:41
|9
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|18
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:50
|49
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|21:56
|53
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|31:38
|63
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|45:05