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Ruta

Marlen Reusser regresa al Giro de Italia femenino comandando la nómina del Movistar Team

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La suiza Marlen Reusser fue la primera maglia rosa del Giro de Italia Femenino 2025. (Foto Movistar Team © SprintCycling)
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Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia

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Lucho Herrera, ganador de dos etapas en el Giro de Italia de 1989. (Foto © RMC)
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Tommaso Dati sigue en racha ganadora y repite victoria en el Tour de Japón con Leonel Quintero 9°

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El italiano Tommaso Dati, ganador de la primera etapa en línea del Tour de Japón 2026. (Foto © Tour of Japan)
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Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón

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24 mayo, 2026

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El zipaquireño Jesús David Peña ganó la última etapa del GP Beiras e Serra da Estrela 2026 y se consagró campeón. (Foto © Efapel Cycling)
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